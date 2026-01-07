تظاهرة في مقديشو تنديداً بالتدخل الإسرائيلي في الصومال

- نظم اتحاد مجالس علماء الصومال تظاهرة في مقديشو احتجاجاً على التدخل الإسرائيلي في الشأن الداخلي، مؤكداً رفضه للاعتراف الإسرائيلي المزعوم بإقليم "أرض الصومال" ودفاعه عن وحدة البلاد وسيادتها. - حذر الاتحاد من محاولات إسرائيلية للسيطرة على ميناء بربرة، داعياً الدول العربية والإسلامية لدعم الصومال سياسياً ومالياً وعسكرياً لتعزيز سيادتها. - دانت وزارة الخارجية الصومالية زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لهرجيسا، معتبرةً أنها انتهاك لسيادة الصومال، وأكدت أن هرجيسا جزء لا يتجزأ من أراضي الصومال الفيدرالية.

نظم اتحاد مجالس علماء الصومال، اليوم الأربعاء، تظاهرة في ميدان نصب الجندي المجهول بالعاصمة مقديشو، احتجاجاً على التدخل الإسرائيلي في الشأن الداخلي للصومال، ودفاعاً عن سيادة البلاد ووحدتها، عقب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لهرجيسا. وأصدر الاتحاد عقب التظاهرة، بياناً أكد فيه رفضه القاطع لما وصفه بالاعتراف الإسرائيلي المزعوم بإقليم "أرض الصومال"، مؤكداً أن وحدة البلاد مبدأ ثابت لا يقبل المساس. وشدد الاتحاد على أن أي محاولات لتقسيم الصومال تشكل انتهاكاً للشرعية الوطنية والقوانين الدولية.

وأكد الاتحاد أن إقليم الشمال الغربي جزء أصيل من جمهورية الصومال الموحدة منذ عام 1960، مشدداً على ضرورة معالجة الخلافات السياسية عبر حوار وطني شامل، بعيداً عن أي مسارات قد تفتح الباب للتدخلات الخارجية. وحذر البيان من محاولات إسرائيلية للسيطرة على ميناء بربرة، معتبراً أن هذه التحركات تهدف للسيطرة على الممرات المائية الحيوية في منطقة خليج عدن وباب المندب. ودعا الاتحاد الدول العربية والإسلامية للوقوف مع الصومال سياسياً ومالياً وعسكرياً، لتعزيز قدرة الدولة على بسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يتوافق مع القوانين الدولية.

وشدد البيان على أن أي استخدام لأراضٍ صومالية لأغراض عسكرية ضد دول عربية أو إسلامية، أو لتوطين الفلسطينيين قسراً، يُعد ممارسات محرمة شرعاً ومرفوضة وطنياً، ولا تتوافق مع الدستور الصومالي أو القوانين الدولية. كما جدد الاتحاد رفضه لأي ارتباط بما يسّمى "اتفاقيات أبراهام"، معتبراً أن التطبيع مع إسرائيل يتعارض مع العقيدة الإسلامية وموقف الأمة من القضية الفلسطينية ومدينة القدس.

وختم الاتحاد بيانه بدعوة القيادات السياسية والدينية والاجتماعية لتوحيد الصفوف، وتجاوز الخلافات الداخلية، والعمل على حوار وطني شامل بالتعاون مع إحدى الدول الرائدة في المنطقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لما لها من ثقل سياسي، ومكانة إقليمية، وقبول واسع بين مختلف مكونات المجتمع الصومالي. ودانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، أمس الثلاثاء، زيارة ساعتر، معتبرة أنها تشكل "انتهاكاً جسيماً" لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه. وأكدت الوزارة، في بيان، أن هرجيسا "جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية المعترف بها دولياً"، وأن "أي وجود أو تواصل رسمي أو تعامل داخل الأراضي الصومالية من دون موافقة الحكومة الفيدرالية وتفويضها الصريح يُعدّ غير قانوني وباطلاً ولاغياً"، ولا يترتب عليه أيّ أثر قانوني.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتراف إسرائيل رسمياً بإقليم أرض الصومال "دولة مستقلة وذات سيادة"، إذ وقع إلى جانب ساعر ومن يسمى "رئيس جمهورية صوماليلاند" إعلاناً مشتركاً ومتبادلاً. وبحسب بيان صادر عن ديوان رئيس حكومة الاحتلال، فإنّ الخطوة جاءت "بروح اتفاقات أبراهام" التي وقعت بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتصبح إسرائيل أول جهة تعلن اعترافها بالإقليم الانفصالي في الصومال.