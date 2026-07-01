تصعيد في التصريحات المتبادلة بين تركيا وإسرائيل

- تصاعدت التوترات بين تركيا وإسرائيل بعد انتقادات متبادلة حول حقوق الإنسان، حيث وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إسرائيل بالنفاق السياسي. - أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية على أهمية تركيا كشريك في الأمن والهجرة والطاقة، مشيرة إلى تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومناقشة قضايا إقليمية. - تبادل الرئيس التركي أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الاتهامات، حيث اتهم أردوغان إسرائيل بقتل الفلسطينيين، بينما أشار وزير الخارجية التركي إلى أن سياسة نتنياهو تزيد الفوضى في المنطقة.

تتواصل حدة التصريحات المتبادلة والسجال الدائر بين تركيا وإسرائيل، اليوم الأربعاء، إذ وجّه المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك انتقادات لإسرائيل، واتههما باتباع "النفاق السياسي وبالعقلية المعادية لحقوق الإنسان". كلام تشليك جاء في منشور له على منصة إكس، رداً على منشورٍ لوزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، اليوم، وضعه على منشور نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايلا كايس، إذ تضمّن منشورها صورةً للقاء الذي أجراه وفد أوروبي رفيع برئاستها إلى تركيا والتقى الوفد بالرئيس رجب طيب أردوغان.

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, Cumhurbaşkanımızın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesine insan hakları eleştirisi getirmiş.



Siyasi ikiyüzlülükten de öte yüzsüzlüğün tam tanımıdır bu sözler.



Netanyahu’nun başında olduğu “soykırım… — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 1, 2026

وجاء في منشور كايس "تعد تركيا شريكاً رئيسياً في مجالات الأمن والهجرة والطاقة، فضلاً عن كونها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كان من دواعي سروري التحدث مع الرئيس أردوغان اليوم حول تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وأهمية علاقات حسن الجوار، كما تطرقنا إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والصراعات في الشرق الأوسط، والاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، حيث تسهم تركيا بشكل كبير في حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو".

وعلّق ساعر على هذا المنشور بالقول "لن تجد هنا كلمة واحدة عن الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان في تركيا، والتي تجلت مجدداً قبل أسابيع قليلة عندما عزلت محكمة تركية الزعيم المنتخب حديثاً لحزب المعارضة الرئيسي من منصبه، ومواجهة المتظاهرين السلميين بالقوة والاعتقالات الجماعية، وبقاء منافس أردوغان الرئيسي خلف القضبان، واعتقال رؤساء البلديات المعارضين، وتزايد القيود المفروضة على الصحافيين، واستهداف المعارضين السياسيين بشكل متزايد عبر المحاكم، هذا مثال صارخ على النفاق".

بدوره، ردّ تشليك على هذا المنشور بالقول: "انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر اجتماع رئيسنا مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كالاس، على أساس حقوق الإنسان، هذه الكلمات قمة في الوقاحة، تتجاوز مجرد النفاق السياسي". وأضاف "إن شبكة الإبادة الجماعية التي يرأسها نتنياهو هي عقلية معادية لحقوق الإنسان، بل وللبشرية جمعاء، ومن غير المعقول أن يتحدث هؤلاء النازيون الجدد، وأعداء الإنسانية عن حقوق الإنسان، ومن حرم من أبسط حقوقه وأقام في تركيا لسنوات، ومن يعيشون في المناطق المضطهدة، يدركون تماماً أن حقوق الإنسان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالرئيس أردوغان".

وتتبادل تركيا وإسرائيل منذ أيام التصريحات واستهداف كل طرف للآخر، إذ بدأ بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مستهدفاً الرئيس أردوغان ومتهماً إياه بتهديد إسرائيل بمحوها، وهو ما استدعى ردات فعل كبيرة من المسؤولين الأتراك، وتواصل هذا السجال حتى اليوم. وأمس، قال نتنياهو، في لقاء تلفزيوني، إن على أردوغان أن يهدأ، زاعماً أن "ما يحدث في تركيا هو نتيجة لتراجع نفوذ إيران. لن نسمح لتركيا بتدمير إسرائيل".

وكان أردوغان قد رد أيضاً على نتنياهو، في كلمته أمس عقب اجتماع الحكومة، بالقول إن بلاده لا تعير أي اهتمام لافتراءات إسرائيل، التي وصفها بأنها "ملطخة أيديها بدماء الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة". وأضاف "إننا ننتمي إلى أمة عظيمة بتاريخها وضميرها، إذ أمسكنا بيد المحتاج على مدى قرون عديدة، وهرعنا لنصرة من وقع في ضيق، وفتحنا أبوابنا لمن لجأ إلى بلادنا، لا نعير أي اهتمام لافتراءات شبكة الإجرام الملطخة أيديها بدماء 73 ألف فلسطيني بريء في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء". وتابع "في تاريخنا لا يوجد لا إبادة جماعية ولا مجازر ولا ظلم ولا استعمار، في تاريخنا المجيد الممتد لآلاف السنين لا يوجد سوى العدالة والرحمة".

وأفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي، اليوم بأن سياسة نتنياهو التوسعية تدفع نحو الفوضى وعدم الاستقرار والحرب والدمار والإبادة الجماعية في المنطقة. وسبق أن أفاد فيدان، في لقاء تلفزيوني قبل أشهر، بأن إسرائيل لا تستطيع العيش دون عدو، ولهذا قد تكون تركيا هي العدوة المقبلة لها.