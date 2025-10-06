تصاعد حدة حرب أوكرانيا.. كييف وموسكو تتبادلان إسقاط عشرات المسيّرات

- أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 251 مسيرة أوكرانية في هجوم يعد من الأكبر منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بينما أسقطت أوكرانيا 83 من أصل 116 مسيرة روسية. - استمرت روسيا في استهداف شبكات الطاقة الأوكرانية بوابل من الهجمات، بينما ردت أوكرانيا بضربات استهدفت منشآت الطاقة الروسية. - أعلنت أوكرانيا عن تدميرها لعدد كبير من المعدات العسكرية الروسية منذ بداية الحرب، بما في ذلك دبابات وطائرات حربية ومركبات قتالية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن الدفاعات الجوية أسقطت 251 مسيرة أوكرانية خلال الليل، في هجوم أوكراني يعد من بين الأكبر منذ بدء عملية موسكو العسكرية قبل أكثر من ثلاث سنوات، في حين أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 83 من أصل 116 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا في مختلف أنحاء أوكرانيا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام "خلال الليلة الماضية اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 251 مسيرة أوكرانية ودمرتها". وأشارت إلى أن القوات الروسية أسقطت 40 مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في 2014، إضافة إلى 62 فوق البحر الأسود، فيما أسقطت عشرات المسيّرات الإضافية فوق منطقتي كورسك وبيلغورود وغيرهما، بحسب الوزارة.

كذلك واصلت روسيا استهداف أوكرانيا، وخصوصاً شبكات الطاقة، بوابل من الهجمات بالمسيرات والصواريخ، في وقت تواصل عمليتها العسكرية الشاملة التي بدأتها في فبراير/ شباط 2022. وردّت أوكرانيا من جانبها بتنفيذ ضربات استهدفت مصافي النفط الروسية وغيرها من منشآت الطاقة.

من جانبه، قال سلاح الجو الأوكراني في بيان عبر تطبيق تليغرام، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية شنّت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 116 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، أطلقت من مناطق ميلروفو وكورسك وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسك بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وبحسب البيان فقد رصد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين. وقال البيان إنه بحلول الساعة 09:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطّلت 83 طائرة مسيرة معادية.

وأضافت الوزارة "دمرت 62 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و40 فوق أراضي جمهورية القرم، و34 فوق مقاطعة كورسك، و30 فوق منطقة بيلغورود، و20 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و17 فوق مقاطعة فورونيج، و11 فوق إقليم كراسنودار، وثمانٍ فوق كل مقاطعتي بريانسك وتولا، وخمس فوق بحر آزوف، وأربع فوق مقاطعة ريازان، وطائرتان فوق كل من مقاطعات فلاديمير وإيفانوفو وكالوجا وتامبوف وأوريول، وواحدة فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك ومنطقة موسكو".

من جانب آخر، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى نحو مليون و116 ألفاً و340 فرداً، من بينهم 1090 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية دمّرت منذ بداية الحرب 11235 دبابة، منها 5 دبابات أمس الأحد، و23313 مركبة قتالية مدرعة، و33464 نظام مدفعية، و1516 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1223 من أنظمة الدفاع الجوي.

كذلك دمّرت القوات الأوكرانية بحسب البيان 427 طائرة حربية، و346 مروحية، و67226 طائرة مسيرة، و3814 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و63496 من المركبات وخزانات الوقود، و3971 من وحدات المعدات الخاصة.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)