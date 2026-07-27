تصعيد الجيش في كردفان: العين على دارفور وحماية الخرطوم

- تصعيد العمليات العسكرية في شمال كردفان: الجيش السوداني، بدعم من القوات المساندة، استعاد السيطرة على مدينة بارا وبلدات أخرى، مما أوقف تقدم قوات الدعم السريع نحو مدينة الأُبيض. - الوضع الإنساني والتحركات الدولية: الحرب الأهلية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلفت آلاف القتلى والمصابين، والولايات المتحدة تقود جهودًا لفرض هدنة إنسانية تليها عملية سياسية. - السيطرة الاستراتيجية والتقدم العسكري: السيطرة على شمال كردفان تعزز وجود الجيش في دارفور وتفتح الباب لعمليات عسكرية أوسع، مؤكدة قدرة القوات على الانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

صعّد الجيش السوداني أخيراً، عملياته العسكرية في ولاية شمال كردفان، جنوب وسط البلاد، لإنهاء التهديدات المستمرة التي تشكّلها قوات الدعم السريع من خلال سيطرتها على عدد من المناطق شمال شرقي الولاية. وشنّ الجيش، مدعوماً بالقوات المساندة له، هجوماً واسعاً، أول من أمس السبت، تمكن عبره من السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية وبلدات جبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة، وذلك ضمن عملية عسكرية بدأها في شهر يونيو/حزيران الماضي، ضد تجمعات ومناطق سيطرة "الدعم" في ولاية شمال كردفان التي تعدّ إحدى أهم ولايات وسط البلاد، مستبقاً ذلك بموجة غارات جوية طاولت عشرات المناطق، وتمكن من خلالها من وقف تقدم "الدعم السريع" ميدانياً نحو مدينة الأُبيض عاصمة الولاية.

بارا في قبض الجيش

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً أهلية منذ 15 إبريل/ نيسان 2023 خلّفت آلاف القتلى والمصابين، وأدت إلى موجات نزوح ولجوء هي الكبرى في العالم بحسب الأمم المتحدة، في وقت تقود الولايات المتحدة هذه الأيام تحركات لإجبار الطرفين على القبول بهدنة إنسانية يعقبها وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية لوضع حدّ للأزمة في البلاد.

تمكن الجيش السبت من السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية وبلدات جبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد عاصم عوض، في بيان، أمس الأحد، إن القوات المسلحة والقوات المساندة، "تمكنت السبت، من تحرير مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، عنوةً واقتداراً، عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية".

من جهته، قال المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المساندة للجيش، متوكل علي، في بيان مساء السبت، إن "الدعم السريع" مُنيت خلال المعركة بـ"هزيمة ساحقة وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"، متحدثاً عن "تدمير أكثر من 73 عربة قتالية مدججة بالسلاح، والسيطرة على مركبات أخرى، إضافة إلى مقتل أعداد كبيرة من ضباط وعناصر الدعم".

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ومنذ اندلاع الحرب، تبادل الجيش و"الدعم السريع" السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية أكثر من مرة، إذ تعتبر المدينة واحدة من أهم المدن في ولاية شمال كردفان، وهي أقرب مدن الولاية إلى العاصمة الخرطوم من الناحية الغربية وتبعد عنها بحوالي 317 كيلومتراً، وعن مدينة الأُبيّض عاصمة الولاية بحوالي 54 كيلومتراً". وتمثل بارا المشهورة بزراعة الليمون منطقة تمازج وتداخل بين قبائل شمال السودان وغربه، كما تقع على طريق يسمى طريق الصادرات (طريق حيوي للبضائع) يربطها بمدينة أم درمان الضلع الآخر للعاصمة الخرطوم من الاتجاه الغربي، وبمدينة الأُبيض من الجنوب الغربي.

وظلّت مجموعات من "الدعم السريع" تتحرك في مناطق أم سيالة وجبرة الشيخ وبارا، وخاضت طوال الفترة الماضية عمليات كر وفر مع الجيش، فيما ظلّت بارا مركزاً لـ"الدعم" في ولاية شمال كردفان ومقراً لحشود كبيرة من قواتها، حيث شكّلت من هناك ضغطاً كبيراً على مدينة الأُبيّض مركز الولاية، كما على العاصمة الخرطوم وعلى ولاية النيل الأبيض المجاورة بسبب قرب المسافة. وخلال الشهر الماضي، شنّت "الدعم السريع" هجمات بالطائرات المسيّرة على الأُبيض واستهدفت الكهرباء ومحطات المياه، كما حشدت قواتها برّياً قبل أن يشن الجيش هجمات جوية مكثفة قادت إلى تراجع "الدعم السريع" التي كانت تحاول إعادة حصار مدينة الأبيض التي فكّ عنها الجيش حصاراً سابقاً في فبراير/شباط 2025.

