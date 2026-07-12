تعازٍ دولية وعربية بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

- نعى الديوان الأميري في قطر وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتوالت التعازي من قادة العالم، مشيدين بأثره الإقليمي والدولي. - قدم قادة عرب مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات محمد بن زايد تعازيهم، مشيدين بدعمه للقضايا العربية والإسلامية، وخاصة القضية الفلسطينية. - عبّر قادة دوليون مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن حزنهم، مشيدين بقيادته الرؤيوية وتعزيز العلاقات الثنائية.

نعى الديوان الأميري في قطر، صباح اليوم الأحد، أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 74 عاماً، وذلك في الثاني عشر من يوليو/ تموز 2026. وتوالت التعازي من قادة دول حول العالم، معربين عن مواساتهم لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً بوفاة الأمير الوالد، ومستذكرين محطات من عهده وأثره على المستويين الإقليمي والدولي.

Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım; Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 12, 2026

مصر

قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر الشقيقة، أميراً وحكومةً وشعباً، في وفاة "المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"، سائلاً الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يديم على قطر وشعبها الأمن والاستقرار.

الإمارات العربية المتحدة

تقدّم رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد بأحرّ التعازي والمواساة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعائلته في وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، "سائلاً الله أن يرحمه ويريح روحه في سلام أبدي، وأن يصبّر عائلته في هذا الوقت العصيب".

I extend my sincere condolences and sympathy to my brother @TamimBinHamad and his family on the passing of his father, Sheikh Hamad bin Khalifa Al ⁠Thani. May God grant him mercy, rest his soul in eternal peace, and bring comfort to his family during this difficult time. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 12, 2026

لبنان

أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون عن ألمه وحزنه لوفاة الأمير السابق، معتبراً أنّ رحيله يشكّل خسارةً كبيرة لدولة قطر ولبنان والعالم العربي. وقال، بحسب بيان أوردته الرئاسة اللبنانية، إنّ "لبنان، رئيساً وشعباً، يستذكر بكل تقدير ووفاء المواقف الأخوية الصادقة التي عبّر عنها الفقيد الكبير تجاهه، ولا سيما خلال العدوان الإسرائيلي في تموز عام 2006، حيث وقفت دولة قطر بقيادته إلى جانب لبنان في واحدة من أحلك مراحله، وساهمت في التخفيف من معاناة أبنائه".

وذكّر البيان بأنّ "الأمير الراحل كان محبّاً للبنان ولعب دوراً فاعلاً في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، وأطلق مبادرات تركت أثراً كبيراً في مسيرة المصالحات الوطنية، في مقدمها رعايته لمؤتمر الدوحة عام 2008 الذي أنهى مرحلة دقيقة في تاريخ لبنان الحديث".

اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ألمه وحزنه لوفاة أمير دولة قطر السابق، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي شكّل رحيله خسارةً كبيرة لدولة قطر الشقيقة وللبنان وللعالم العربي.



وقال : "إن لبنان، رئيسا وشعباً، يستذكر بكل تقدير ووفاء المواقف الأخوية الصادقة التي عبّر… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 12, 2026

من جهته، أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام عن بالغ الحزن والأسى، مقدّماً أحرّ تعازيه إلى دولة قطر قيادةً وشعباً في وفاة الأمير الوالد. وقال سلام إنّ "الراحل سيبقى حاضراً في ذاكرة اللبنانيين جميعاً لما قدّمه للبنان من دعمٍ سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد".

ووجّه تعازيه على وجه الخصوص إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سائلاً الله أن يتغمّد "فقيد العالمين العربي والإسلامي الكبير" بواسع رحمته، وأن يرزق أهل قطر الصبر والسلوان.

ببالغ الحزن والأسى، أتقدّم بأحرّ التعازي إلى دولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعباً، بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

سيبقى الراحل حاضراً في ذاكرة اللبنانيين جميعاً لما قدّمه للبنان من دعمٍ سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهودٍ في خدمة الاستقرار في… pic.twitter.com/YZH2RKSeJ6 — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) July 12, 2026

فلسطين

عزّى رئيس دولة فلسطين محمود عباس الشيخ تميم برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، واصفاً إياه بـ"المؤسس والقائد الوطني والعربي الكبير، الذي أفنى حياته في رفعة وطنه وشعبه، والوصول به لمكانة عربية ودولية رائدة، وحمل همّ الأمة والدفاع عن قضاياها"، مشيراً إلى أنّه أولى القضية الفلسطينية جلّ دعمه ومناصرته.

وتقدّم عباس إلى الشيخ تميم بن حمد وللعائلة السامية وللشعب القطري الشقيق وللأمة العربية كافة بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.





