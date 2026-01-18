تظاهرة كبيرة في غرينلاند: لسنا للبيع.. عد إلى ديارك أيها اليانكي

خرج آلاف الغرينلانديين، كباراً وصغاراً، اليوم السبت، في تظاهرة كبيرة جابت شوارع العاصمة نووك رغم الأمطار والبرد، في رسالة احتجاج واضحة ضد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نيته السيطرة على الجزيرة. وتزامنت التظاهرة مع احتجاجات داعمة في كوبنهاغن وعدد من المدن الدنماركية.

واتجه المتظاهرون نحو القنصلية الأميركية في نووك، رافعين قبضاتهم ولافتات تعبّر عن رفض قاطع لأي مشروع أميركي لضم غرينلاند، مرددين الشعار الأبرز الذي طغى على المسيرة: "غرينلاند للغرينلانديين"، باللغة المحلية، وحاملين لافتات: "غرينلاند ليست للبيع". هذا إلى جانب رسائل تعتبر الوجود الأميركي غير مرغوب فيه.

الصورة

تقدّم المسيرة رئيس حكومة الحكم الذاتي في غرينلاند، ينس-فريدريك نيلسن، إلى جانب سياسيين من مختلف الأحزاب، في مشهد عكس توافقاً سياسياً وشعبياً نادراً. واعتُبرت التظاهرة الكبرى من نوعها منذ سنوات، إذ بدت كتحول نوعي من احتجاجات متفرقة إلى موقف وطني جامع.

وقال نيلسن، في خطاب ألقاه أمام المحتجين، إن سكان غرينلاند "يرفضون أن يصبحوا أميركيين"، وأكد متحدثون آخرون أن الجزيرة "غرينلاندية، لا أميركية ولا دنماركية". وأضاف نيلسن لاحقاً في منشور على فيسبوك أن ما جرى اليوم كان "مؤثراً وتاريخياً".

لافتات مباشرة ورسائل حادة

حملت التظاهرة رسائل شديدة الوضوح موجّهة إلى واشنطن، إذ وصفت بعض اللافتات الأميركيين بـ"الغزاة"، وجاء في إحداها: "أيها اليانكي عد إلى ديارك"، بينما طالبت أخرى حركة "ماغا" الأميركية بـ"إبقاء أميركا بعيدة عن غرينلاند".

ورأى مشاركون أن الرسالة لم تكن موجهة إلى واشنطن وحدها، بل أيضاً إلى كوبنهاغن. وقال أحد الشبان المشاركين: "لم يعد مقبولاً مناقشة مصير غرينلاند بعيدًا عن أهلها".

الصورة

"لحظة تقرير مصير"

وعبّر كثير من المتظاهرين عن شعورهم بأن ما يجري يمثل لحظة مفصلية في تاريخ الجزيرة. وقال مشارك في التظاهرة يدعى فريدريك لـ"العربي الجديد"، إن التظاهرة بمشاركة الآلاف "تضع شعبنا الصغير على عتبة تقرير المصير بأيدينا"، مشيراً إلى مشاركة عائلته وأحفاده للمرة الأولى في فعالية سياسية من هذا النوع.

وامتلأت شوارع نووك ومحيطها بأعلام غرينلاند البيضاء والحمراء، فيما لوّح متظاهرون من التلال والمرتفعات المطلة على المدينة بالأعلام، مرددين الهتافات ذاتها باتجاه القنصلية الأميركية، التي طوّقتها الشرطة بطوق أمني مشدد. وأكد منظمو التظاهرة سلميتها ورفضهم لأي شعارات عنصرية.

الصورة رئيس حكومة الحكم الذاتي في غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن يشارك في الاحتجاجات

تصعيد أميركي موازٍ

جاءت التظاهرات بالتزامن مع إعلان ترامب، عبر منصة «تروث سوشيال»، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدنمارك وعدد من الدول الأوروبية الداعمة لغرينلاند اعتباراً من 1 فبراير/شباط، على أن ترتفع إلى 25% بحلول يونيو/حزيران 2026، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن "استحواذ" الولايات المتحدة على الجزيرة.

وشملت الدول المشمولة بالرسوم: النرويج، السويد، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، وفنلندا. وكرر ترامب مزاعمه بأن غرينلاند مهددة من الصين وروسيا، معتبراً أن "السلام العالمي على المحك".

رفض واسع وقلق متصاعد

في المقابل، عبّر المتظاهرون عن مخاوفهم من التداعيات السياسية والاقتصادية والعسكرية لأي تصعيد. وقالت فيبكا هولستهولم، التي شاركت في الاحتجاج: "هذه المرة الثانية في حياتي التي أطالب فيها بحقوقي… دونالد ترامب لا يحترم الشعوب الأصلية، فكيف سيعاملنا؟".

ورغم تأكيد حكومة غرينلاند استعدادها للتفاوض حول زيادة الوجود العسكري أو استثمار الموارد الطبيعية، شدد مسؤولوها على أن السيادة ليست مطروحة للنقاش.

مع انتهاء التظاهرة في شوارع نووك، بدت الرسالة الغرينلاندية واضحة لا لبس فيها: رفض قاطع لأي محاولة فرض أمر واقع جديد على الجزيرة. وكما قالت إحدى المشاركات" مهما جرى سوف نكون أقوى بتوحدنا".