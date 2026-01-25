تصاعد هجمات المستوطنين على مسافر يطا: دهس أطفال وتخريب أراضٍ زراعية

تصاعدت اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، في مناطق متفرقة من مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية. وتركزت الاعتداءات تحديدًا في منطقة رجوم أعليّ، حيث شهدت المنطقة سلسلة هجمات منظمة استهدفت المواطنين ومساكنهم ورعاة الأغنام والمحاصيل الزراعية، وأسفرت عن إصابات في صفوف الأطفال والنساء، وسط حماية مباشرة من جيش الاحتلال، في سياق متواصل من محاولات التهجير القسري وتوسيع البؤر الاستيطانية.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، في حديث مع "العربي الجديد"، إن منطقة رجوم أعليّ، المحاذية للجهة الشرقية لمستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي الخليل، تعرضت لهجوم واسع نفذه مستوطنون قادمون من مستوطنة "كرمئيل" وبؤرتي "شمعون" و"يتسخار" الاستيطانيتين، حيث أطلقوا قطعان المواشي في محيط مساكن المواطنين، وفي الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة، ما تسبب بأضرار كبيرة ومتعمّدة بالمحاصيل. وأوضح مخامرة أن المستوطنين لم يكتفوا بتخريب الأراضي، بل هاجموا المواطنين ورعاة الأغنام واعتدوا عليهم بالضرب، في اعتداء استمر نحو ثلاث ساعات متواصلة، من الساعة الثانية وحتى الخامسة مساءً، وأسفر عن إصابة طفلين وسيدة.

وبيّن مخامرة أن الطفل صلاح إسماعيل العدرة (12 عامًا) أُصيب في قدمه من جراء تعرضه للضرب بالعصي من قبل المستوطنين، قبل أن يُقدم هؤلاء على دهس الطفل عبد الكريم موسى العدرة (13 عامًا) باستخدام مركبات دفع رباعي وجرار زراعي، وذلك أمام أنظار جنود جيش الاحتلال الذين وفروا الحماية الكاملة للمستوطنين. وأكد مخامرة أنه عندما حاول المواطنون التدخل لحماية الأطفال والدفاع عنهم، أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه الأهالي، في خطوة هدفت إلى تفريقهم وتأمين استمرار الاعتداءات، وليس لوقفها. وأشار مخامرة إلى أن المستوطنين انتقلوا لاحقًا لمهاجمة مسكن آخر في المنطقة نفسها، حيث اعتدوا بالضرب على المواطنة رولا إبراهيم العدرة، ورشوا غاز الفلفل في وجهها، ما أدى إلى إصابتها بالاختناق، وجرى نقلها مع المصابين إلى مستشفى يطا الحكومي بواسطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد مخامرة أن هذه الاعتداءات جرت تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال، الذي يوفر لهم الغطاء الأمني الكامل، في ظل تصعيد متواصل منذ نحو أسبوعين يهدف إلى طرد نحو عشر عائلات فلسطينية تقيم في منطقة رجوم أعليّ. ولفت مخامرة إلى أن الاعتداءات لم تقتصر على هذه المنطقة، إذ شهدت خربة الحلاوة محاولات دهس متكررة استهدفت عددًا من المواطنين، وتحديدًا الأطفال، إضافة إلى قيام المستوطنين بإطلاق قطعان الأغنام والمواشي في الأراضي الزراعية لتخريبها.

وفي خربة المِرْكَز بمسافر يطا، أوضح مخامرة أن مستوطنين تسللوا فجرًا إلى حظيرة أغنام تعود للمواطن عماد حوشية، وحاولوا سرقة قطيع من المواشي، إلا أن المواطنين تمكنوا من رصدهم وإفشال المحاولة وطردهم من المكان. وأشار مخامرة إلى أن مستوطنين يرتدون الزي العسكري أقدموا، بالقرب من خربة الفخيت، على قطع الطريق أمام شاحنة محمّلة بالأعلاف، وأنزلوا ركابها بالقوة واحتجزوا ستة مواطنين، واعتدوا عليهم بالضرب قبل الإفراج عنهم لاحقًا، إلى جانب إطلاق النار في الهواء لترهيب السكان.

وبيّن مخامرة أن المستوطنين أطلقوا، خلال اليوم نفسه، ما يزيد على 18 قطيعًا من المواشي، من بينها أغنام وأبقار وإبل، في محيط مساكن المواطنين وفي الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة في مسافر يطا، في سياسة ممنهجة تهدف إلى تخريب مصادر رزق الأهالي، وفرض واقع طارد للسكان، وتهديدهم بالتهجير القسري. وحذر مخامرة من أن ما يجري في مسافر يطا، وتحديدًا في منطقة رجوم أعليّ، يأتي ضمن مخطط واضح لتوسيع البؤر الاستيطانية وربطها بعضها ببعض، على حساب الوجود الفلسطيني الذي بات يخسر يوميًا قوت يومه بفعل اعتداءات المستوطنين.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في حديث مع "العربي الجديد" بأن عشرات المستوطنين هاجموا عائلة إدريس في منطقة خلة النتش شرق مدينة الخليل، بعد انطلاقهم من البؤرة الاستيطانية المحاذية لمنازل العائلة، والمقامة منذ الخامس من الشهر الماضي على أراضيهم الخاصة. وأوضحت المصادر أن المستوطنين ألقوا الحجارة بكثافة على منازل السكان، ما أدى إلى إلحاق أضرار في المنازل والممتلكات الخاصة، وإرهاب الأطفال والنساء.

وبحسب المصادر، فإن هذه الهجمات تأتي استكمالًا لاعتداءات متكررة نفذها المستوطنون المنطلقون من البؤرة الاستيطانية، ومستوطنة "جفعات غال"، في إطار تصعيد منظم يستهدف السكان في المنطقة. وأسفر الهجوم عن إصابة مواطنين اثنين بكسور في الأيدي والأرجل من جراء اعتداءات المستوطنين، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال التي وفّرت الغطاء الأمني للمعتدين.