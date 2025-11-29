- غادر سيباستيان غوركا البيت الأبيض في 2017 بسبب خلافات، وعاد في 2023 ككبير مديري مكافحة الإرهاب، ساعيًا لتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية بدعم من معاهد يمينية وجماعات داعمة لإسرائيل. - نشر غوركا كتاب "هزيمة الجهاد" في 2016، داعيًا لتصنيف الإخوان كإرهابيين، وتشجيع المواطنين على حمل السلاح، ودمج الجنود الأميركيين في الجيوش العربية لمحاربة داعش. - غوركا ونانسي دحدوح يرتبطان بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، داعمين سياسات التدخل الأميركي في الشرق الأوسط، ومؤكدين أن تصنيف الإخوان كإرهابيين سيعزز التعاون الأميركي الإسرائيلي.

في أغسطس/ آب 2017، غادر سيباستيان غوركا منصبه في البيت الأبيض بصفة نائب مساعد الرئيس دونالد ترامب، وعضو مجموعة الاستشارات الاستراتيجية التي أنشأها صهر الرئيس جاريد كوشنر وكبير مستشاريه آنذاك ستيف بانون، وصرح بأنه استقال لأن مسؤولين بالبيت الأبيض "يقوّضون برنامج لنجعل أميركا عظيمة". وُصِفت آنذاك آراؤه حول الإسلام والأمن القومي الأميركي بأنها "متطرفة حتى بمعايير واشنطن"، لكن قصة غوركا لم تنته مع ترامب، فعندما عاد الأخير إلى البيت الأبيض هذا العام، اختار غوركا في فبراير/ شباط الماضي لمنصب كبير مديري مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض ومساعد له، ليسعى لتحقيق حلمه المؤجل وهو السعي لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

كواليس القرار بحق "الإخوان المسلمين"

وحدد الأمر التنفيذي لترامب بداية الأسبوع الأخير من ديسمبر/ كانون الأول المقبل لانتهاء وزارتي الخارجية والخزانة والعدل وإدارة الاستخبارات من تقرير للنظر في إمكانية تصنيف بعض أفرع جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ومدة 45 يوماً لإصدار وزيري الخارجية ماركو روبيو والخزانة سكوت بيسنت قراراً طبقاً للوارد في التقرير.

طُبخ قرار تصنيف جماعة الإخوان على مدى الأشهر الماضية، وعملت معاهد ومؤسسات يمينية وجماعات داعمة لإسرائيل من أجل اتخاذ هذا القرار، مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وصحيفة Just The News، وكان رأس حربة صناعة هذا القرار في واشنطن سيباستيان غوركا ومعه نانسي دحدوح، وهي أميركية مصرية وصلت من القاهرة إلى واشنطن منذ سنوات للدراسة، ثم شغلت مناصب في إدارة الاستخبارات قبل أن تعيّن خلال إدارة ترامب الثانية في منصب مديرة مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، إضافة إلى مجموعات أخرى عملت معهما على مدى أسابيع وأشهر بتفصيل وطرح آلية للقرار.

وعقب إصدار ترامب الأمر التنفيذي مباشرة، شاركت دحدوح صورتها مع غوركا والرئيس ترامب على منصة إنستغرام، وكتبت آية من الإنجيل تقول "ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعون حسب قصده"، وقالت "أشعر بتواضع وسعادة بالغة لمشاركتي في صنع التاريخ اليوم. بارك الله فيكم، أيها الرئيس ترامب والدكتور سيباستيان غوركا"، كما شاركت على إكس تغريدة لحساب رئيس الوزراء الإسرائيلي يرحب بالقرار.

الصورة نانسي دحدوح مديرة مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض (لينكدإن)

تخرجت دحدوح، كما يشير ملفها الوظيفي على شبكة التواصل المهنية "لينكدإن"، من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 2003، قبل أن تحصل على منحة فولبرايت الأميركية لدراسة تطوير حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في مصر، واستكملت أخيراً دراسات في القيادة العامة في هارفارد. عملت محللة استخبارات لشؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث الإرهاب في 2007 وفي أماكن أخرى لبضع سنوات، قبل أن تعمل في 2017 في وزارة الدفاع الأميركية، بصفة مخططة استخبارات استراتيجية ومستشارة لرئيس هيئة الأركان المشتركة، ثم في مناصب بمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية لمدة خمس سنوات قبل أن تنتقل للعمل في إدارة ترامب في يناير/ كانون الثاني الماضي.