حركة حماس

من جهتها، نعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الأمير الوالد ووصفته بـ"القائد الوطني والعربي الكبير، وباني نهضة قطر الحديثة". وقالت إن الأمير الراحل كان "قائداً صاحب رؤية ومبادرة وقيم ومواقف إنسانية وعربية أصيلة، جعل من مصلحة بلده وشعبه وأمته، ودعمِ القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، نهجاً ثابتاً ومسؤوليةً أخلاقيةً لا تتغير". ولفتت إلى وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني مدافعاً عن حقوقه المشروعة، ومؤكداً في مختلف المحافل أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشارت إلى أن "موقفه التاريخي تجاه قطاع غزة سيظل علامة فارقة، حيث كان أول زعيم عربي يبادر بكل شجاعة إلى كسر الحصار المفروض على غزة بزيارته التاريخية للقطاع، في رسالة عظيمة حملت معاني الأخوّة والرجولة والدعم والوقوف إلى جانب أهل غزة في أصعب الظروف، وأسهمت في كسر العزلة عنهم وفتح آفاق جديدة للأمل والإعمار". وقد عبّر في أكثر من مناسبة عن أن غزة ليست وحدها، وأن الوقوف مع الشعب الفلسطيني واجب عربي وإسلامي، وأن معاناة أهلها لا يجوز أن تقابل بالصمت أو التجاهل.

ولفتت إلى أن اسمه ارتبط بمشاريع تنموية وإنسانية تركت أثراً عميقاً في حياة الفلسطينيين، من خلال دعم إعادة إعمار غزة، وإنشاء المدن السكنية والمرافق الصحية والتعليمية، ومن أبرزها مدينة الشيخ حمد السكنية، ومستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، إلى جانب المساعدات الإنسانية والإغاثية التي ساهمت في التخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية في أوقات الحروب والأزمات.

الأردن

من جهته، قدّم العاهل الأردني عبد الله الثاني أحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بوفاة الأمير الوالد، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن "يفيض عليه من رحمته ورضوانه، وأن يحفظ دولة قطر وشعبها".

أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أخي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سائلين المولى، جل وعلا، أن يفيض عليه من رحمته ورضوانه وأن يحفظ دولة قطر وشعبها. إنا لله وإنا إليه راجعون — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) July 12, 2026

سورية

تقدّم الرئيس السوري أحمد الشرع بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم وإلى دولة قطر الشقيقة حكومةً وشعباً، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلاً الله أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان.

أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى دولة قطر الشقيقة حكومةً وشعبًا، في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الكريمة والشعب القطري… — أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) July 12, 2026

ليبيا

وعبّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن بالغ الحزن والأسى، مقدّماً خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى دولة قطر وشعبها الشقيق في وفاة الأمير الوالد، سائلاً الله أن يرحم الفقيد رحمة واسعة، وأن يلهم أهله والشعب القطري جميل الصبر والسلوان.

ببالغ الحزن والأسى، نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى دولة قطر وشعبها الشقيق، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.



رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وألهم أهله والشعب القطري جميل الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 12, 2026

تركيا

دولياً تلقّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نبأ وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ببالغ الحزن والأسى، واصفاً إياه بـ"صديقي العزيز"، وداعياً الله أن يتغمّده بواسع رحمته. وقال أردوغان إنّه تشرّف بالعمل مع الأمير الراحل عن قرب في القضايا الدولية، مشيراً إلى أنّه كان له دور بارز في الارتقاء بالعلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين تركيا ودولة قطر. وتقدم باسمه وباسم عائلته والشعب التركي بخالص التعازي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım; Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 12, 2026

الهند

ونعى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الأمير الراحل بحزن عميق، واصفاً إياه بأنّه "قائد بصري قاد قطر إلى مستويات عظيمة من التنمية والازدهار"، ومستذكراً إياه بوصفه "صديقاً حقيقياً" التقاه خلال زيارته الأخيرة لقطر في فبراير/ شباط 2024. وقدّم تعازيه الحارّة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى العائلة المالكة بأكملها وشعب قطر جميعاً.

We deeply mourn the passing of Father Amir of State of Qatar, HH Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. A visionary leader who led Qatar to great levels of development and prosperity, we remember him also as a true friend whom I had the honour of meeting during my last visit to Qatar… — Narendra Modi (@narendramodi) July 12, 2026

باكستان

وأبدى وزير خارجية باكستان إسحاق دار حزنه لسماع نبأ وفاة الأمير السابق، مشيراً إلى أنّه لعب خلال عهده "دوراً محورياً في التطور الحديث لقطر وفي تعزيز روابط الصداقة مع باكستان"، مؤكّداً أنّ قيادته الرؤيوية ومساهماته في السلام الإقليمي "ستظل في الذاكرة طويلاً". وقدّم تعازيه باسم شعب باكستان وحكومتها ونفسه إلى عائلة آل ثاني، والأمير، والحكومة، وشعب قطر، سائلاً الله أن ينعم على الروح الراحلة بمكانة عليا في الجنة، وأن يمنح العائلة القوة لتحمّل هذه الخسارة.