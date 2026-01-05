تصعيد ميداني روسي أوكراني عشية اجتماع باريس

- شهدت كييف تصعيدًا في الهجمات الروسية، مستهدفة منشآت طبية ومنازل، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، وسط تحذيرات من ضربات صاروخية وهجمات بمسيّرات. - تستعد باريس لاجتماع حلفاء أوكرانيا، حيث اجتمع مستشارو الأمن من 15 دولة في كييف، بينما نفت كييف وواشنطن اتهامات موسكو بمحاولة استهداف مقر بوتين. - كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تصعيد أوكراني بالطائرات المسيّرة على موسكو، مما أدى إلى اضطرابات في الملاحة الجوية ومقتل شخص في بيلغورود.

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها ليل الأحد – الاثنين تصعيداً جديداً في الهجمات الروسية، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين، وذلك عشية اجتماع دبلوماسي مرتقب لحلفاء أوكرانيا في باريس يهدف إلى إعادة إحياء الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات. وتزامن التصعيد مع تحذيرات من الجيش الأوكراني بوقوع ضربات صاروخية وهجمات بمسيّرات، وسط أجواء شتوية قاسية وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

في العاصمة كييف، استهدفت إحدى الغارات منشأة طبية خاصة في منطقة أوبولونسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق ومقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وفق ما أفادت به خدمات الطوارئ، التي نشرت مشاهد للدمار وعمليات إجلاء للمرضى. كما قُتل رجل آخر في بلدة فاستيف بضواحي العاصمة نتيجة استهداف منازل ومنشآت حيوية، بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميكولا كالاتشنيك، الذي أشار أيضًا إلى انقطاع الكهرباء وتشغيل أنظمة الطوارئ لتأمين التدفئة والمياه للسكان في ظل طقس شديد البرودة.

حلفاء أوكرانيا يجتمعون في باريس

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه باريس لاستضافة اجتماع جديد للدول المتحالفة مع كييف، حيث اجتمع مستشارو الأمن من 15 دولة في العاصمة الأوكرانية يوم السبت، بمشاركة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن بعد. ويرتقب عقد اجتماع تحضيري آخر للقادة العسكريين اليوم الاثنين، فيما شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على استعداد بلاده لكافة الاحتمالات "سواء عبر المسار الدبلوماسي أو مواصلة الدفاع النشط إذا لم يكن ضغط الحلفاء كافياً".

لكن آفاق الدبلوماسية تعرضت لانتكاسة بعد أن اتهمت موسكو كييف بمحاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام 91 طائرة مسيّرة ليلة 28-29 ديسمبر 2025، وهي اتهامات وصفتها كييف بالكاذبة وتهدف إلى تبرير موجة هجمات جديدة ضدها. وفي هذا السياق، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تكون أوكرانيا وراء الهجوم، مستنداً إلى تقييم أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وصرح ترامب بأن تقييم أجهزة الأمن القومي الأميركية أثبت أن أوكرانيا لم تستهدف مقر إقامة بوتين، وهو ما يدحض رواية الكرملين. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن ترامب تلقى إحاطة من مدير وكالة المخابرات المركزية، تضمنت نتائج تحليل بيانات المسيرات، والتي بيّنت أن الهجوم لم يكن يستهدف بوتين أو أحد مقاره، فيما اعتبرت كييف أن الاتهامات الروسية تهدف لتقويض الجهود الدبلوماسية وتصعيد الحرب.

على الجانب الآخر، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تصعيد ملحوظ في وتيرة الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على العاصمة موسكو منذ بداية عام 2026، حيث تم تدمير 57 مسيّرة فوق منطقة موسكو فقط حتى منتصف ليل أمس من أصل 437 تم اعتراضها فوق الأراضي الروسية. وتعتبر هذه الوتيرة اليومية تطورًا لافتًا مقارنة بالهجمات المتقطعة التي كانت تستهدف العاصمة الروسية في السابق، وغالبًا ما كانت تتزامن مع مناسبات رمزية.

ورغم امتناع كييف عن التعليق الرسمي، إلا أن أوكرانيا صرّحت مراراً بأن هجماتها تهدف إلى تعطيل البنية التحتية اللوجستية والطاقة، والرد على القصف الروسي المتكرر. وقد أدت تلك الهجمات إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في مطارات موسكو خلال فترة عطلة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد الأرثوذكسي، وهي من أكثر الفترات ازدحامًا في روسيا.

وفي هذا السياق، أفادت السلطات الروسية يوم الأحد بإسقاط ما لا يقل عن 25 مسيّرة أوكرانية متجهة نحو موسكو، ما تسبب في اضطرابات كبيرة في مطارات العاصمة، خاصة في فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي. وتسببت هذه الهجمات أيضاً في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في منطقة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية، بحسب الحاكم المحلي.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييد برس)