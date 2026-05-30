تظاهرة في استوكهولم تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

- تجمع عشرات المحتجين في استوكهولم احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، مطالبين بوقف الغارات الجوية وإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة. - رفع المتظاهرون لافتات تندد بقتل المدنيين وقصف المدارس والمستشفيات، ودعوا الحكومة السويدية لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. - انتقد الناشط لاسه سودربيري صمت المجتمع الدولي والحكومات الغربية، داعياً الرأي العام العالمي للتحرك ضد العنف والإمبريالية والعنصرية.

تظاهر عشرات المحتجين في العاصمة السويدية استوكهولم، السبت، احتجاجاً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان. وتجمع المحتجون في ساحة أودينبلان استجابة لدعوة أطلقتها منظمات مجتمع مدني، معربين عن رفضهم الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان رغم اتفاقات وقف إطلاق النار.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "المدنيون يُقتلون في غزة"، و"تُقصف المدارس والمستشفيات"، و"أوقفوا الهجمات على لبنان"، و"ضعوا حدا لنقص الغذاء"، و"لا نريد الحرب". وطالب المتظاهرون بوقف "الإبادة الجماعية" في غزة وإنهاء الغارات الجوية على لبنان، كما دعوا الحكومة السويدية إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال الناشط السويدي لاسه سودربيري لوكالة "الأناضول" خلال التظاهرة إن المجتمع الدولي والحكومات الغربية تلتزم الصمت إزاء ما يجري في غزة ولبنان. وأضاف: "أنا هنا لأن لبنان وغزة يشهدان إبادة جماعية، فحجم العنف يتضاعف بسبب القصف وتجويع الناس، والحقيقة أنهم يجوّعون المدنيين ويقصفونهم ويقتلونهم".

وانتقد سودربيري مواقف الحكومة السويدية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، معتبراً أنها لا تتخذ موقفاً كافياً تجاه الأحداث الجارية. ودعا الرأي العام العالمي إلى التحرك قائلاً: "يجب على الجميع في كل بلد أن يخرجوا إلى الشوارع، ويشاركوا في حملات التوقيعات، ويبذلوا كل ما في وسعهم لوقف الإبادة الجماعية والإمبريالية والعنصرية".