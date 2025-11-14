تظاهرات ضد "قسد"... ووزير العدل السوري يزور القاهرة

- شهدت مناطق سورية، بما في ذلك ساحة المرجة في دمشق ومنطقتا سلوك ورأس العين، تظاهرات ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تحت شعار "الجزيرة السورية لكل السوريين"، مع رفض لسيطرة قسد على مناطق في الحسكة وحلب والرقة ودير الزور. - الإعلامي موسى الخلف أشار إلى أن التظاهرات تعبر عن رفض نهج قسد الإقصائي، واندلعت اشتباكات بين قسد والجيش السوري في ريف الرقة، مع مطالبات بإنهاء ما وصفه المحتجون بـ"الاحتلال القسدي". - في سياق منفصل، التقى وزير العدل السوري نظيره المصري في القاهرة لتعزيز التعاون القضائي، وزار المركز القومي للدراسات القضائية، مشيدًا بالمستوى المتميز للمركز وبرامجه التدريبية.

شهدت ساحة المرجة وسط العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى منطقتَي سلوك في ريف محافظة الرقة شمالي سورية، ومدينة رأس العين غرب محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، تظاهرات مناهضة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ظهر اليوم الجمعة، وذلك تحت شعار "الجزيرة السورية لكل السوريين".

وتجمّع العشرات من أهالي محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، إضافة إلى مشاركين من باقي المحافظات السورية، في ساحة المرجة، ووفق ما رصد "العربي الجديد"، شدّد المتظاهرون على رفض استمرار سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" على محافظة الحسكة، وأجزاء من محافظات حلب والرقة ودير الزور.

بدوره أوضح الإعلامي موسى الخلف، لـ"العربي الجديد"، أنّ "التظاهرات الشعبية هي تعبير عن رفض نهج قسد الإقصائي والممارسات التعسفية بحق أبناء الجزيرة السورية"، مبيناً أنّ "مدينة منبج في الريف الشرقي لمحافظة حلب، إضافة إلى ساحة المرجة في دمشق ومنطقة سلوك في الرقة ورأس العين في الحسكة، شهدت تظاهرات أيضاً ضد قسد"، ولفت إلى أن اشتباكات اندلعت بعد منتصف ليلة الخميس - الجمعة بين عناصر من "قسد"، وعناصر من الفرقة 66 في الجيش السوري بريف محافظة الرقة.

وشهدت مناطق سورية عدّة، الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية شارك فيها الآلاف من أبناء المحافظات السورية، تنديداً بممارسات "قسد" في مناطق شمال شرق سورية، ورفضاً لسياساتها التي وصفها المحتجون بـ"الانفصالية" والمسيئة لوحدة البلاد. ورفع المحتجون شعارات حملت عنوان "الشعب يريد تحرير الجزيرة"، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بـ"الاحتلال القسدي"، ومؤكدين أن الجزيرة السورية بما تضم من مكونات عربية وكردية وسريانية وآشورية ملك لجميع السوريين وليست حكراً على أي طرف سياسي أو مشروع انفصالي.

وزير العدل السوري في مصر

على صعيد منفصل، أعلنت وزارة العدل السورية عبر "فيسبوك" عن لقاء جمع وزير العدل السوري مظهر الويس مع نظيره المصري عدنان فنجري في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، إذ أكد الويس عمق العلاقات بين البلدين، وتناول الطرفان سبل تعزيز التعاون القضائي بين سورية ومصر.

وقالت الوزارة إنّ الويس، وعقب انتهاء اللقاء، توجّه إلى المركز القومي للدراسات القضائية في زيارة اطلع خلالها على آليات عمل المركز، وبرامجه التدريبية المتخصّصة في إعداد وتأهيل أعضاء الجهات والهيئات القضائية، إذ أشاد بالمستوى المتميّز للمركز، وبما يقدمه من برامج تدريبية تعكس الخبرة المصرية المتميزة في المجال القضائي والقانوني.