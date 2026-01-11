تظاهرة في باريس للمطالبة بوقف الإبادة في غزة والضفة ومحاسبة إسرائيل

- تظاهر ناشطون في باريس للمطالبة بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي ووقف الإبادة في غزة والضفة الغربية، ودعماً لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، مع دعوات لمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل. - انطلقت التظاهرة من ساحة الجمهورية إلى ساحة الباستيل بمشاركة ناشطين فلسطينيين وعرب وفرنسيين، ومنظمات داعمة، وسياسيين من حزب فرنسا الأبية، مطالبين بحماية المدنيين والإفراج عن المعتقلين. - أكد المتظاهرون على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الإبادة، مشيرين إلى أن صمود الشعب الفلسطيني أصبح رمزاً للتحرر، ودعوا فرنسا للالتزام بتعهداتها بحماية المدنيين.

تظاهر ناشطون في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، للمطالبة بمحاكمة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ووقف الإبادة المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعما للشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير، والدعوة لمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

وانطلقت التظاهرة التي دعت إليها جمعيات مدنية من ساحة الجمهورية، باتجاه ساحة الباستيل، بمشاركة ناشطي حقوق إنسان فلسطينيين وعرب وفرنسيين، ومنظمات داعمة للشعب الفلسطيني ومناهضة للاحتلال، وسياسيين من حزب فرنسا الأبية، والتجمع اليهودي الفرنسي من أجل السلام. وحمل المتظاهرون أعلاماً فلسطينية ولوحات ولافتات تدين الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب بحماية المدنيين، والإفراج عن المعتقلين، ووقف مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكب بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب المتظاهرون بمحاكمة إسرائيل على المجازر التي ارتكبتها طيلة 77 عاما منذ النكبة الفلسطينية

، ووقف الإبادة، خاصة في قطاع غزة، وحق تقرير المصير ومقاطعة الشركات الفرنسية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. ودان ناشطون شاركوا في التظاهرة استمرار جريمة الإبادة الجماعية، وقرار سلطات الاحتلال سحب ترخيص المؤسسات الإنسانية الدولية الطبية والإغاثية.

وحمّل الناشط الصحافي محمد الجزار المجتمع الدولي مسؤولية غض الطرف عن إبادة الشعب الفلسطيني. وقال لـ"العربي الجديد"، إن "صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة هو وصمة عار بحق الإنسانية، خاصة مع الممارسات التي يرتكبها الاحتلال لطرد الفلسطينيين من أرضهم، وهو ما يتنافى مع اتفاقيات حقوق الإنسان والعهدين الدوليين، وكافة الأعراف والمواثيق الدولية (..) رغم كل ما فعله الاحتلال منذ ما قبل النكبة وحتى الآن ما يزال الشعب الفلسطيني متمسكاً بجذوره، ووصلت قضيته للعالم أجمع". واعتبر الجزار أن "صمود الشعب الفلسطيني أصبح مصدر إلهام للشعوب الحرة على مستوى العالم، والآن أصبحت القضية الفلسطينية رمزا للتحرر".

بدورها، قالت كريستين بافار، إحدى المشاركات في التظاهرة، لـ"العربي الجديد" إن "قضية فلسطين أصبحت رمزاً للشعوب الحرة، لذلك أصبحنا نرى في تظاهرات الشعب الفلسطيني ممثلين عن جميع شعوب العالم الساعية لنيل حريتها وكرامتها".

ووجه سياسيون من حزب فرنسا الأبية رسالة للدولة الفرنسية للالتزام بتعهداتها بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ودعوا إلى التزام فرنسا بتعهداتها بحماية المدنيين، واعتماد سيادة القانون بتطبيق مذكرة الاعتقال بحق رئيس وزراء الكيان المحتل (بنيامين نتنياهو). ودعا الناشطون إلى دعم الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتجاجات في دول العالم حتى نيل الشعب الفلسطيني حريته.