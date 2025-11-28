- أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، مع التركيز على فروعها في مصر والأردن ولبنان، بهدف تقسيمها إلى كيانات صغيرة يسهل استهدافها. - أوضح سيباستيان غوركا أن القرار يمثل استراتيجية جديدة لمواجهة "الجهادية"، مما سيسمح باستخدام أدوات قانونية ومالية قوية ضد الجماعة، ويجعل تقديم الدعم المالي لها جريمة اتحادية. - القرار مدعوم من اللوبي الإسرائيلي والتيار اليميني المحافظ، ويهدف إلى مرونة أكبر في العلاقات الدولية، مع التحذير من ظهور جماعات أكثر تطرفاً.

بإصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً هذا الأسبوع ببدء النظر في تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية وجماعات إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، تكون الإدارة الأميركية قد باشرت تنفيذ استراتيجية جديدة تستهدف تقسيم الجماعة إلى كيانات صغيرة يسهل استهدافها خلافاً للمحاولات السابقة خلال فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما والولاية الأولى لترامب (2017 ـ 2021).

وحدد الأمر التنفيذي لترامب مدة شهر تنتهي بداية الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول لانتهاء وزراء الخارجية والخزانة والعدل وإدارة الاستخبارات، من تقرير للنظر في إمكانية تصنيف بعض أفرع جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، كما حدد مدة 45 يوماً لإصدار وزيري الخارجية ماركو روبيو، والخزانة سكوت بيسنت، قراراً طبقاً للوارد في التقرير، مما يعني أن الفترة من يناير/كانون الثاني المقبل (آخر أسبوع في ديسمبر عطلة رأس السنة ويستبعد إصدار القرار خلالها) حتى 11 فبراير/شباط المقبل هي التي ستشهد فعلياً قراراً رسمياً بتصنيف بعض أفرع الجماعة منظمات إرهابية أم لا مع ترجيح حصول ذلك.

تركيز على "الإخوان المسلمين" في مصر والأردن ولبنان

وجاء في الأمر التنفيذي، أن الجماعة تأسست في مصر، وتطورت إلى شبكة عابرة للحدود امتدت إلى فروع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، وذكر أن "فروع الجماعة في لبنان والأردن ومصر تشارك أو تدعم أو تسهّل حملات العنف وزعزعة الاستقرار التي تضر بمناطق الولايات المتحدة والمواطنين الأميركيين والمصالح الأميركية". وذكر أن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات "الإخوان المسلمين" المصنفة منظمات إرهابية أجنبية وفروعها وعملياتها بما يهدف لحرمان تلك الفروع من الموارد، وبالتالي إنهاء أي تهديد تشكّله هذه الفصول على مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي للولايات المتحدة. وتضمّن قرار ترامب صراحة، ثلاثة أمثلة وهي ما سماه الجناح العسكري للفرع اللبناني للإخوان المسلمين (الجماعة الإسلامية)، وجماعة الإخوان في مصر، والإخوان في الأردن، وقال إن أنشطتهم ودعمهم لحركة حماس يهددان أنشطة أمن المدنيين الأميركيين في بلاد الشام وسلامة الشركاء الإقليميين. وفي البند الخاص بالتنفيذ، نصّ على أن الوزراء والمسؤولين يقدمون تقريراً مشتركاً إلى الرئيس بشأن تصنيف "أي فرع أو فروع أخرى للجماعة، بما فيها تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن"، "منظمات أجنبية إرهابية وجماعات عالمية إرهابية"، مما يعني أن هذه الأمثلة هي الأولى التي يتشاور وزراء الخارجية والخزانة والعدل ووكالة الاستخبارات بشأن تصنيفها.

