تصاعد حملة الاعتقالات في إيران بتهم التجسس ونقل معلومات لجهات معادية

- أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال عشرات الأشخاص بتهم التجسس والتعاون مع جهات معادية، حيث تم اتهامهم بإرسال معلومات حساسة إلى قنوات معارضة مثل "إيران إنترناشيونال"، والتخطيط لاضطرابات ميدانية. - في محافظة كلستان، تم تفكيك خلية مرتبطة بجهات أميركية وإسرائيلية كانت تخطط لمهاجمة مراكز الشرطة، حيث عُثر على أسلحة وذخائر في مخبأها. - أكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن الانضمام إلى وسائل الإعلام المعارضة يُعد جريمة تجسس، محذرة من عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام.

استمراراً لسلسلة اعتقالات بدأت منذ اندلاع الحرب، أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الأحد، اعتقال عشرات الأشخاص في عدة محافظات بتهم التجسس والتعاون مع جهات معادية، وإرسال صور ومقاطع فيديو ومعلومات عن مواقع حساسة داخل البلاد، وذلك في إطار حملة أمنية متواصلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان، إن 23 شخصاً وُصفوا بأنهم "عملاء للعدو الأميركي الصهيوني" جرى اعتقالهم في المحافظة الوسطى. وأوضحت أن هؤلاء كانوا على تواصل مع ما أسمته "غرفة الإعلام التابعة للصهاينة" المرتبطة بقناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة. وأشار البيان إلى أن المعتقلين قاموا بإرسال إحداثيات مواقع عسكرية ونقاط انتشار قوات الأمن إلى القناة، إضافة إلى التواصل مع جماعات انفصالية مسلحة والتخطيط لتنفيذ تحركات ميدانية لإثارة اضطرابات في الشوارع استجابة لدعوات خارجية.

وفي محافظة كلستان شمال شرقي إيران، أعلنت الأجهزة الأمنية تفكيك خلية مكونة من شخصين، قالت إنهما مرتبطان بجهات أميركية وإسرائيلية، وكانا يخططان لنزع سلاح عناصر أحد المراكز الأمنية تمهيداً لمهاجمة مراكز الشرطة والاستيلاء على أسلحة وذخائر، مؤكدة اعتقالهما قبل تنفيذ الهجوم. وأفادت السلطات بالعثور في مخبأ الخلية، التي وُصفت بأنها مرتبطة بـ"التيار الملكي" المعارض، على كميات من الذخيرة الحربية وذخائر الصيد، وأسلحة بيضاء، وعدد كبير من بطاقات الهوية ورخص القيادة العائدة لأشخاص آخرين، إضافة إلى قنابل صوتية ودخانية، وأجهزة صعق كهربائي، وأعلام للولايات المتحدة، ولوحات سيارات مسروقة.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الشرطة الإيرانية اعتقال 35 شخصاً في تسع محافظات بناءً على بلاغات من المواطنين، مشيرة إلى أن الموقوفين متهمون بجمع معلومات عن منشآت حيوية وإرسالها إلى جهات خارجية معادية بهدف تنفيذ عمليات تستهدف الأمن والمدنيين. كما أعلنت الشرطة في محافظة جهارمحال بختياري، جنوب غربي البلاد، اعتقال شخص وصفته بـ"العنصر الرئيسي" في شبكة مرتبطة بالتيار الملكي في مدينة بروجن، مع ضبط عدد كبير من الزجاجات الحارقة كانت معدة للاستخدام في "أعمال شغب".

من جهة أخرى، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري في محافظة خراسان الشمالية اعتقال خمسة أشخاص، قال إنهم مرتبطون بجهاز "الموساد" الإسرائيلي ويعملون ضمن ما وصفه بـ"الطابور الخامس". وشددت السلطات على أن العقوبات في هذه الجرائم قد تصل إلى مصادرة الممتلكات والإعدام، خاصة في ظل ظروف الحرب.

وفي تحذير رسمي، أكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن الانضمام إلى قنوات وسائل الإعلام المعارضة وصفحاتها، لا سيما "إيران إنترناشيونال"، أو تزويدها بصور ومقاطع فيديو ومعلومات جغرافية، يُعد جريمة تجسس وتعاون مع جهات معادية، محذرة من أن نقل أي محتوى لهذه الوسائل في الظروف الراهنة سيعرّض صاحبه لأشد العقوبات القانونية.