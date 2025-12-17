تعاون إسرائيلي يوناني قبرصي يستهدف نفوذ تركيا في غزة وسورية

حيفا

نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
17 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:59 (توقيت القدس)
طائرة من طراز إف-15 تابعة للجيش الإسرائيلي، 15 إبريل 2024 (فرانس برس)
- التقى قائد سلاح الجو الإسرائيلي مع مسؤولين من سلاحي الجو القبرصي واليوناني لتعزيز التعاون الإقليمي، وسط مخاوف من توسع النفوذ التركي في المنطقة، خاصة في سوريا والبحر المتوسط.

- تناول الاجتماع تعزيز العلاقات الأمنية والنشاط الجوي، مع الإشارة إلى دور التحالفات الجوية في العدوان الإسرائيلي على إيران، وتحدثت تقارير عن محادثات يونانية لشراء أنظمة دفاع جوي من إسرائيل.

- تخطط اليونان لإنفاق 28 مليار يورو لتحديث قواتها المسلحة، بما في ذلك إنشاء نظام دفاعي متعدد المراحل وشراء طائرات وغواصات جديدة.

التقى قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، في الأيام الأخيرة، مع مسؤولين كبار في سلاحي الجو القبرصي واليوناني في اجتماع استراتيجي هدفه تعزيز التعاون معهما. وبحسب القناة 11 العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، التي أوردت التفاصيل مساء أمس الثلاثاء، فإن الاجتماع الذي عُقد في قبرص، جاء على خلفية ما تنظر إليه الأطراف الثلاثة، على أنه محاولة من قبل تركيا لترسيخ وجودها في المنطقة، خصوصاً في سورية وفي البحر المتوسط.

وتناول المسؤولون خلال النقاشات، تعزيز العلاقات الأمنية، والنشاط في المجال الجوي، وتقوية التحالف الإقليمي لإسرائيل مع أسلحة جو أجنبية، وهو الأمر الذي أثبت نفسه أيضاً، وفق ذات القناة، خلال العدوان الإسرائيلي على إيران قبل نحو نصف عام. ولفتت القناة أيضاً إلى ما أفادت به وكالة رويترز، قبل نحو شهر، بأن اليونان تجري في محادثات لشراء أنظمة دفاع جوي ومدفعية من إسرائيل. ووفقاً للتقرير، ستُستخدم هذه الأنظمة في إنشاء مظلة دفاعية ضد الطائرات.

وسبق أن أعلنت اليونان عن نيتها إنفاق نحو 28 مليار يورو حتى عام 2036 لتجديد قواتها المسلحة. وستُخصص حوالي ثلاثة مليارات يورو لإنشاء نظام متعدد المراحل ضد الطائرات والمُسيّرات، كما تخطط لشراء طائرات مقاتلة، وغواصات جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا.

برّاك يلتقي نتنياهو ومسؤولين في إسرائيل، 15 ديسمبر 2025 (صفحة نتنياهو/إكس)
رصد
التحديثات الحية

تفاصيل زيارة توم برّاك إلى إسرائيل: تفاهمات حول ملفات المنطقة

ونقلت القناة العبرية، الشهر الماضي، عن دبلوماسي عربي لم تسمّه، قوله إن المعارضة الإسرائيلية لدمج قوات تركية في القوة الدولية في غزة لا تردع أنقرة. وبحسب قوله، يعتمد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن معظم الدول ما زالت مترددة في إرسال جنود إلى غزة، رغم الطلبات الأميركية، ويقدّر أنه في نهاية المطاف سيحتاج الرئيس دونالد ترامب إلى القوات التركية وسيخفف من معارضة إسرائيل لذلك. ووفقاً للدبلوماسي نفسه، فإن تركيا تُدرّب نحو ألفي جندي استعداداً لاحتمال إرسالهم إلى القطاع.

