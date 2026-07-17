- تضاربت الأنباء حول الإفراج عن دينا كراري، الأميركية الإيرانية المتهمة بالتجسس، حيث أعلن ترامب ومحاميها الإفراج عنها، بينما نفى القضاء الإيراني ذلك. - دينا كراري، 53 عاماً، صودر جواز سفرها في شيراز عام 2024، وأكد محاميها أنها حرة الآن وفي طريقها للولايات المتحدة، مشيراً إلى استخدامها كورقة مساومة. - إيران تحتجز ثلاثة أميركيين آخرين على الأقل، بينهم كامران حكمتي ورضا والي زاده، بينما نفت السلطات الإيرانية الإفراج عن أي سجين أميركي.

تضاربت الأنباء بشأن الإفراج عن دينا كراري، وهي أميركية إيرانية احتجزتها طهران بتهمة التجسس. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومحاميها الأربعاء، الإفراج عن كراري، وكانت إيران قد اتهمتها بالتجسس ومنعتها من مغادرة البلاد، بينما نفى القضاء الإيراني، الخميس، الإفراج عن أيّ سجين.

وتبلغ دينا كراري من العمر 53 عاماً، وتقيم في كاليفورنيا، وصودر جواز سفرها أثناء زيارتها لأقاربها في مدينة شيراز ديسمبر/كانون الأول 2024، وذكر محاميها جاريك جينسر كما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز أنها استجوبت عدة مرات من قبل السلطات غير أنها لم تُحتجز، وذكر الأربعاء أنها حرة وخارج إيران وفي طريقها للولايات المتحدة.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن عنها لأول مرة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، ذاكراً أنها بادرة حسن نية من الجانب الإيراني، وقال "إنها خارج إيران الآن وبحالة جيدة، وتقدر الولايات المتحدة بادرة حسن النية هذه من إيران". وأكد جينسر أن المواطنة الأميركية ضحية لما أطلق عليه استخدام إيران مزدوجي الجنسية ورقة مساومة، مشيراً إلى زيادة التدقيق والمراقبة عليها عقب الحرب التي حدثت العام الماضي.

في المقابل، نقل إعلام رسمي عن القضاء الإيراني، الخميس، قوله إن السلطات لم تطلق سراح أيّ سجين أميركي، أو تتبادل سجناء مع واشنطن. وذكر القضاء أن السلطات لم تفرج عن أي سجين أميركي مدان، أو شخص متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة يتطابق مع وصف ترامب، أو أي محتجز أميركي آخر من سجونها.

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وطبقاً لمنظمة مساعدة الرهائن حول العالم، تحتجز إيران ثلاثة مواطنين أميركيين آخرين على الأقل، من بينهم امرأة ورجلان، بينما أشارت صحافية في إحاطة للبيت الأبيض إلى خمسة أشخاص. ومن بين المحتجزين كامران حكمتي، وهو أميركي من أصل إيراني، يهودي الديانة، يبلغ من العمر 70 عاماً، سافر إلى إيران في مايو/أيار 2025، وذكرت عائلته أنه حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة السفر إلى إسرائيل لحضور طقس ديني لابنه.

كما يقضي الأميركي من أصل إيراني الصحافي رضا والي زاده عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة التعاون مع حكومة معادية، وكان يعمل في مؤسسة تابعة لإذاعة أوروبا الحرة الناطقة بالفارسية. أما المرأة الأخرى فلم يكشف علناً عن هويتها.