شمال كردفان تحت السيطرة

وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ"العربي الجديد"، أجرى الجيش والقوات المساندة له عمليات تمشيط واسعة أمس الأحد، شملت مناطق بارا وأم سيالة وأم قرفة وجبرة الشيخ التي سيطر عليها أول من أمس، إلى جانب مناطق جديدة إلى الجنوب والغرب والشمال. وأكدت المصادر فرار وتفرق ما تبقى من مجموعات "الدعم السريع" نحو الغرب، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل في شمال كردفان حتى تنظيفها بالكامل من أي وجود لـ"الدعم".

ظلّت بارا تشكّل ضغطاً كبيراً على مدينة الأُبيّض مركز الولاية

وقال مصدر عسكري آخر لـ"العربي الجديد"، إن ولاية شمال كردفان باتت حالياً في حكم السيطرة الكاملة للجيش والقوات المساندة له بعد تحييد مناطق كانت تشكل تهديداً كبيراً للعاصمة الخرطوم وولاية النيل الأبيض القريبة منها ولمدينة الأُبيض عاصمة الولاية، لافتاً إلى أن شمال كردفان هي المساحة الفاصلة الكبرى بين الخرطوم وإقليم دارفور باعتبارها الأكبر مساحة مقارنة بالولايتين الأخريين في إقليم كردفان، وهما غرب كردفان وجنوبها. وأشار إلى أنه بسيطرة الجيش على شمال كردفان، يكون قد فتح الباب إلى دارفور خصوصاً أن قواته والقوات المساندة له، اقتحمت خلال الأيام الماضية معاقل "الدعم السريع" في ولايتي شمال وغرب دارفور وعزّزت وجودها العسكري في محور الصحراء، وهو أحد أهم محاور العمليات العسكرية في دارفور من خلال الطرق المهمة التي كانت تستخدمها "الدعم" في عمليات الإمداد شمالاً وغرباً حتى حدود دولة تشاد.

اقتحمت قوات الجيش خلال الأيام الماضية معاقل "الدعم" في شمال وغرب دارفور وعزّزت وجودها في محور الصحراء

وفي هذا الصدد، قال القائد في القوة المشتركة، رئيس حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بولاية شمال دارفور، محمد آدم كش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أهمية استعادة هذه المناطق بشمال كردفان تكمن أولاً في استعادة الدولة فيها بشكل كامل، مضيفاً أن "مليشيا الدعم السريع واهنة لكنها بالدعم الكبير الذي تحصل عليه من الخارج ظلّت ترفع بالون إسقاط مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان"، لكن قواتهم "أثبتت أن الأُبيّض عصية على السقوط". وأشار كذلك إلى أن قواتهم استعادت خلال معارك السبت، خمس محليات (بلديات) في شمال كردفان من جملة ثماني بلديات في المنطقة.

وأشار كش إلى أنهم باتوا يتحدثون الآن عن تحرير كامل ولاية شمال كردفان، وهي جارة لولاية شمال دارفور التي شهدت الكثير من المجازر والانتهاكات على يد "الدعم السريع"، مؤكداً أن "الانتصار الأخير الذي تمّ في هذا المحور يؤكد قدرة القوات المسلحة والقوة المشتركة على استعادة زمام المبادرة والاستمرار في الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم". وتابع أن "العمليات حالياً مستمرة ونتوقع في أي لحظة تحرير مناطق أخرى، ونحن نتحدث عن أقصى غرب شمال كردفان ومنها دخولاً إلى شمال دارفور من أكثر من اتجاه". وأكد أن قواتهم "تبلي بلاء حسناً وتسيطر الآن على الصحراء في دارفور بشكل كامل، ولديها انتشار جيّد في ولايات شمال كردفان، وغرب وشمال دارفور وهي في أتم الجاهزية لتنفيذ المهام". وأقرّ أنهم فقدوا الكثير من القادة وآخرهم في معارك أول من أمس.