مواجهة "الجهادية العالمية"

بالنسبة لغوركا، فإنه كان قد نشر في 2016 أحد كتبه بعنوان "هزيمة الجهاد. الحرب التي يمكن الانتصار بها"، الذي دخل سريعاً قائمة الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، ووُصف آنذاك في الإعلام بأنه كتاب متعصب معادٍ للإسلام، وجادل فيه بأن عدو الولايات المتحدة ليس الإرهاب أو التطرف العنيف، وإنما ما أطلق عليه أسم "الجهادية العالمية"، مؤكداً أنها "أيديولوجية حديثة شمولية متجذرة في عقائد الإسلام وتاريخه العسكري". حدد غوركا بوضوح في الفصل الأخير "ماذا يجب فعله" الخطوات التي يجب اتّباعها داخل المجتمع الأميركي، وأوصى بتشجيع المواطن الأميركي على اقتناء وحمل السلاح الناري، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للشرطة، وأوصى الحكومة الفيدرالية بإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ومواجهة مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، وبدء حملة مضادة ضخمة ينسقها مجلس الأمن القومي عبر وزارتي الدفاع والخارجية والمجتمع الاستخباري. وذهب إلى أبعد من ذلك داعياً إلى دمج جنود الجيش الأميركي في المنطقة في الجيوش العربية المتحالفة، ما يعزز الحرب على تنظيم داعش.

قال غوركا إن عدو الولايات المتحدة ليس الإرهاب أو التطرف العنيف، وإنما ما أطلق عليه اسم "الجهادية العالمية"

استمر غوركا في عمله في البيت الأبيض في 2017 لمدة سبعة أشهر فقط، فشل فيها في الحصول على الترخيص الأمني، وشكك أكاديميون وصنّاع سياسات في مؤهلاته وصحة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها، وأشار أستاذ الشؤون الدولية في كلية كيندي للحكم في جامعة هارفارد ستيفن والت إلى أنه لا يتمتع بسمعة طيبة في الأوساط الأكاديمية أو السياسية الجادة، مشيراً إلى أن "آراءه حول الإسلام والأمن القومي الأميركي متطرفة حتى بمعايير واشنطن"، وإلى ارتباطه بموقع بريتبارت نيوز، وهو موقع يميني يتبنى سياسات متطرفة كرمزه ستيف بانون. وعقب مغادرته البيت الأبيض، حافظ غوركا على ولائه الشديد لترامب، وأصدر في 2019 و2020 كتابين، الأول "حرب من أجل روح أميركا"، والثاني "حرب من أجل أميركا: دونالد ترامب، هجوم اليسار على أميركا، وكيف نستعيد بلدنا"، ذكر فيهما أن النخبة من الحزبين خانت البلاد، وأن الأمر تطلب رجلاً يتمتع برؤية وشجاعة وعزيمة لا تنكسر، وأن ترامب صاغ قومية أميركية جديدة استثنائية للتجديد الاقتصادي والسياسي، مقدماً خريطته لكيفية مواجهة اليسار.

دحدوح هي التي صاغت مسودة الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب حول "الإخوان" أخيراً

عاد غوركا إلى البيت الأبيض هذه المرة بعدما نجح ترامب في إقصاء جميع خصومه والسيطرة الكاملة على مقاليد الأمور داخل البيت الأبيض. وعقب إصدار الرئيس الأمر التنفيذي الجديد حول "الإخوان المسلمين"، كتب غوركا على منصة إكس: "أشهر من العمل الدؤوب لفريق مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الأمن القومي ورفاقنا المخلصين في الخارجية وخصوصاً مكتب مكافحة الإرهاب، ووكالة الاستخبارات المركزية... والآن نبدأ في القضاء على جماعة الإخوان بأكملها". وظهر غوركا على شبكة نيوزماكس، وهي شبكة يمينية، مشيراً إلى أهمية قرار الرئيس ببدء إجراءات للوصول إلى مدى إمكانية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، معتبراً أنها "لحظة تاريخية فارقة"، مؤكداً أن القرار كان يجب أن يصدر في اليوم التالي عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. ووصف "الإخوان" بأنها "جماعة ماكرة للغاية تحاول تقديم نفسها باعتبارها مجرد جمعية خيرية، ومنظمات مجتمع مدني تساعد المحتاجين"، وكرر الأفكار نفسها التي سبق أن أشار إليها في كتبه. وقال "عد واقرأ الوثائق التأسيسية. هذه هي المنظمة الجهادية الحديثة. كل جماعة إرهابية حديثة تنتمي أيديولوجيتها إلى هذه المنظمة، سواء القاعدة أو داعش أو حماس، كل منها تشترك في الحمض النووي نفسه. هذا هو الكيان الذي يريد إنشاء خلافة عالمية. ويجب أن يكون كل إنسان مسلم عبداً لتلك الخلافة أو يُقتل، ولذا فهي لحظة تاريخية". وأشار إلى أن زميلته نانسي دحدوح هي التي صاغت مسودة الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس، وقال "شكراً لفريقي وفريق الرئيس، وزميلتي نانسي التي صاغت مسودة هذا الأمر التنفيذي. هذا كان يجب أن يحدث قبل 25 عاماً". وأكد أن هذه "هي البداية فقط"، موجهاً انتقادات للرؤساء السابقين، ووصف باراك أوباما وجو بايدن بالجبناء لعدم إصدارهما مثل هذا القرار الشجاع من الرئيس ترامب، على حد قوله.

