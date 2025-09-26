- تعثرت جهود التوصل لاتفاق أمني بين سورية وإسرائيل بسبب طلب إسرائيل فتح "ممر إنساني" إلى السويداء، رغم اقتراب الجانبين من التوافق بعد محادثات بوساطة أميركية في باكو وباريس ولندن. - تسارعت التحركات الأميركية للضغط على سورية للتوصل لاتفاقات أمنية مع إسرائيل قبل اجتماع الأمم المتحدة، مع ربط رفع العقوبات عن دمشق بتحقيق تقدم في المفاوضات. - تسعى دمشق لاتفاق مشابه لاتفاقية 1974، بينما يريد الاحتلال توسيع المنطقة العازلة ومنع انتشار الجيش السوري، مما يضع دمشق أمام خيارات تفاوضية صعبة.

ذكرت أربعة مصادر، لوكالة "رويترز"، أن جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سورية وإسرائيل تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب مطلب إسرائيل السماح لها بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء جنوبي سورية. وأشارت المصادر إلى أن الجانبين اقتربا خلال الأسابيع القليلة الماضية من التوافق على الخطوط العريضة للاتفاق، بعد محادثات استمرت أشهراً في باكو وباريس ولندن، بوساطة أميركية، وتسارعت وتيرتها قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. وكان الاتفاق يستهدف إنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل محافظة السويداء التي شهدت في يوليو/ تموز أعمال عنف أودت بحياة مئات الأشخاص.

وخلال الأيام الماضية، تسارعت التحركات الأميركية، التي لا تخلو من ضغوط على سورية، للتوصل إلى اتفاقات سورية إسرائيلية في الأيام المقبلة، وتحديداً قبل اجتماع زعماء العالم في نيويورك، وسط ربط مسؤولين أميركيين رفع العقوبات بشكل كامل عن دمشق بحدوث هذا الاختراق، وتسريبات من الخارجية السورية عن أنه "ستكون هناك اتفاقات متتالية قبل نهاية العام الجاري مع الجانب الإسرائيلي" وأنّها "بالدرجة الأولى اتفاقات أمنية وعسكرية".

وفي حين كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد كشف أن المفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج "في الأيام المقبلة"، تسعى دمشق إلى اتفاق مشابه لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، في حين يريد الاحتلال توسيع المنطقة العازلة على الحدود ومنع انتشار الجيش السوري فيها، والبقاء في نقاط استراتيجية في جبل الشيخ، وهو ما وضع دمشق أمام خيارات صعبة، خصوصاً أنها لا تملك الكثير من الأوراق التفاوضية، علماً أن الاحتلال عمد إلى ضرب قدرات الجيش السوري وإضعافه بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن انهيار اتفاق "فضّ الاشتباك" الموقع مع سورية عام 1974، بعد أيام قليلة من سقوط نظام الأسد، وأصدر أوامر لجيشه بالاستيلاء على المنطقة العازلة (مساحتها 235 كيلومترا مربعا) التي تنتشر فيها قوات "أندوف" التابعة للأمم المتحدة. وسارع الجيش الإسرائيلي إلى احتلال أعلى قمة في جبل الشيخ التي كانت تحت سيطرة القوات السورية نظرا للأهمية العسكرية والاستراتيجية التي تحظى بها في سياق الصراع القائم بين سورية وإسرائيل منذ عام 1948.