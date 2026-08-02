تصريحات نقوي عن انهيار نظام الحكم تشعل جدلاً سياسياً في باكستان

- تصريحات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي حول اقتراب انهيار نظام الحكم أثارت جدلاً، مع توقعات بسقوط الحكومة بسبب فقدان دعم المؤسسة العسكرية، بينما نفى قياديون في الحزب الحاكم هذه الادعاءات. - رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي أكد حتمية انهيار الحكومة ودعا لتشكيل حكومة توافق وطني، فيما دعا خواجه سعد رفيق لتدخل المحامين وعلماء الدين لتولي زمام المبادرة. - الأكاديمي سيد رضوان خان أشار إلى أن تصريحات نقوي تعكس عدم رضا المؤسسة العسكرية، بينما استبعد الإعلامي محمد عبد الله تولي قائد الجيش الحكم، مرجحاً تشكيل حكومة وطنية.

أثارت تصريحات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، حول اقتراب نظام الحكم في باكستان من الانهيار، جدلاً في إسلام أباد، فيما دفعت هذه التصريحات ببعض السياسيين إلى توقع سقوط الحكومة "قريباً"، في ظل مؤشرات على فقدانها دعم المؤسسة العسكرية.

وأبدى وزير السكة الحديدية والقيادي في حزب الرابطة الإسلامية الحاكم، جناح نواز شريف، حنيف عباسي، في كلمة له أمام جلسة البرلمان يوم أمس السبت، استغرابه من الحديث عن فشل الحكومة، متهماً من يقف وراء ذلك بالسعي إلى الشهرة. وقال "العجيب أن هؤلاء الذين يقولون إن النظام منهار هم جزء منه. يتولى (نقوي) منصب سيادي كوزارة الداخلية، ولكنه يتحدث عن فشل الحكومة وانهيار نظام الحكم، إنه يريد الشهرة أو له هدف آخر".

بين نفي انهيار حكومة باكستان والتحذير منه

ورأى عباسي أن الهدف الأساسي من وراء مثل هذه التصريحات هو "النيل من سمعة رئيس الوزراء شهباز شريف، وتحويل الانتباه عن الإنجازات التي حققتها الحكومة في السياسة الخارجية"، مشيراً إلى أن "ثمة مشاكل من دون شك، وأن القضاء عليها من مهمة الجميع، كما أن هناك إنجازات كبيرة لا يمكن التغافل عنها".

أمّا القيادي في الحزب الحاكم أحسن إقبال، الذي يشغل منصب وزير التخطيط، فقال في كلمة له أمام اجتماع شعبي، إن "النظام قوي جداً ولا يمكن أن ينهار"، معتبراً أن "الذين يتحدثون عن انهيار الحكومة يبدو أنهم لم يقدموا شيئاً في مناصبهم، بالتالي عليهم الاستقالة منها، بدلاً من الحديث حول انهيار نظام الحكم في البلاد".

وفي وقتٍ سابق، تقاطع وزير الدفاع خواجه آصف، مع تصريحات نقوي ضمنياً، عندما قال إن "النظام ضعيف جداً"، مستدركاً بأنه "يستبعد سقوط الحكومة في الوقت الحالي". وأقرّ بأن ثمّة أخطاء كثيرة وثغرات جمة في نظام الحكم، ومع ذلك فهو "ليس على حافة الانهيار".

شاهد خاقان عباسي: النظام سينهار قريباً... السؤال هو: من سيتولى الحكم في البلاد؟



في المقابل، قال رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي، في مؤتمر صحافي له مساء السبت، إن "النظام سينهار قريباً لأنه لم يقدم ما تحتاج إليه البلاد". وأضاف "بات انهيار الحكومة أمر حتمي، لكن السؤال هو كيف ومن سيتولى نظام الحكم في البلاد؟"، مشيراً إلى أن "الحل الوحيد هو تعيين حكومة توافق وطني".

من جهته، قال القيادي الآخر في الحزب الحاكم خواجه سعد رفيق، والذي شغل منصب وزير السكة الحديدية سابقاً، في كلمة له أمام اجتماع شعبي في مدينة لاهور، أمس السبت، إن "النظام على شفا الانهيار والأمور وصلت إلى نفق مظلم جداً". ودعا "المحامين وعلماء الدين وبعض الساسة المخلصين إلى تولي زمام المبادرة قبل فوات الأوان".

ربط الأزمة بتراجع دعم المؤسسة العسكرية الباكستانية

في غضون ذلك، قال الأكاديمي الباكستاني سيد رضوان خان، لـ"العربي الجديد"، إن "وزير الداخلية محسن نقوي ترعرع في كنف المؤسسة العسكرية، وهو مقرب منها جداً. وبالتالي ما قاله يعتبر رسالة من المؤسسة العسكرية، والحكومة تعي ذلك جيداً، لأنه هو الوسيط بين قائد الجيش ورئيس الوزراء في كثير من الأمور، بالتالي الحكومة تدرك أن تصريحاته هي رسالة من الجيش". وأضاف خان "في هذه الأيام تظهر الخلافات بين حزب الرابطة الإسلامية الحاكم وبين حزب الشعب الشريك معه، وذلك لأن المؤسسة العسكرية لم تعد راضية عن الحكومة، وبالتالي هي تحرك أنصارها داخل الأخيرة لسلب الاعتماد عنها".

إلى ذلك، لفت خان إلى ما يُقال في البلاد هذه الأيام عن أن قائد الجيش المشير عاصم منير، يرغب في تولي زمام الحكم في البلاد، وأن المؤسسة العسكرية تسعى لذلك بمباركة أميركية. وأعرب عن اعتقاده بأن تنهار الحكومة في غضون أشهر.

على المقلب الآخر، استبعد الإعلامي محمد عبد الله في حديث لـ"العربي الجديد"، تولي قائد الجيش أو أي جنرال آخر زمام الحكم، لكنه رجح أن تأتي المؤسسة العسكرية بحكومة وطنية "على رأسها شخص يكون منها ولو بلباس مدني، مثل وزير الداخلية الحالي محسن نقوي أو رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال السابقة أنوار الحق كاكر، الذي قال في تصريحاته أخيرًا إن قوات الجيش لو دخلت منزله وقتلت والديه لن ينتقدها؛ لأنها تحافظ على أمن البلاد".