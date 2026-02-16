تظاهرة لأنصار "الانتقالي الجنوبي" في مسقط رأس الزبيدي

- شهدت محافظة الضالع تظاهرة حاشدة لأنصار "المجلس الانتقالي الجنوبي" تحت شعار "مليونية الصمود والثبات والتحدي"، حيث رفع المشاركون شعارات ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والسعودية، مؤكدين ولاءهم للمجلس بقيادة عيدروس الزبيدي. - أصدر المتظاهرون بياناً يرفض الوصاية الخارجية ويؤكد على استعادة دولة الجنوب، مشددين على عدم تطويع القوات المسلحة والأمنية الجنوبية، وأدانوا ما وصفوه بـ"العدوان السعودي". - تأتي التظاهرة في ظل حراك حكومي واسع وتوتر سياسي وأمني في عدن، مع تشكيل حكومة جديدة تواجه تحديات اقتصادية وأمنية.

خرجت، صباح اليوم الاثنين، تظاهرة لأنصار "المجلس الانتقالي الجنوبي" في محافظة الضالع، المعقل الرئيس للمجلس ومسقط رأس رئيسه عيدروس الزبيدي، في ما سميت بـ"مليونية الصمود والثبات والتحدي"، دعماً للمجلس ورفضاً لحله.

وقال مشاركون في التظاهرة التي ضمت الآلاف، لـ"العربي الجديد"، إن المشاركين في التظاهرة توافدوا من مختلف مناطق وقرى ومديريات الضالع إلى جانب حشود وافدة من مناطق ردفان ويافع وباقي محافظات ومناطق الجنوب تأييداً ودعماً للمجلس الانتقالي الجنوبي". وخلال التظاهرة التي شهدت مشاركة نسائية، ردد المشاركون شعارات وهتافات ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وضد السعودية، إلى جانب رفع أعلام الجنوب وصور الزبيدي، وصور القتلى من قوات المجلس الذين سقطوا في يناير/كانون الثاني الماضي خلال عملية الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية لطرد قوات الانتقالي من محافظة حضرموت والمهرة بعد أن كان المجلس قد سيطر عليهما في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد البيان الصادر عن التظاهرة "تجديد العهد والولاء لشعب الجنوب وحامله السياسي، المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة عيدروس الزُبيدي"، مؤكداً أن شعب الجنوب ماضٍ في استعادة دولته كاملة السيادة وتحقيق تطلعاته بإرادة حرة ورفض مطلق لأي وصاية، كما يعلن التمسك بالبيان السياسي والإعلان الدستوري والشروع في تهيئة الظروف لفرضه على الواقع بكافة الوسائل والأدوات المتاحة"، إلى جانب رفضهم القاطع لما أسموه "قرارات الرياض الهزلية" ويؤكدون أن ما اتُّخذ في ظروف غير طبيعية ليس ملزماً لشعب الجنوب.

وبحسب البيان، فإن "شعب الجنوب لن يسمح لأحد أن يتحكم بشؤونه الداخلية أو أن يُخدع بصيغ ملتوية لا تحمل أي قدر من الاستجابة لطموحاته وتطلعاته المنشودة". كما أكد البيان إعلانه "الرفض القاطع لفرض أي ترتيبات تحت مسميات الشراكة الزائفة" مشيراً إلى أن القوات المسلحة والأمنية الجنوبية عصية على التطويع والمساس بها". كما دان ما سماه "العدوان السعودي" على القوات الجنوبية في حضرموت والضالع ووصفه بـ"العمل الغادر الذي يضرب أواصر الأخوة".

ورأى البيان أنه "من غير المنطق وغير المقبول أن دولة وازنة بحجم السعودية تخوض حرباً عدوانية ضد شعبنا بالإنابة عن "شرعية" لا وجود لها على أرض الواقع" وأن "أي حوار جنوبي – جنوبي لا يمكن أن يثمر تحت ظلال السلاح وتحليق الطائرات المسيرة أو في أجواء التهديد والوعيد والاملاءات، فالحوار الحقيقي يرتكز على أساس الحرية والعدل والاعتراف بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره، واستعادة دولته، دون وصاية".

وتأتي هذه التظاهرة في وقت يشهد اليمن حراكاً حكومياً واسعاً تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة، التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية مركّبة، وفي مقدمتها تراجع الخدمات العامة وتدهور الوضع المعيشي في عدن. ووصل عضو مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي، الخميس الماضي، برفقة عدد من الوزراء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تُعدّ الأبرز ضمن تحركات حكومية تهدف إلى تعزيز حضور مؤسسات الدولة ومباشرة أعمالها من داخل البلاد، بعد توجيهات رئاسية بضرورة عودة جميع الوزراء ومسؤولي الحكومة إلى الداخل.

وتعيش مدينة عدن منذ مطلع يناير/كانون الثاني حالة توتر سياسي وأمني بعد قرارات إقالة قيادات بارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي من مناصبهم في الدولة، وفي مقدمتهم عيدروس الزبيدي، إلى جانب تكثيف الحضور الحكومي ومحاولة استعادة مؤسسات الدولة. وترافقت هذه التطورات مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، وتوجهات رئاسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة من الداخل، وسط احتجاجات متقطعة من أنصار الانتقالي، وتحديات خدمية واقتصادية خانقة يعانيها السكان في عدن.