تعاون الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا عسكرياً يثير مخاوف الصين

- أثارت التبادلات الدفاعية بين الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا قلق الصين، حيث تعتبرها جزءًا من استراتيجية لاحتوائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، خاصة مع مشاركة السفينة الهندية "سهيادري" في مناورة مشتركة مع كوريا الجنوبية. - زار وزير الدفاع الهندي أستراليا لتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومستقرة، مما تعتبره الصين جزءًا من استراتيجية تطويق تقودها الولايات المتحدة. - يعكس التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث المخاوف من فراغ أمني محتمل في حال خفضت الولايات المتحدة وجودها العسكري، مع تحذيرات من المخاطر المحتملة على السلام الإقليمي.

أثارت التبادلات الدفاعية بين الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا مخاوف بكين، خاصة أن الأخيرة تعتبر أن تنامي التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث يأتي ضمن جهد استراتيجي لاحتواء الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وكانت السفينة البحرية الهندية "سهيادري" قد وصلت إلى ميناء بوسان البحري في كوريا الجنوبية في 13 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع الهندية. وقالت الوزارة إن السفينة كانت هناك للمشاركة في أول مناورة ثنائية مشتركة بين البحريتين الهندية والكورية الجنوبية، ووصفتها بأنها تتويج لسنوات من المناقشات والتخطيط.

وجاء في البيان أن التدريبات كانت جزءا من الانتشار العملياتي المستمر للهند في بحر الصين الجنوبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأن الجانبين نفذا مناورات في الموانئ وتدريبات بحرية. كما زار قائد الفرقاطة الهندية كبار ضباط البحرية الكورية الجنوبية وكبار الشخصيات المحلية. يشار إلى أن سهيادري هي فرقاطة شبحية موجهة بالصواريخ من فئة شيفاليك صممتها الهند ودخلت الخدمة في عام 2012.

وقبل ذلك في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، زار وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، كانبيرا لحضور الحوار الافتتاحي بين وزراء الدفاع الأستراليين والهنديين، مع نظيره ريتشارد مارليس. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين للمساعدة في الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وسلمية ومستقرة ومزدهرة، بحسب بيان أصدرته كانبيرا.

وفي تعليقها على هذه التبادلات، قالت وسائل إعلام صينية إن بكين ستفسر التحركات الهندية على أنها جزء من استراتيجية تطويق أوسع تقودها الولايات المتحدة وتدعمها دول المنطقة. وقد ترد بزيادة انتشارها البحري في المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي، في حين تمارس الضغط على كوريا الجنوبية وأستراليا لتخفيف علاقاتهما الدفاعية مع الهند. ولفتت إلى أن تعزيز العلاقات الدفاعية بين الدول الثلاث يعكس أيضاً المخاوف بشأن الفراغ الأمني المحتمل في حال خفضت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

في هذا الصدد، نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنغ بوست"، عن لين مين وانغ، نائب عميد معهد الدراسات الدولية بجامعة فودان في شنغهاي، قوله إن التعاون الدفاعي بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعكس المخاوف بشأن غياب محتمل لقوى موازنة للصين في حالة انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف لين أن تعاون الهند مع كوريا الجنوبية وأستراليا يبدو أنه تعاون بالمعنى الواسع، وأنه لا ينبغي المبالغة في تقدير تأثيره. وشدد على ضرورة تقييم هدف هذه التدريبات بناءً على محتواها. واستشهد بتدريبات الهند المشتركة المضادة للغواصات مع الولايات المتحدة واليابان في السنوات السابقة، والتي اعتُبرت على نطاق واسع موجهة ضد بكين.

من جهته، حذر مركز أبحاث السياسة الخارجية المدعوم من الحكومة الصينية من المخاطر المحتملة التي تهدد السلام الإقليمي نتيجة للتعاون الوثيق بين الهند وأستراليا. وحث البلدين على ممارسة التوازن الدقيق لمنع تفاقم الانقسامات الإقليمية والمواجهة.

وقال المركز في مقال نشر في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن زيادة التعاون الدفاعي بين البلدين أصبح متغيرًا جديدًا لا يمكن تجاهله في ظل الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة. ووصف العلاقات الدفاعية بين الهند وأستراليا بأنها دعم متبادل، حيث وجد كل منهما أن علاقاته مع الولايات المتحدة متوترة في ظل استراتيجية الرئيس دونالد ترامب "أميركا أولاً". ومع ذلك، رجح المقال أن تصرفات الهند قد لا تكون موجهة بالكامل ضد الصين.

يشار أن الصين والهند تحركتا نحو التقارب هذا العام بعد أن تدهورت العلاقات إلى أدنى مستوى لها منذ الاشتباك الحدودي المميت في عام 2020 والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديًا هنديًا وأربعة جنود صينيين. وفي الوقت نفسه، واجهت العلاقات الهندية الأميركية تحديات خلال فترة ولاية ترامب الثانية، والتي اتسمت بمطالبات الرئيس الأميركي المتكررة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي وتحذيراته من فرض تعريفات جمركية باهظة على نيودلهي.