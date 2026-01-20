تظاهرات ودعوات للإضراب من أجل "أميركا حرة" في ذكرى تنصيب ترامب

- تشهد الولايات المتحدة تظاهرات وإضرابات في 800 موقع احتجاجاً على سياسات ترامب الداخلية، وحملة المداهمات، وأزمة الرعاية الصحية، ونشر قوات الحرس الوطني، بهدف التصعيد ضد التهديدات للحقوق والحريات. - تتزامن الاحتجاجات مع تصاعد الغضب ضد إدارة الهجرة بعد مقتل رينيه غود وتهديد ترامب بتفعيل قانون التمرد، حيث يدعو المنظمون للإضراب تحت شعارات مناهضة للفاشية. - وضعت مجموعة فنية عملاً في "ناشونال مول" يثير الجدل حول صداقة ترامب وإبستين، مما أدى إلى دعوى قضائية، ويبرز العمل استخدام الفن في مناقشة القضايا السياسية.

بمناسبة مرور عام على تنصيب دونالد ترامب رئيساً، من المقرر أن تشهد الولايات المتحدة سلسلة واسعة من التظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد دعوات لإضراب عام عممته منظمات شعبية، من المقرّر أن تشمل، حتى هذه اللحظة، نحو 800 موقع. ويخطط موظفون لمغادرة وظائفهم في المدارس والمصالح عند الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، للإضراب من أجل "أميركا حرة"، ضد ترامب وقرارته الداخلية على مدى عام، وحملة المداهمات التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك، وأزمة الرعاية الصحية، ونشر قوات الحرس الوطني في المدن.

وعلى عكس المسيرات الكبيرة التي كانت تقام عادة في عطلة نهاية الأسبوع، قرر المخططون للإضراب تنظيمه الثلاثاء، حيث ذكرت المجموعة في بيان لها، أن هدفها إيصال رسالة إلى الإدارة أنهم سيواجهون التصعيد على "الحقوق والحريات وسبل العيش"، بالتصعيد. وقالت راشيل كارمونا المديرة التنفيذية لمسيرة النساء (المنظم الرئيسي وانضمت لها منظمات أخرى): "وجدنا أنه من المهم أن نختبر بعض الأدوات الإضافية. كيف سيبدو الأمر إذا قمنا بالاحتجاج في وسط الأسبوع حيث نرفض التسوق والعمل والتجارة ونغادر الوظائف؟".

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة، عقب مقتل المواطنة الأميركية رينيه غود على يد أحد عناصر قوات إنفاذ قوانين الهجرة، مع تهديد ترامب بتفعيل قانون التمرد. ويُعدّ الثلاثاء أول أيام عمل هذا الأسبوع في العاصمة واشنطن، حيث كان يوم الاثنين إجازة فيدرالية للاحتفاء بذكرى مارتن لوثر كينغ

، زعيم حركة الحقوق المدنية في ستينيات القرن الماضي، والتي أدت إلى منح الأميركيين السود الحق الكامل في التصويت.

وعدّد المنظمون الشعارات التي يدعون بسببها إلى الإضراب، وهي "الابتعاد عن الفاشية، والنضال من أجل المستقبل، ومن أجل أن تكون أميركا حرة". وقالت منظمات الإضراب من أجل أميركا حرة، في بيان لها "بعد عام من ولاية ترامب، نواجه تهديداً فاشياً متصاعداً، ومداهمات من قبل إدارة الهجرة والجمارك، وقوات عسكرية تحتل مدننا، وعائلات ممزقة، ومراقبة جماعية، وإرهاباً لإسكاتنا. لقد حان الوقت لتصعيد ردة فعل مجتمعاتنا. في 20 يناير /كانون الثاني الساعة 2 ظهراً، سنترك أعمالنا، ومدارسنا، ومتاجرنا، وسنمتنع عن العمل والمشاركة. هذه وقفة احتجاجية في مواجهة الفاشية".

وتشهد العاصمة واشنطن عدداً من المسيرات، على أن تتجمّع بالقرب من ساحة الحرية بالقرب من البيت الأبيض، وأشار المنظمون إلى حاجتهم للإضراب، في ظل تعاون شرطة المدينة مع العملاء الفيدراليين، وتقديم أعضاء في الكونغرس مشاريع قوانين متتالية لإلغاء القوانين المحلية.

عمل فني يحاكي رسالة ترامب إلى إبستين

وتزامناً مع التظاهرات، وضعت مجموعة فنية في متنزه "ناشونال مول" بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، أمس الاثنين، عملاً فنياً يحكي قصة الرسالة الموجودة في كتاب عيد الميلاد الذي قُدّم لرجل الأعمال المدان جيفري إبستين، في عيد ميلاده الخمسين، حيث وضعت لافتة ضخمة عبارة عن نسخة من رسالة تهنئة بعيد ميلاد إبستين، ورسماً موقعاً باسم دونالد ج ترامب بخط مطبوع، بالإضافة إلى توقيع دونالد، وهي الرسالة التي رفع ترامب دعوى قضائية بسببها على صحيفة وول ستريت جورنال ومؤسسات أخرى، زاعماً التشهير به بعد نشر القصة التي كشفت الرسالة، ولا تزال القضية قيد النظر في المحكمة الفيدرالية في ميامي.

وكشفت "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، أنّ الرسالة كانت "ضمن كتاب جرى تغليفه بجلد فاخر أعدته شريكة إبستين، سيدة المجتمع البريطانية غيسلين ماكسويل، هدية خاصة له بمناسبة عيد ميلاده الخمسين عام 2003، جمعت فيه رسائل من ترامب وعشرات من شركاء إبستين الآخرين، ووضعتها في ألبوم قبل توقيفه عام 2006"، وكان الكتاب من بين الوثائق التي طلبتها لجنة الرقابة في مجلس النواب من ورثة إبستين، الشهر الماضي.

وتحاكي اللافتة الرسالةَ الموجودة في كتاب عيد الميلاد، ويظهر الرسم التخطيطي جسد امرأة عارية وحواراً بين ترامب وإبستين، وينتهي بتوقيع مكتوب بخط اليد وكلمات مطبوعة فوقه "دونالد ج ترامب". ويظهر الحوار بينهما داخل حدود جسد المرأة، حيث يقول ترامب: "لدينا بعض الأشياء المشتركة يا جيفري. ألم تلاحظ أن الألغاز لا تشيخ أبداً". ويختتم ترامب الرسالة قائلاً "عيد ميلاد سعيد، وليكن كل يوم سراً رائعاً". ومن المتوقع أن تتحرك المسيرات باتجاه هذا العمل الفني اليوم، لتسليط الضوء مجدداً على ملفات إبستين.

A massive replica of a birthday note signed with the typed name Donald J. Trump that was part of a book for Jeffrey Epstein was placed on the National Mall, the latest installation of artwork by the group “The Secret Handshake.” https://t.co/LU5H9ijPcB — The Washington Post (@washingtonpost) January 19, 2026

ويبلغ ارتفاع العمل الفني 10 أقدام، وعرضه 12 قدماً، ويستمر هذا العمل في موقعه بـ"ناشونال مول" حتى الجمعة. وكتب الفنانون في طلب التصريح، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الغرض من العمل هو "استخدام حرية التعبير الإبداعية والفنية حول واحدة من أهم القضايا السياسية في هذه اللحظة، وتسليط الضوء على النقاش حول صداقة الرئيس ترامب وجيفري إبستين باستخدام لغته ومراسلاته المبلغ عنها، وتسليط الضوء على الملفات التي تم الكشف عنها بعد حذف أجزاء كبيرة منها".