وذكر في تصريحات لشبكة "جي بي نيوز" البريطانية أن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية يسمح باستخدام أدوات قوية ضد ما أطلق عليه اسم "الجهادية". وشرح غوركا التبعات العملية لهذا القرار، مؤكداً أن "التصنيف هو مجرد بداية لما سنفعله. وانتظروا حتى يبدأ ستيفن ميلر (مستشار الأمن الداخلي) التعامل مع الجوانب الداخلية لهذا الأمر"، مشيراً إلى أن قانون المنظمات الإرهابية الأجنبية يفعّل فوراً مجموعة واسعة من الأسلحة القانونية والمالية، ويسمح بمجموعة كبيرة من الخيارات في ما يتعلق بالعقوبات التي يمكن استخدامها، سواء لوزارة الخزانة ومجتمع الاستخبارات أو مكتب التحقيقات الفيدرالي. وأشار إلى أن تقديم أي شكل من أشكال الدعم المالي للجماعات التي يتم تصنيفها إرهابية يصبح جريمة اتحادية، وقال "إذا ثبت مثلاً، بعد تصنيف أي كيان باعتباره منظمة إرهابية أجنبية، أنك، سواء كانت كياناً أميركياً أو منظمة غير حكومية أو شركة أميركية، وقدّمت أي مساعدة أو دعم مالي لهذه الجماعة، فأنت ترتكب جريمة اتحادية هي الدعم المادي للإرهاب، ويمكن أن تذهب إلى السجن"، مشدداً على أن وزارتي الخزانة والعدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ستستخدم كل الخيارات حتى تنهار هذه الكيانات وتصبح عاجزة تماماً و"يذهب كل شخص يساعد الإرهابيين إلى السجن".

يرتبط غوركا ودحدوح بعلاقة وثيقة بمنظمة يمينية داعمة لإسرائيل هي مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات

يرتبط غوركا ودحدوح بعلاقة وثيقة بمنظمة يمينية داعمة لإسرائيل كما تشير مشاركة التغريدات بين الطرفين بشكل دائم، هي مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وهي منظمة غير ربحية في واشنطن، تأسست عام 2001 تحت اسم EMET، وهي كلمة عبرية تعني الحقيقة، وكانت تركز في البداية على تعزيز صورة إسرائيل. بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 غيّرت اسمها إلى الاسم الحالي ووسعت مهمتها لتشمل دراسات الأمن القومي والسياسات الخارجية. تدعم هذه المؤسسة سياسات التدخّل الأميركي في الشرق الأوسط وتدير مراكز متخصصة مثل مركز القوة العسكرية والسياسية وبرنامج إسرائيلي خاص يدعم التعاون الأميركي في مجالات التكنولوجيا العسكرية والطاقة. كما أنها لوبي قوي مؤيد لإسرائيل، وتدافع عن سياسات اليمين الإسرائيلي وتعارض الدولة الفلسطينية وتدعم المستوطنات في الضفة الغربية، كما تنظم رحلات إلى إسرائيل لصحافيين وسياسيين أميركيين وتتلقى تمويلات من متبرعين يمينيين.

وشارك غوركا ودحدوح، مقالاً مشتركاً لمارك دوبويتز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والمصرية مريم وهبة (كانت موظفة في المركز الإعلامي للمؤسسة قبل أن تعمل باحثة) يشير إلى أن إدارة ترامب "اتّبعت أفضل طريقة للتعامل مع جماعة الإخوان، متجنّبة الأخطاء الهيكلية التي أجهضت الجهود الأميركية السابقة لاستهداف الجماعة"، معتبراً أن الأمر التنفيذي لترامب يؤسس لعملية دائمة مشتركة بين الوكالات لتوسيع هذا الإطار ليشمل فروعاً إضافية لـ"الإخوان المسلمين" تستوفي قانونياً معايير وضع منظمة إرهابية أجنبية أو "إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص". وكتب غوركا معلقاً على المنشور: "مارك يعرف حقاً ما يتحدث عنه وما يفعله الرئيس اليوم وما يعنيه ذلك"، مضيفاً أن هذه قراءة يجب أن تكون ضرورية لـ"الخبراء المزعومين في تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية الذي يتشدقون بالكلام". بينما كانت أول تغريدات دحدوح على حسابها تغريدة للرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات يعلن فيها إطلاق برنامج عن اضطهاد المسيحيين لمواجهة ما سماه "تهديدات خطيرة من الإسلاميين والشيوعيين الصينيين".