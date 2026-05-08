- تجمع عشرات النشطاء والمتضامنين أمام وزارة الخارجية الإسبانية في مدريد للمطالبة بالإفراج عن الناشطين سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، المحتجزين لدى إسرائيل بعد اعتراض "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة بمساعدات إنسانية. - رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالحصار الإسرائيلي واحتجاز النشطاء، مطالبين الحكومة الإسبانية بتشديد ضغوطها الدبلوماسية على تل أبيب، فيما اتهموا إسرائيل بممارسة "القرصنة البحرية". - دعا المحتجون الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم لحماية الناشطين وضمان حرية العمل الإنساني، وسط تصاعد الجدل السياسي في إسبانيا بشأن اعتراض الأسطول.

تجمع عشرات النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أمام مقر وزارة الخارجية الإسبانية في مدريد، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط الفلسطيني-الإسباني سيف أبو كشك والناشط البرازيلي تياغو أفيلا، المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اعتراض "أسطول الصمود العالمي" أثناء توجهه إلى قطاع غزة محمّلاً بمساعدات إنسانية.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بـ"الحصار الإسرائيلي على غزة" و"احتجاز النشطاء بصورة غير قانونية"، فيما رددوا شعارات تطالب الحكومة الإسبانية بتشديد ضغوطها الدبلوماسية على تل أبيب، والعمل على ضمان الإفراج عن أبو كشك، الذي تقول منظمات داعمة له إنه بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله.

وشهدت التظاهرة مشاركة ناشطين من منظمات حقوقية وجمعيات داعمة لفلسطين، إلى جانب أفراد من الجالية العربية والفلسطينية في مدريد، الذين اعتبروا أن اعتراض السفن في المياه الدولية يمثل "انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي".

الصورة

كما اتهم المحتجون إسرائيل بممارسة "القرصنة البحرية" بعد توقيف السفن قرب السواحل اليونانية، على مسافة بعيدة من المياه الإقليمية الإسرائيلية.

وطالب منظمو الوقفة الحكومة الإسبانية باتخاذ "موقف أكثر حزماً" تجاه إسرائيل، وعدم الاكتفاء بالاحتجاجات الدبلوماسية، خصوصاً أن من بين المحتجزين مواطناً يحمل الجنسية الإسبانية.

الصورة

كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى التدخل من أجل حماية الناشطين وضمان احترام حرية العمل الإنساني في المياه الدولية.

تقارير عربية أسطول الصمود العالمي نحو غزة: إعادة توجيه الأنظار إلى الإبادة

ويأتي هذا التحرك الشعبي في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي داخل إسبانيا بشأن اعتراض الأسطول واحتجاز المشاركين فيه.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قد جدد خلال جلسة برلمانية هذا الأسبوع مطالبة مدريد بالإفراج عن أبو كشك، معتبراً أن استمرار احتجازه "غير مقبول". كما استدعت وزارة الخارجية الإسبانية القائمة بالأعمال الإسرائيلية في مدريد للاحتجاج على اعتراض السفن واحتجاز النشطاء.

في المقابل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتهام بعض المشاركين في الأسطول بوجود صلات لهم بحركة حماس، وهي اتهامات تنفيها الحكومة الإسبانية وعائلات الناشطين، مؤكدة أن مهمة الأسطول كانت إنسانية بحتة وتهدف إلى إيصال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

ويُنظر إلى هذه التظاهرة بوصفها جزءاً من موجة تحركات متزايدة تشهدها المدن الإسبانية منذ أشهر تضامناً مع الفلسطينيين ورفضاً للحرب على غزة، في ظل تنامي الضغوط الشعبية على حكومة بيدرو سانشيز لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه إسرائيل، عقب اعتراف مدريد الرسمي بالدولة الفلسطينية وتكرار انتقاداتها للعمليات العسكرية في القطاع.