جاء في الأمر التنفيذي أن فروع الجماعة في لبنان والأردن ومصر تشارك أو تدعم أو تسهّل حملات العنف وزعزعة الاستقرار التي تضر بمناطق الولايات المتحدة والمواطنين الأميركيين

كبير مديري مكافحة الإرهاب ومساعد ترامب، سيباستيان غوركا، شرح الآلية التي اعتمد عليها فريقه لاتّباع هذه الخطة لمحاولة تصنيف أفرع لجماعة الإخوان المسلمين بدلاً من الخطط السابقة، ووصفها في تصريحات لشبكة نيوزماكس اليمينية بأنها "ماكرة للغاية تحاول تقديم نفسها على أنها مجرد جمعية خيرية، ومنظمات مجتمع مدني تساعد المحتاجين"، معتبراً أن "الخطط السابقة لم تنجح بسبب استهدافها بوصفها كيانا واحدا". ووصف قرار ترامب بأنه "لحظة تاريخية لمواجهة الإرهاب"، وقال "اقرأ الوثائق التأسيسية. هذه هي المنظمة الجهادية الحديثة. كل جماعة إرهابية حديثة، تنتمي أيديولوجيتها إلى هذه المنظمة، سواء القاعدة أو داعش أو حماس، كل منها تشترك في نفس الحمض النووي. هذا هو الكيان الذي يريد إنشاء خلافة عالمية. ويجب أن يكون كل إنسان مسلم عبداً لتلك الخلافة أو يُقتل، ولذا فهي لحظة تاريخية".

وعن تأثير القرار، ذكر غوركا في تصريحات لشبكة يمينية أخرى، وهي "جي بي نيوز" البريطانية، أن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية يسمح باستخدام أدوات قوية ضد ما أطلق عليه "الجهادية"، وشرح التبعات العملية لهذا القرار، مؤكدا أن "التصنيف هو مجرد البداية لما سنفعله. وانتظروا حتى يبدأ ستيفن ميلر (مستشار الأمن الداخلي) التعامل مع الجوانب الداخلية لهذا الأمر"، مشيراً إلى أن قانون المنظمات الإرهابية الأجنبية يفعّل فوراً مجموعة واسعة من الأسلحة القانونية والمالية، ويسمح بمجموعة كبيرة من الخيارات في ما يتعلق بالعقوبات التي يمكن استخدامها سواء لوزارة الخزانة أو مجتمع الاستخبارات ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

غوركا: التصنيف مجرد البداية لما سنفعله. وانتظروا حتى يبدأ ستيفن ميلر التعامل مع الجوانب الداخلية لهذا الأمر

وأشار غوركا إلى أن تقديم أي شكل من أشكل الدعم المالي للجماعات التي يتم تصنيفها إرهابية يصبح جريمة اتحادية، وقال "إذا ثبت مثلاً، بعد تصنيف أي كيان منظمة إرهابية أجنبية، أنك سواء كنت أميركياً أو منظمة غير حكومية أو شركة أميركية وقدّمت أي مساعدة أو دعم مالي لهذه الجماعة فأنت ترتكب جريمة اتحادية هي الدعم المادي للإرهاب، ويمكن أن تذهب إلى السجن"، مشدداً على أن وزارتي الخزانة والعدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي سيستخدمون كل الخيارات حتى تنهار هذه الكيانات وتصبح عاجزة تماما و"يذهب كل شخص يساعد الإرهابيين إلى السجن".

واحتفت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، التي ترتبط بعلاقة وثيقة بغوركا، بقرار إدارة ترامب. وهذه المؤسسة يمينية متطرفة تدافع عن إسرائيل وتدعم سياسات مثل التدخّل الأميركي في الشرق الأوسط. كما أنها لوبي قوي مؤيد لإسرائيل، وتدافع عن سياسات اليمين الإسرائيلي وتعارض الدولة الفلسطينية وتدعم المستوطنات في الضفة الغربية، كما تنظّم رحلات إلى إسرائيل لصحافيين وسياسيين أميركيين وتتلقى تمويلات من متبرعين يمينيين.

