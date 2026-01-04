تظاهرات في مدن أميركية ضد الحرب على فنزويلا: لا دماء من أجل النفط

- شهدت مدن أميركية مثل نيويورك وواشنطن مظاهرات ضد الضربات الأميركية على فنزويلا واعتقال الرئيس مادورو، حيث ندد المتظاهرون بسياسة ترامب وطالبوا بوقف العدوان على فنزويلا، مشيرين إلى أن الهدف هو السيطرة على موارد النفط. - انتقد ناشطون الضربات الأميركية، مؤكدين أن الحرب ليست من أجل الديمقراطية بل لمصلحة الشركات الأميركية، بينما يعاني الشعب الفنزويلي من العقوبات. - في لوس أنجليس، تجمع المئات للاحتجاج تحت الأمطار، بينما أشار ترامب إلى إمكانية تولي زعيمة المعارضة قيادة المرحلة الانتقالية.

شهدت نيويورك وواشنطن وعدد من المدن الأميركية، خلال الساعات الماضية، مظاهرات احتجاجية تنديدًا بالضربات الأميركية على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا أديلا فلوريس ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، وسط توقعات باتساع رقعة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة. وردّد المتظاهرون شعارات رافضة للتدخل العسكري، في مؤشر على تصاعد الغضب الشعبي داخل الولايات المتحدة إزاء التطورات الأخيرة.

وتظاهر ناشطون أمام البيت الأبيض ضد الضربات الأميركية على فنزويلا، منددين بحرب جديدة تخوضها الولايات المتحدة، وبسياسة الرئيس دونالد ترامب. ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات "ارفعوا أيديكم عن فنزويلا"، و"الولايات المتحدة خارج الكاريبي"، و"الأموال لاحتياجات الناس ليس للحروب"، و"لا دماء من أجل النفط"، و"لا لحرب الولايات المتحدة في فنزويلا"، ورددوا شعارات "لا للحروب"، و"لا للعدوان على فنزويلا".

وخلال المظاهرة انتقد توني جيه، وهو مواطن أميركي من السلفادور، الضربات الأميركية على فنزويلا، وقال: "أنا هنا منذ 40 عاماً، وأعرف بالضبط ما تفعله الحرب الأهلية وكيف يعاني الناس، ولا نريد أن يحدث هذا في فنزويلا"، مشيراً إلى لافتة يحملها، عليها عبارة "النفط للولايات المتحدة والدم لفنزويلا"، و"هذا هو السيناريو الذي سيحدث بالضبط".

وأضاف جيه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم سيواصلون رفع صوتهم ضد الفاشية ومن أجل العدالة، وأن "الولايات المتحدة لا يجب أن تغزو دولة أخرى لمجرد الاستيلاء على مواردها". وقال: "سمعنا الرئيس دونالد ترامب يقول إنه سيحصل على النفط، وهذا أشبه باستعمار بلد آخر لأخذ ما يخصهم".

من جانبها أكدت مورغان عضو "تحالف الإجابة" المعني بالتحرك من أجل وقف الحروب وإنهاء العنصرية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم يتظاهرون اعتراضاً على الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة على فنزويلا، وقالت: "الهجوم غير قانوني، وهي حرب لا تنفذ بسبب المخدرات أو الديمقراطية أو أي شيء آخر. إنها حرب من أجل النفط. كان ترامب صادقاً للغاية بشأن أنهم يرغبون في عمل شركات النفط الأميركية في فنزويلا لإثرائها".

وأضافت، مفضلة عدم كشف اسمها بالكامل، أن هذه الحرب تحصل لمصلحة الشركات الأميركية وليس لمصلحة الأميركيين كما يزعمون. وقالت: "نحن هنا نقف ضد هذه الحرب غير القانونية وضد الحكومة التي تعمل لمصلحة الأغنياء ومن لديهم السلطة وليس للأشخاص مثلنا، وبالتأكيد ليس من أجل الناس في فنزويلا الذين سيعانون في ظل هذه الحرب والذين يعانون من العقوبات لفترة طويلة بالفعل".

وفي وسط مدينة لوس أنجليس، تجمّع المئات، وسط هطول الأمطار، للاحتجاج على العمل العسكري الأميركي في فنزويلا. وحمل المحتجون، الذين ارتدوا معاطف المطر وأمسكوا بالمظلات، لافتات كُتب عليها "أوقفوا قصف فنزويلا الآن!" و"لا دم مقابل النفط"، بينما كانوا يستمعون إلى كلمات المتحدثين. كذلك رفع أحد المشاركين لافتة كُتبت بخط اليد تقول: "لا حرب! لا ترامب!".

وقال ترامب، أمس السبت، إن إدارته تبحث مستقبل القيادة في فنزويلا بعد اعتقال مادورو، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح بانتقال السلطة إلى شخصية "تسير من حيث توقف سلفها"، في إشارة إلى رفض إعادة إنتاج المنظومة الحاكمة السابقة. وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن إدارته ستنظر في إمكانية أن تتولى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو قيادة المرحلة المقبلة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن فنزويلا "لديها حالياً نائبة للرئيس"، ما يعني أن أكثر من سيناريو مطروح لإدارة المرحلة الانتقالية.