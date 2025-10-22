تصريحات وزير الدفاع الباكستاني تثير استياء أفغانستان

- أثارت تصريحات وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف استياء الحكومة الأفغانية، حيث أكدت أن هذه التصريحات تعرقل جهود تهدئة الأوضاع، مشددة على أن أفغانستان مسؤولة فقط عن حدودها وليس عن الداخل الباكستاني. - قائد الجيش الأفغاني قاري فصيح الدين فطرت أكد على رفض أي مساومة على سيادة أفغانستان، محذراً من أن أي انتهاك للحدود سيُقابل برد مناسب، مع التأكيد على الرغبة في السلام. - الناطق باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، شدد على سياسة أفغانستان السلمية، داعياً الدول لاحترام سيادة بلاده وعدم المساومة عليها.

أثارت تصريحات وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف استياء الحكومة الأفغانية، مؤكدةً أن مثل هذه التصريحات لا تنفع أحداً، بل ستكون لها انعكاسات سلبية على الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع. وكان وزير الدفاع الباكستاني قد أكد أن مستقبل وقف إطلاق النار بين الدولتين مرهون بتعامل كابول؛ فإذا منعت طالبان الباكستانية من أعمال العنف في باكستان يثبُت وقف إطلاق النار، وإلا فلا.

في هذا الشأن، قالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها، إن مثل هذه التصريحات لا تُبشّر بأمور إيجابية، وإن بنود وقف إطلاق النار واضحة؛ فأفغانستان مسؤولة عمّا يجري على حدودها، لا عمّا يجري في الداخل الباكستاني. كما طلبت الوزارة من الجانب الباكستاني تجنّب مثل هذه التصريحات، إذ إنها لا تأتي بخير، مطالِبةً الحكومة الباكستانية بالتركيز على تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار.

في هذه الأثناء، قال قائد الجيش الأفغاني قاري فصيح الدين فِطْرَت، في كلمة له أمام المسؤولين في كابول مساء أمس الثلاثاء: إننا لا نريد الحرب، ولكن ليعرف الجميع أننا لن نقبل أيَّ نوع من المساومة على سيادة بلادنا، ومن ينتهك أراضيَ بلادنا سيتلقّى الجواب المناسب. كما أوضح فطرت أن "جارتنا باكستان انتهكت حدودنا في التاسع من الشهر الجاري، وقد تلقت الجواب. نقول لها أيضاً في المستقبل: إننا نريد العيش في السلم، ولكن أيَّ انتهاك لن يبقى من دون جواب".

كما طمأن فطرت الشعبَ الأفغاني قائلاً: إننا نوضح للشعب الأفغاني أننا على أهبةٍ كاملة، نراقب كلَّ شيء، ولن نساوم على كرامتكم ولا على أرض الوطن. وكان الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد قد أكد، قبل يوم الاثنين، في حوار له مع قناة "طلوع" المحلية، أن "سياستنا واضحة: نحن لا نريد الحرب ونريد العلاقات السلمية مع كافة الدول، الجوار وغير الجوار، وندعو الدول الأخرى إلى احترام سيادة بلادنا، إذ إننا لا نقبل أيَّ مساومة عليها".

يُذكر أن وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف أكد أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين، في حوارات وتصريحات مختلفة، أن مستقبل تثبيت وقف إطلاق النار مرهون بتعامل كابول؛ فالاتفاق يُلزم كابول بمنع طالبان الباكستانية من القيام بأعمال عنف في باكستان، وإذا حصل ذلك سيثبت وقف إطلاق النار، وإلا فالأمور قد تمضي نحو التصعيد.