اعتماد على مؤسسة مدافعة عن إسرائيل

وشارك غوركا والأميركية من أصول مصرية نانسي دحدوح منذ أسابيع، على صفحاتهما، ورقة عمل أعدتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات تصنف مؤسسة الإخوان المسلمين بما هي أفرع في كل دولة، وشارك في ورقة العمل كل من ديفيد أديسنيك، ومريم وهبة، وأحمد شراوي، وديفيد داوود، وناتالي إيكانو، وحسين عبد الحسين، وبريدجيت تومي. وشارك غوركا ودحدوح مقالاً مشتركاً لمارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والمصرية مريم وهبة (كانت موظفة في المركز الإعلامي للمؤسسة قبل أن تعمل باحثة) يشير إلى أن إدارة ترامب "اتّبعت أفضل طريقة للتعامل مع جماعة الإخوان، متجنّبة الأخطاء الهيكلية التي أجهضت الجهود الأميركية السابقة لاستهداف الجماعة". وجاء في المقال أن الأمر التنفيذي لترامب يؤسس لعملية دائمة مشتركة بين الوكالات لتوسيع هذا الإطار ليشمل فروعاً إضافية لـ"الإخوان" تستوفي قانونياً معايير وضع منظمة إرهابية أجنبية أو "إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص". وكتب غوركا معلقاً على المنشور: "مارك يعرف حقاً ما يتحدث عنه وما يفعله الرئيس اليوم وما يعنيه ذلك"، مضيفاً أن هذه قراءة يجب أن تكون ضرورية لهؤلاء "الخبراء المزعومين في تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية الذين يتشدقون بالكلام".

وذكرت مريم وهبة في تحليلها لجماعة الإخوان المسلمين في مصر حركات الجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية وحركة حسم ولواء الثورة (مصنفان من قبل الولايات المتحدة في الماضي)، بينما أشارت إلى أن المنظمات المرتبطة بها (أي الفروع)، هي "حزب الحرية والعدالة، والمجلس الثوري المصري"، مضيفة أن النقابات كان يسيطر عليها من قبل كوادر "الإخوان" حتى عام 2013. وبالنسبة للشخصيات فحددت أسماء محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني، وجميعهم في السجن في مصر.

بالنسبة للبنان، كتب ورقة العمل ديفيد داوود، وقال إن المنظمات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين (فروعها) هي رابطة الطلاب المسلمين، وكشافة الإيمان الإسلامية، وجمعية الإرشاد الخيرية، وقال إنها الذراع الخيرية للجماعة الإسلامية لجمع التبرعات. وأضاف ذاكراً جريدة الأمان الأسبوعية، وجمعية التربية الإسلامية، وقال إنها الذراع التعليمية للجماعة الإسلامية، ولجنة النجاة الاجتماعية وقال إنها الذراع الاجتماعية للجماعة الإسلامية، ورابطة علماء المسلمين، وقال إنها رابطة الجماعة الإسلامية لرجال الدين والعلماء المسلمين، والجمعية الطبية الإسلامية، وقال إنها الذراع الخيرية للجماعة الإسلامية لتقديم الخدمات الطبية. وبالنسبة للشخصيات حدد محمد طقوش، ومحمد شاتيلا، وعلي أبو ياسين، وبسام حمود، وعزام الأيوبي و(النائب) عماد الحوت، ووائل نجم، وجهاد المغربي، وخالد باديا، وصلاح الحجار، وماهر قلاوون.

وبالنسبة للأردن، كتب ورقة العمل أحمد شراوي، وذكر أن فروع جماعة الإخوان في الأردن هي جماعة المركز الإسلامي الخيري، ومنتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل، وجمعية الهلال الأخضر الخيرية، وجمعية العروة الوثقى، وجمعية براري الزهور الخيري، وتلفزيون اليرموك (أغلقته الحكومة الأردنية). أما بالنسبة للقادة فحدد كلاً من حمزة منصور ووائل السقا وأحمد الزرقان ومراد العضايلة.

