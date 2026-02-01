تظاهرة في مدريد تطالب بحظر تسليح إسرائيل ووقف حرب الإبادة على غزة

رغم الأمطار المستمرة والطقس القاسي، ازدحمت شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، ظهر اليوم الأحد، بعشرات المتظاهرين للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات معها. وانطلقت التظاهرة، التي نظمتها شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين (Rescop)، من شارع أتوتشا في قلب مدريد وصولاً إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، وسط ترديد هتافات مثل: "فلسطين حرة من النهر حتى البحر"، و"الدولة الصهيونية دولة إرهابية"، كما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية.

وفي بيان قُرئ على وسائل الإعلام قبل بدء التظاهرة، قال هيكتور غراد، المتحدث باسم الشبكة: "خرجنا إلى الشارع لأن بعد إعلان وقف إطلاق النار المزعوم، الذي تنتهكه إسرائيل بشكل متكرر، يبدو أن فلسطين اختفت من العناوين الرئيسية". وأضاف أن "خطة السلام

لقطاع غزة، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي خطة استيطانية استعماريّة تهمّش الفلسطينيين وتكرس الاحتلال". وتطرق غراد في بيانه إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في مخيمات اللاجئين الفلسطينية التي تضم عشرات الآلاف في خيام، وسط نقص شديد في الإمدادات الغذائية والضروريات الأساسية، وزاد من تفاقم الوضع تساقط الأمطار والثلوج.

وتناول البيان أيضاً الوضع في الضفة الغربية، حيث واصلت الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات، ما يجعل من الصعب وجود حكومة فلسطينية متماسكة، خصوصاً مع استمرار هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين بتغطية من الجيش الإسرائيلي.

وشدد المشاركون على أهمية استمرار حملة المقاطعة الدولية (BDS) ووقف استيراد الأسلحة الإسرائيلية، معتبرين أن شراء هذه الأسلحة "يسهم في استمرار نظام الاحتلال". كما وجّه المتظاهرون انتقادات حادة إلى الحكومة الإسبانية متهمين إياها بعدم اتخاذ خطوات عملية تتناسب مع خطورة ما يجري، رغم إعلانها فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. واعتبر المشاركون أن هذه الإجراءات "لم تُطبَّق فعلياً"، مطالبين بوقف فوري وكامل لأي تعاون عسكري أو أمني.

وشهدت التظاهرة مشاركة شخصيات سياسية من أحزاب اليسار الإسباني، من بينها المتحدث البرلماني باسم حزب اليسار الموحد إنريكي سانتياغو، إضافة إلى قيادات حزب بوديموس الإسباني، من بينها إيريني مونتيرو، وزيرة العدل السابقة وعضو المجلس التنفيذي للحزب، وأيوني بيلارا، الأمينة العامة للحزب، اللتان أكدت كلتاهما على ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع جميع أشكال التعاون العسكري والسياسي معها. وتأتي هذه التظاهرة ضمن موجة تظاهرات دعت إليها شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين (Rescop) وشملت، وفقاً للشبكة، 40 مدينة إسبانية، منها برشلونة وفالنسيا وإشبيلية وبلباو.