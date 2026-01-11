- يسعى نتنياهو لتوسيع "اتفاقيات أبراهام"، مع التركيز على السعودية، لكن المباحثات تراجعت، وتحول الاهتمام نحو إيران، حيث يُعتبر تطبيع العلاقات معها هدفاً استراتيجياً، مرتبطاً بنجاح المعارضة الإيرانية في إسقاط النظام. - التوتر بين السعودية والإمارات ظهر في جنوب اليمن، حيث تسعى الإمارات لتعزيز نفوذها الإقليمي، مما أدى إلى مواجهات مع السعودية، وكشف عن تنافس طويل الأمد بين البلدين. - تعزز الإمارات علاقاتها مع إقليم أرض الصومال، مما يعكس طموحها للعب دور محوري في أمن الخليج، مع إشراك إسرائيل كحليف استراتيجي.

طالما تطلّع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى توسيع ما يُسمى "اتفاقيات أبراهام"، كما حدد ذلك في أهدافه التي كررها في أكثر من ظهور في العامين الأخيرين. وفي الإطار، كانت المملكة العربية السعودية حتّى وقت قريب هدفاً مركزياً في طموحه الذي يُشاركه فيه أيضاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن المباحثات للتطبيع مع الرياض قد تراجعت وعلى ما يبدو يتطلب الأمر وقتاً حتّى العودة إلى هناك، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم الأحد.

وفي الأيام الأخيرة، تبدل الخطاب، كما يتضح بحسب الصحيفة من حديث مصادر سياسية تلفت إلى أن الأمر حسّاس ويُتناول في منتديات مغلقة ومقلّصلة، حيث بات الهدف الجديد، إيران، لكن الصحيفة استدركت بأن تطبيع العلاقات مع إيران منوط بطبيعة الحال بالشعب الإيراني ونجاح محتجيه في إسقاط النظام. وطبقاً للمصادر ذاتها، وإن لم يُقل ذلك رسمياً على لسان مسؤول رسمي، فإن مسألة التطبيع مع إيران قيلت "بطريقة لا يمكن فهمها على نحو آخر". والسبب ليس لأن التقدير الإسرائيلي بأن النظام لن يصمد هذه المرّة، وأن الاحتجاجات ستحسم أمره، بل لأن جهات مختلفة في المعارضة الإيرانية تُقدّم كـ"محاورين محتملين لاتفاق سلام مستقبلي"، إلى حد جعل اتفاق كهذا هدفاً استراتيجياً قبل الانتخابات.

وتقاطع ما سبق مع عقد اجتماعات في إسرائيل لبحث تبعات الاحتجاجات في إيران، وسيناريو سقوط النظام على إثرها، ومن ثم إمكانية إحياء السلام بين تل أبيب وطهران كما كان سائداً قبل اندلاع الثورة الإسلامية في عام 1979.

ما علاقة الإمارات؟

ولفتت الصحيفة ذاتها إلى أن خلفية التباعد بين الرياض وتل أبيب تعود بشكل رئيس إلى كون الإمارات هي الدولة العربية الأكثر قُرباً لإسرائيل؛ ففيما تُحافظ هذه العلاقات على سرّيتها بعيداً عن الأضواء، لكن في كل ساحة صراع إقليمية تقريباً تعمل فيها إحداهما، تحضر الثانية أيضاً.

وربطت الصحيفة التبدل بتطورات إقليمية، بعدما لجأت الإمارات في الشهر الأخير إلى خطوة دراماتيكية في جنوب اليمن، في محاولة للسيطرة على مناطق تعتبرها ضمن جغرافية نفوذها؛ حيث فتح المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تزعمه عيدروس الزبيدي، حملة للسيطرة على مناطق تقع تحت النفوذ السعودي. وقد ردّت الرياض على ذلك بالقوة النارية ونجحت في صد القوات المدعومة من الإمارات.

وبحسب الصحيفة، فقد كشفت التطورات في جنوب اليمن عمق التنافس بين السعودية والإمارات، بعدما خرج إلى العلن ما كان يُوصف لسنوات بأنه "سرّ معروف"، في ظل سعي أبوظبي لتكريس موقعها قوةً إقليمية مستقلة لا ترى نفسها "الأخت الصغرى" للرياض. من جهة ثانية، لفتت الصحيفة إلى أن تعزيز العلاقات الإماراتية مع إقليم أرض الصومال، تعتبره إسرائيل إشارة إضافية إلى طموح أبوظبي للعب دور محوري في أمن الخليج، وعدم ترك الساحة للسعودية وحدها، وأن إشراك إسرائيل في هذا الجانب يبعث برسالة إقليمية واضحة بشأن هوية الحليف الأول للإمارات وترتيبه من حيث الأهمية في سُلّم أولوياتها.