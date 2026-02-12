تظاهرات في واشنطن احتجاجاً على زيارة نتنياهو وسياسات الهجرة

- شهدت واشنطن خمس تظاهرات متنوعة ضد زيارة نتنياهو، حيث احتجت مجموعات من الأميركيين والعرب واليهود والرهبان البوذيين على سياسات الاحتلال الإسرائيلي ودعوات الحرب ضد إيران، مطالبين بالسلام ووقف العدوان على غزة. - تزامنت الاحتجاجات مع لقاء ترامب ونتنياهو، حيث رفعت لافتات تصف نتنياهو بـ"مجرم حرب"، بينما انتقدت مجموعات يهودية استضافته وحثت على تجنب مهاجمة إيران، مؤكدين على أهمية السلام. - نظمت منظمات يهودية وقفة ضد سياسات الهجرة، داعية لوقف ترهيب المهاجرين، بينما أكدت مسيرة الرهبان البوذيين على أن السلام يبدأ من القلب ويمتد للمجتمع.

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، خمس تظاهرات ومسيرات شارك فيها أميركيون وعرب ويهود ورهبان بوذيون، احتجاجاً على زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وللمطالبة بعدم ضرب إيران، واعتراضاً على سياسات إدارة الهجرة، إضافة إلى مسيرة من أجل السلام.

وبالتزامن مع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو، احتشدت مجموعات عدة أمام البيت الأبيض، رفعت إحداها لافتة تصف الأخير بـ "مجرم حرب"، وسط هتافات عبر مكبرات الصوت تندد باستقباله وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. وفي المقابل، ضمت مجموعة أخرى "يهوداً متحدين ضد الصهيونية"، انتقدوا استضافة نتنياهو وحثوا إدارة ترامب على تجنب مهاجمة إيران.

وفي هذا السياق، قال الحاخام ديفيد فيلدمان، من منظمة "ناطوري كارتا" (مجموعة يهودية مناهضة للصهيونية وإسرائيل)، في حديث لـ"العربي الجديد": "نحن هنا مع العشرات من الأشخاص من نيويورك ونيوجيرسي ولايات أخرى، جئنا إلى واشنطن العاصمة، أمام البيت الأبيض، في الوقت الذي يزور فيه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، لنعبر عن رفضنا لتحريضه على الحرب ودفعه باتجاه الصراع مع إيران".

ووجه فيلدمان نداءً إلى ترامب بعدم خوض حرب جديدة وعدم الاستجابة لمطالب نتنياهو الذي وصفه بـ"المتطرف الراديكالي"، مضيفاً: "نحن هنا من أجل السلام، فشعبنا يتطلع إليه. نريد أن نرى السلام ولا نريد أن نرى الحرب في أي بقعة من العالم، لا في إيران ولا في غزة، ولا غداً في فلسطين". ونظمت هذه المجموعة مسيرة حول البيت الأبيض، رافعةً أعلام إيران ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين.

من جهتها، نظمت "حركة الشباب الفلسطيني" وقفة مسائية انتقدت فيها استقبال ترامب لنتنياهو، وقالت في بيان: "لن يتحقق السلام ما دام مجرم الحرب مرحباً به في واشنطن. نرفض محاولات تقويض سيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، من غزة إلى إيران، ونطالب بإنهاء العدوان الإمبريالي والصهيوني وحظر توريد الأسلحة".

ووصلت إلى العاصمة واشنطن، كذلك، مسيرة لرهبان بوذيين كانوا يسيرون من أجل السلام في رحلة بلغت مسافتها 2300 ميل، قطعت ثماني ولايات هي: تكساس، ولويزيانا، وميسيسيبي، وألاباما، وجورجيا، وكارولينا الجنوبية، وكارولينا الشمالية، وفيرجينيا، وسط درجات حرارة متجمدة. وذكر الرهبان في بيان تحت عنوان "المشي من أجل السلام": "بينما تواجه الأمة تحديات الانقسام، فإن هذه الرحلة تقدم رسالة مفادها أن السلام يبدأ في قلب كل شخص ويمتد إلى الأسر والمجتمعات والأمة ككل".

وفي سياق آخر، نظمت منظمات يهودية وقفة أخرى أمام مقر إدارة الجمارك والهجرة في واشنطن، من بينها منظمة "يهود متحدون من أجل العدالة"، و"يهود من أجل التغيير المناخي"، ومنظمة "إن لم يكن الآن". وشارك المئات في الفعالية اعتراضاً على سياسات إنفاذ قوانين الهجرة، مؤكدين أن نظام إدارة ترامب فشل سياسياً وأخلاقياً، ودعوا إلى وقف ترهيب مجتمع المهاجرين، رافعين شعارات: "اليهود يطالبون بوقف إرهاب المهاجرين" و"الحب أقوى من الكراهية".

وقالت إحدى المتحدثات: "نشاهد قوات إنفاذ قوانين الهجرة ترتكب أعمال عنف وإرهاب بحق أصدقائنا وجيراننا المهاجرين الذين يجعلوننا أقوى. إنه نظام صُمم ليجعلنا جميعاً خائفين من التحدث، مرعوبين ومحطمين ومكتئبين، وغير قادرين على المواجهة. نظام صُمم لإجبار من لديهم صوت على السكوت وإرهاب الآخرين".