وتستهدف الإدارة من خلال هذه الخطة، كما تشير تصريحات مساعد ترامب الذي وضع فريقه مسودة القرار التنفيذي وصاغها، جماعات في الخارج ومنظمات وحركات في الداخل، وركزت تصريحاته بوضوح على الوضع الداخلي في البلاد، وهو ما عبر عنه مصدر طلب عدم ذكر منظمته الداخلية التي يمثلها، وقال لـ"العربي الجديد": "يريدون استهدافنا ولكن لا يستطيعون طبقاً للقانون، ويبدو أنهم يحاولون إيجاد وسيلة تسمح لهم بذلك". وطبقاً للقانون الأميركي يتطلب تصنيف منظمة إرهابية أجنبية معايير واضحة لضمان استهداف التهديدات بدلاً من الشبكات الأيدولوجية الواسعة والفضفاضة، منها أن تكون المنظمة أجنبية، ومشاركة في أعمال إرهاب، أو لديها النيّة والقدرة على المشاركة فيها، كما يجب أن تهدد المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي للولايات المتحدة.

عصام برعي: اللوبي الإسرائيلي في الحزب الجمهوري يقف وراء هذا القرار

وقال الباحث في قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة كورنيل الدكتور عصام برعي، لـ"العربي الجديد"، إن اللوبي الإسرائيلي في الحزب الجمهوري هو من يقف وراء هذا القرار. وأضاف: "الحزب الجمهوري وحركة المحافظين عموماً تشهد مرحلة شديدة الحساسية والأهمية، حيث ينقسم الحزب في الوضع الحالي إلى قسمين رئيسيين هما حركة اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى (ماغا)، والثانية أميركا أولاً، وبين الطرفين حالياً صراع كبير حول قيادة الحزب في مرحلة ما بعد ترامب، وأبرز الانقسامات تخص دعم إسرائيل من عدمه، وبالتالي يحاول اللوبي الإسرائيلي إبعاد الانقسام عن إسرائيل من خلال تقديم عدو جديد قد يسمح بتوحيد الحزب الجمهوري، وهذا العدو هو الإسلام والمسلمون، وبالتالي هذه خطة ممنهجة من أجل تحويل الانتباه عن الانقسام حول إسرائيل، وتقييم فروع جماعة الإخوان جماعةً إرهابية جزء من هذه الخطة الكبرى".

من جانبه، أشار المحلل السياسي محمد السطوحي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية لكن يتم التراجع عنه في كل مرة لارتباطات الجماعة الإقليمية والدولية. وتوقع أن يكون طرح فكرة التصنيف لبعض الفروع وليس المنظمة ككل حتى لا يضر بالعلاقات الأميركية مع بعض الدول خصوصاً تركيا، وقال: "هذه الفترة هناك ضغط أكبر من جانب التيار اليميني هذه المرة، وقد يتم تصنيف الجماعات في مصر والأردن ولبنان، ولكن قد لا يمتد إلى باقي الفروع، وهذا سيعطي مساحة للمرونة، وهناك أيضا قلق على الجانب الآخر أنه عند فرض حصار على الإخوان ستصبح هناك مساحة لظهور جماعات أخرى قد تكون أكثر تطرفاً، لأن الإخوان بكل تاريخهم، وما فيه من مشكلات، لكن تم استيعابهم من الدول".

وأوضح أن الدافع الرئيسي هذه المرة لمحاولة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين هو التيار اليميني المحافظ الذي أفرز عناصر وصلت إلى البيت الأبيض، وقال "اختيار ترامب سيباستيان غوركا لمنصب كبير مديري مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض كان مؤشرا لما هو قادم". وأشار إلى أن "المشكلة ليست في توجيه انتقادات لـ"الإخوان" أو إدانتها فجميعنا ننتقدها وهي ارتكبت أحياناً أفعالاً إرهابية في مسيرتها، وإنما المشكلة في رؤية غوركا ومجموعته، لأنه يرى أن القرآن بما هو كتاب منزل يدعو للإرهاب وبالتالي المشكلة لديه أنه يجب مواجهة الإسلام عموماً والإسلاميين بشكل محدد. وهو يرى أن العالم يتجه لصدام بين الحضارات وأن الحضارة الإسلامية لا يمكن أن تتوافق مع الحضارة الغربية". وتابع: "عندما يأتي نموذج مثله ويصبح صانع قرار فإن هذا يهدد بما هو قادم، ومخاوفي ليست الإخوان المنظمة وإنما أن تكون هناك مثل هذه النماذج التي ترى الإسلام تهديداً للحضارة الغربية".