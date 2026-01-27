تصعيد مستمرّ شمالي سورية وتسويات لعناصر "قسد" في 3 محافظات

- تصاعد التوتر في شمال سوريا بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) رغم الهدنة، حيث أسقط الجيش طائرات مسيّرة أطلقتها "قسد" باتجاه المدنيين في عين العرب. - تعزيز الأمن في الرقة عبر انتشار وحدات K9 وتسهيل تسوية أوضاع عناصر "قسد" السابقين في حلب، مع فتح مراكز جديدة في دير الزور والرقة. - انطلاق قافلة إغاثية من حلب إلى عين العرب لدعم المدنيين، وسط اتهامات الجيش السوري لـ"قسد" بخرق الهدنة واستهداف مواقع عسكرية ومدنية.

تشهد مناطق شمال سورية، اليوم الثلاثاء، استمرار للتصعيد العسكري بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) رغم اتفاق الهدنة المعلن عنه يوم السبت الفائت. وأعلنت وزارة الدفاع السورية فجر اليوم الثلاثاء أن قوات الجيش أسقطت عدداً من الطائرات المسيّرة والانتحارية، قالت إن قوات "قسد" أطلقها باتجاه طرقات ومنازل مدنيين في محيط مدينة عين العرب (كوباني)، من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

في السياق ذاته، واصلت "وحدات K9" التابعة لوزارة الداخلية السورية انتشارها الميداني في محافظة الرقة، ضمن خطة أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار ورفع الجاهزية الأمنية، وتشمل مهام تفتيش وكشف ودعم ميداني لتأمين المرافق العامة، بحسب بيان رسمي للوزارة. وعلى صعيد التسويات، بدأت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب استقبال عناصر منضوين سابقاً في صفوف "قسد" والراغبين في تسوية أوضاعهم، وذلك في المركز المخصص بحي الشيخ مقصود، بعد تسليم أسلحتهم للجهات المختصة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم أمس الاثنين فتح مركزين مماثلين في محافظتي دير الزور والرقة، حيث باشرت الوزارة استقبال الطلبات.

على الصعيد الإنساني، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء القافلة الإغاثية الثانية من مدينة حلب باتجاه عين العرب، محمّلة بمواد غذائية وإغاثية، ضمن جهود دعم المدنيين في المنطقة. وأفادت وكالة "سانا" أن القافلة نُفذت بإشراف اللجنة المركزية لاستجابة حلب، وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري ولجنة الصليب الأحمر.

وأول من أمس الأحد، اتهم الجيش السوري (قوات سوريا الديمقراطية) "قسد" بخرق وقف إطلاق النار من خلال استهداف مواقع انتشار الجيش في محيط منطقة عين العرب بأكثر من 25 مسيرة انتحارية من نوع "FPV"، لافتاً إلى أنه يدرس خيارات الرد على استهداف مواقع الجيش والأهالي وأنه سيقوم بما يلزم. وذكرت قناة الإخبارية السورية أن هيئة العمليات في الجيش السوري أعلنت عن إصابة عدد من المدنيين وتدمير 4 آليات عسكرية جراء تصعيد تنظيم قسد وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرة أيضا إلى أن "قسد" استهدفت أيضا طريق "M4" الدولي والقرى المحيطة به (بمحيط منطقة عين العرب) مرات عدة، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين، وفق الهيئة ذاتها، من دون تحديد عددهم.