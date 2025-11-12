تصفيق في المحكمة لجنود إسرائيليين متهمين بتعذيب واغتصاب أسير فلسطيني

- في يوليو 2024، أثار تسريب فيديو لتعذيب معتقل فلسطيني على يد جنود إسرائيليين جدلاً واسعًا، حيث استقبل الجنود بحفاوة من بعض الأوساط اليمينية، مما يعكس تأييدًا لهذه الأفعال. - استقالت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية بعد تورطها في التسريب، مشيرة إلى ضرورة التحقيق في العنف ضد المعتقلين، وسط انتقادات من مسؤولين إسرائيليين ركزوا على خطورة التسريب. - أثار الفيديو أزمة داخلية في إسرائيل، حيث تركز الاهتمام على سمعة إسرائيل بدلاً من الجرائم، مما أدى إلى احتجاجات وتساؤلات حول الصراع الداخلي وغياب سلطة القانون.

استُقبل الجنود الإسرائيليون الذين نكّلوا بوحشية بمعتقل فلسطيني من غزة في معتقل سدي تيمان، ودارت شبهات حول قيامهم باغتصابه أيضاً، وإدخال أجسام إلى جسده، في يوليو/ تموز 2024، بحفاوة كبيرة وتصفيق حار من قبل أهاليهم ونشطاء يمين وحتى أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، خلال جلسة في المحكمة العليا في القدس المحتلة، أمس الثلاثاء، للنظر في قضية تسريب الفيديو الخاص بالواقعة. وهتف المستقبلون "نحن نحبكم"، متجاهلين الفعل المشين الذي أقدموا عليه وفضحه مقطع الفيديو.

وبالرغم من أن المحكمة كانت تنظر بأمر الجهات المخوّلة بالتعامل مع قضية تسريب الفيديو من قبل المدعية العسكرية المستقيلة يفعات تومر–يروشالمي، في ظل الخلافات بين وزير القضاء ياريف ليفين والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف–ميارا، فإن الجنود وصلوا إلى الجلسة، وكان ما كان من استقبال يعكس المزاج العام في أوساط اليمين، من تأييد لمثل هذه الأفعال بدلاً من استنكارها.

Israeli soldiers brutally raped a Palestinian hostage inside the Sde Teiman torture facility. After a leaked video sparked global outrage, the Israeli government was forced to put them on trial — yet shockingly, the perpetrators were applauded and cheered by those attending the… pic.twitter.com/pzHPxTXzoy — غزة 24 | التغطية مستمرة (@Gaza24Live) November 12, 2025

وقدّمت المدعية العامة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل نحو أسبوعين، استقالتها لرئيس الأركان إيال زامير، وذلك على خلفية ضلوعها في قضية تسريب الفيديو. وكتبت المدعية في رسالة الاستقالة: "صادقتُ على تسريب المادة لوسائل الإعلام في محاولة لصد دعاية كاذبة ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش". وقد قصدت بذلك اتهامات من منظمات أجنبية بأن هذه الجهات لا تقوم بدورها في محاسبة الجنود الذين يقومون بانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.

كما قالت: "أتحمّل المسؤولية الكاملة عن كل مادة خرجت من صفوف الوحدة إلى الإعلام. ومن هذه المسؤولية ينبع قراري بإنهاء مهامي مدعية عسكرية". وقُدمت الرسالة بعد إعلان وزير الأمن يسرائيل كاتس عن إقالتها. وتطرقت المدعية في رسالتها إلى قرار فتح تحقيق بشأن تعذيب الأسير قائلة: "من واجبنا التحقيق عندما تتوفر شبهات معقولة بارتكاب أعمال عنف ضد معتقل. وللأسف، هذه البديهية، أن هناك أفعالاً لا يجوز ارتكابها حتى بحق أسوأ المعتقلين، لم تعد تقنع الجميع"، وأوضحت: "خلال العامين الماضيين، اضطررتُ للدفاع عن الوحدة وأفرادها في وجه حملة نزع شرعية ظالمة وكاذبة. ضباط وضابطات النيابة العسكرية تعرضوا لهجمات شخصية وإهانات قاسية وتهديدات حقيقية"، وفق وصفها.

وتعرّضت المدعية لانتقادات واسعة وشديدة من قبل مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب وقوفها وراء تسريب الفيديو باعتباره "يسيء لسمعة إسرائيل وجنودها". وركز المسؤولون ووسائل الإعلام العبرية على التسريب وخطورته، من دون أي اكتراث للأفعال الوحشية التي ارتكبها الجنود بحق الأسير.

وليس استقبال الجنود بكل هذه الحفاوة في المحكمة هذا الأسبوع بغريب على المجموعات التي تفتقد حتى لأدنى المبادئ الأخلاقية والإنسانية، ولم يُخفِ وزراء في الحكومة الإسرائيلية دعمهم لهم، إذ يأتي هذا المشهد مكمّلاً لمشاهد سابقة منذ خروج القضية إلى العلن، من بينها اقتحام عدد من أعضاء الكنيست والمستوطنين ونشطاء اليمين معسكر بيت ليد لدى توقيف الجنود في بداية القضية، نصرةً لهم.

وانفجرت القضية بعد مداهمة نفذتها الشرطة العسكرية للتحقيقات "مِتساح" لقاعدة سدي تيمان العسكرية في 29 يوليو/ تموز 2024. حينها أُوقف ثمانية جنود احتياط للتحقيق، بعد أن تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي تقارير من منظّمات حقوق إنسان أجنبية حول تعذيب أسرى فلسطينيين. وقد ساهم نشر فيديو لمحققي الشرطة العسكرية وهم ملثمون داخل القاعدة، بعد وقت قصير من المداهمة، في تأجيج احتجاجات إسرائيلية من قبل الداعمين للفعل المشين، التي تصاعدت إلى حد اقتحام قاعدة بيت ليد العسكرية، حيث وقعت مواجهات عنيفة مع متظاهرين، بعضهم ملثمون ومسلحون.

وبالرغم من انتشار الفيديو المشين على نطاق واسع، فإن ما شغل إسرائيل لم يكن مضمون الجرائم ذاتها، بقدر ما كان "الإساءة" التي لحقت بسمعتها وتعريض الجنود لخطر الملاحقة الدولية. ثم تحوّل الأمر إلى أزمة داخلية بعد اقتحام المكان الذي احتُجز فيه الجنود للتحقيق من قبل من ناصروهم ودافعوا عن سلوكهم ورفضوا اعتقالهم، وكان من بين هؤلاء وزراء هبّوا لنجدتهم. كما أُثيرت تساؤلات عدّة بعد هذه التصرفات بشأن الصراع الداخلي الإسرائيلي على النفوذ، وغياب سلطة القانون، وإشاعة الفوضى، والشرخ الداخلي والجدل الذي سبق الحرب، حول مستقبل إسرائيل وهويتها واستقلالية جهازها القضائي وهامش ديمقراطيتها، وغيرها.