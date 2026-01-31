تظاهرة جديدة في السويداء ترفع شعارات "تقرير المصير"

- شهدت ساحة الكرامة في السويداء تظاهرة جديدة تطالب بحق تقرير المصير، حيث رفع المتظاهرون أعلام الطائفة الدرزية وعلم إسرائيل، معبرين عن شكرهم لإسرائيل. - جاءت التظاهرة استجابة لدعوات من فعاليات اجتماعية ودينية، وحركة "تقرير المصير في السويداء"، ورفعت مطالب تشمل إعادة المختطفين ومحاسبة مرتكبي الجرائم. - تصريحات الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري لصحيفة إسرائيلية دعت للاستقلال التام، مع إمكانية الحكم الذاتي تحت إشراف إسرائيل كضامن خارجي.

شهدت ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، جنوبي سورية، اليوم السبت، تظاهرة جديدة في سياق دعوات انفصالية تشهدها المحافظة منذ مدة، ضمن سلسلة تحركات ترفع شعارات "تقرير المصير". وأوضح الناشط المدني المنحدر من السويداء هادي صعب، لـ"العربي الجديد"، أن تظاهرة اليوم جاءت استجابة لدعوة أطلقتها فعاليات اجتماعية ودينية داخل المحافظة وخارجها، إضافة إلى دعوة من حركة "تقرير المصير في السويداء". وأشار إلى أن المتظاهرين رفعوا أعلام الطائفة الدرزية إلى جانب علم الاحتلال الإسرائيلي، كما رفعوا صورة لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو معبّرين عن شكرهم لإسرائيل.

ولفت صعب إلى أن المطالب التي رفعها المتظاهرون مشابهة لمطالب سابقة، من بينها حق تقرير المصير، وإعادة المختطفين والمختطفات، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، مشيرًا إلى أنهم رفعوا أيضًا صورًا للرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، وكذلك صورًا لرئيس طائفة الموحدين الدروز في إسرائيل موفق طريف. وجاءت تظاهرة اليوم، وسط السويداء، بعد نحو أسبوعين على تصريحات أدلى بها الهجري لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، دعا فيها إلى الاستقلال التام، مع عدم استبعاد المرور بمرحلة انتقالية من الحكم الذاتي تحت إشراف ضامن خارجي، مرشحًا إسرائيل للقيام بهذا الدور، واصفًا إياها بـ"الجهة الأنسب".

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور قد أطلق، في 27 يناير/ كانون الثاني، مبادرة بعنوان "نحو مستقبل آمن للسويداء"، حملت شعار "خيار مصيري بين استمرار الأزمة وحل يحفظ المستقبل"، وأكد فيها أن استمرار الوضع الراهن في المحافظة على ما هو عليه يزيد الجراح عمقًا، مشيرًا إلى أن كسر الدائرة الحالية يحتاج خطوة شجاعة، ومشدّدًا على أن استمرار المواجهة يستنزف طاقة المجتمع في معارك جانبية.

بدورها، أكدت شبكة "السويداء 24" المحلية أن المتظاهرين في ساحة الكرامة رفعوا العلم الإسرائيلي إلى جانب رايات الطائفة الدرزية، مشيرة إلى أن التظاهرة جاءت استجابة لدعوة من الشيخ موفق طريف وشخصيات إسرائيلية، ومن حركة "تقرير المصير في السويداء".