- شهدت منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي تصعيدًا ميدانيًا، حيث ردت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية، متهمة فصائل تابعة لوزارة الدفاع السورية بتنفيذها، مما أدى إلى إصابات في صفوف الفصائل المهاجمة. - تواصلت الاشتباكات والقصف المتبادل، حيث أُصيب شخص برصاص قناص من "قسد"، ورد الجيش السوري بقصف مدفعي، كما نفذت طائرة تركية غارة على مواقع "قسد"، مما يعكس هشاشة الوضع الأمني. - استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر رئيس هيئة الأركان السوري في أنقرة، في إطار تبادل الزيارات بعد توقيع مذكرة التعاون العسكري، مما يشير إلى تطور العلاقات العسكرية بين البلدين.

في ظلّ تصعيد ميداني متزايد تشهده منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الثلاثاء، أنها ردّت على هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت مواقعها ومحيط السكن في المنطقة، متهمة فصائل عسكرية تتبع لوزارة الدفاع السورية بالوقوف خلف تلك الهجمات، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات غير المباشرة والقصف المتبادل على محاور متفرقة شرق حلب، شمال سورية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "فصائل السلطان مراد والسلطان سليمان شاه/ العمشات والحمزات، التابعة لوزارة الدفاع في حكومة دمشق، أقدمت عند الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء على استهداف محيط السكن في منطقة سد تشرين باستخدام طائرتَين مسيّرتَين انتحاريتين"، وأضاف البيان أن "الفصائل ذاتها عاودت هجماتها عند الساعة الرابعة من عصر اليوم نفسه، إذ استهدفت تلة السيرياتل في محيط السد بطائرتَين انتحاريتَين إضافيتين".

وأوضحت "قسد" أن "الهجومين لم يسفرا عن وقوع إصابات في صفوف قواتها"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ردّت "رداً مشروعاً ومباشراً" على مصادر انطلاق الطائرات المسيّرة، إذ جرى "استهداف سيارة عسكرية من نوع (تويوتا)، إلى جانب نقطة عسكرية تابعة لتلك الفصائل" ما أدى إلى وقوع "إصابات محققة" في صفوفها، وفق ما ورد في البيان.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من توتر ميداني شهدته المنطقة، إذ أُصيب شخص، يوم الاثنين، برصاص قناص تابع لقوات "قسد" في محيط قلعة نجم ضمن قرية جب أبيض بريف منبج الشرقي. وبحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، فإنّ مدفعية الجيش السوري ردّت حينها على مصادر النيران، مستهدفة بقذائف المدفعية مواقع تابعة لقوات "قسد"، إضافة إلى منصة إطلاق صواريخ على محور سد تشرين بريف حلب الشرقي، ما أسفر عن وقوع جرحى.

وأكدت المصادر ذاتها أن طائرة تابعة لسلاح الجو التركي نفذت، في السياق نفسه، غارة استهدفت نفقاً وآليات حفر، إلى جانب سيارة عسكرية تحمل منصة إطلاق صواريخ تابعة لقوات "قسد"، وذلك في منطقة جبل الشيوخ شرق نهر الفرات، بالقرب من مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، شمالي سورية.

ويعكس هذا التصعيد المتلاحق هشاشة الوضع الأمني في محيط سد تشرين، الذي يُعد من النقاط الحساسة والاستراتيجية في شمال سورية، سواء من حيث موقعه الجغرافي أو أهميته الحيوية، في ظل تعدد الأطراف العسكرية الموجودة في المنطقة، وتداخل الأدوار المحلية والإقليمية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتحولها إلى جولة جديدة من الصراع المفتوح على خطوط التماس شرق حلب.

غولر يستقبل رئيس الأركان السوري في أنقرة

في شأن آخر، استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان العامة السوري اللواء علي نور الدين النعسان، في مقر وزارة الدفاع، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو.

وبحسب منشور لوزارة الدفاع التركية على إكس، فإنّ رئيس هيئة الأركان العامة السوري يزور أنقرة بدعوة من نظيره التركي، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ونشر حساب وزارة الدفاع صوراً من اللقاء ضمت الوزير التركي ورئيسَي هيئة الأركان من البلدَين. وتتبادل الوفود العسكرية السورية والتركية الزيارات في الفترة الأخيرة، بعد توقيع مذكرة التعاون والتدريب العسكري بين البلدين في أغسطس/ آب الماضي.