تضامن أوروبي مع الدنمارك بوجه أطماع ترامب في غرينلاند

- أكد القادة الأوروبيون دعمهم للدنمارك ضد تصريحات ترامب بشأن ضم غرينلاند، مشددين على حق الدنمارك وغرينلاند في اتخاذ قراراتهما، وأهمية التعاون في أمن المنطقة القطبية ضمن حلف الناتو. - أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تصريحات ترامب، مؤكدة أن التهديد باستخدام القوة ينتهك ميثاقها، بينما أشار نائب مستشار ترامب إلى أهمية غرينلاند لحماية مصالح الناتو. - طمأن رئيس وزراء غرينلاند مواطنيه، مؤكدًا على الحوار مع الولايات المتحدة، ورفض التهديدات، بينما شددت رئيسة وزراء الدنمارك على رفض أي هجوم عسكري.

أكد عدد من القادة الأوروبيين اليوم الثلاثاء دعمهم للدنمارك بعدما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطماعه بضم جزيرة غرينلاند التابعة لها والمتمتعة بحكم ذاتي. وقال قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، في بيان نشرته المستشارية الألمانية، إن "للدنمارك وغرينلاند وحدهما الحق في التقرير بكل المسائل المتعلقة بالدنمارك وغرينلاند"، مذكّرين بأن الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي مثل الولايات المتحدة.

وجاء في البيان: "مملكة الدنمارك، بما فيها غرينلاند، جزء من حلف شمال الأطلسي. إن أمن المنطقة القطبية يجب أن يكون مسؤولية مشتركة بين كل أعضاء الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة". وشدد القادة على احترام "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة

، ولا سيما السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود". وخلص البيان إلى القول: "هذه مبادئ عالمية، ولن نكفّ عن الدفاع عنها".

في الأثناء، اعتبرت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات ترامب بشأن غرينلاند "مقلقة للغاية". وجاء ذلك في رد شامداساني على سؤال لمراسل الأناضول خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، عن تصريح ترامب الذي قال فيه: "نحن بحاجة إلى غرينلاند من أجل أمننا القومي".

وأكدت شامداساني أن "ميثاق الأمم المتحدة واضح جداً، إذ ينص على مبدأ أساسي في القانون الدولي يتمثل في عدم جواز تهديد الدول باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة". وأردفت: "شهدنا في الآونة الأخيرة لغة وخطاباً مقلقين للغاية، ينطويان في جوهرهما على تهديد باستخدام القوة. وهذا يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة".

في المقابل، قال قال نائب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون السياسة والأمن الداخلي، ستيفن ميلر، إن جزيرة غرينلاند يجب أن تكون جزءاً من الولايات المتحدة، وإنه لن يخوض أحد حرباً ضد واشنطن بسببها. وادعى ميلر في تصريح لقناة "سي أن أن" الأميركية، مساء الاثنين، أن غرينلاند يجب أن تكون جزءاً من الولايات المتحدة لحماية مصالح حلف شمال الأطلسي، وضمان أمن منطقة القطب الشمالي. وأضاف: "السؤال الحقيقي هو: بأي حق تدّعي الدنمارك السيطرة على غرينلاند؟". ورداً على سؤال عن احتمال قيام واشنطن بعملية عسكرية ضد غرينلاند، قال ميلر: "لا داعي حتى للتفكير في عملية عسكرية أو الحديث عنها. لن يخوض أحد حرباً عسكرية ضد الولايات المتحدة من أجل غرينلاند".

وقبل ذلك، طمأن رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن مواطنيه، عقب تصريحات ترامب بشأن الجزيرة، وقال إنه "من المفهوم أن يشعر الناس بالقلق، لكن لا داعي لذلك". وأوضح نيلسن، خلال مؤتمر صحافي في عاصمة الجزيرة نووك، أن غرينلاند تمر بظرف خاص، قائلاً: "في ضوء التطورات الأخيرة، من المفهوم أن يشعر الناس بالقلق، لكن لا داعي لذلك".

وأضاف نيلسن أن غرينلاند تسعى إلى مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة عبر القنوات الصحيحة، وعزمها الحفاظ على الثقة والتعاون القائمين منذ سنوات طويلة مع واشنطن. وأكد ضرورة التحرك معاً، سواء على مستوى المجتمع أو بالتنسيق مع الحلفاء، مشدداً على رغبتهم في توسيع التعاون مع حلف شمال الأطلسي.

وفي تعليقه على عودة قضية غرينلاند إلى الواجهة عقب الهجوم العسكري الأميركي في فنزويلا واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو إلى نيويورك، أفاد نيلسن أن "وضع غرينلاند مختلف تماماً، فلا يوجد خطر ضم من الولايات المتحدة". وشدد نيلسن على ضرورة وضع حد لتصريحات ترامب بشأن غرينلاند، موضحاً أن الصداقة الممتدة منذ سنوات طويلة "باتت تحت ضغط".

وأكد أهمية إعادة بناء التعاون الجيد مع الولايات المتحدة، وأنه لا يوجد خطر "السيطرة على غرينلاند بين ليلة وضحاها". وكانت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن قالت إن اتخاذ الولايات المتحدة قراراً بشن هجوم عسكري على حليف في الناتو يعني "نهاية كل شيء"، مشددة أن الدنمارك وغرينلاند لن تقبلا أبداً التهديدات.

والأحد، قال ترامب في تصريحات للصحافيين أن بلاده تحتاج إلى جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، مشيراً إلى أن هناك زيادة في "النفوذ الروسي والصيني" في الجزيرة. يذكر أن ترامب أطلق في أوقات سابقة دعوات متكررة لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، لكن هذه التصريحات قوبلت بغضب واسع داخل الدنمارك والجزيرة. وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظراً لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)