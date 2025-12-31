تصاعد المعارك بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في كردفان

- تصاعدت الاشتباكات في إقليم كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية، حيث شن الجيش هجوماً لاستعادة السيطرة على مناطق، بينما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة الكويك. - نشرت قوات الجيش مقاطع فيديو لسيطرتها على مناطق، وأفاد متطوعون بتعرض مدينة الدلنج لقصف من طائرة مسيرة، فيما أكدت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقة "البلف" الاستراتيجية. - قررت الحكومة السودانية تمديد فتح معبر أدري مع تشاد للمعونات الإنسانية حتى مارس 2026، وسط تصريحات قائد الجيش برفض وقف إطلاق النار.

تصاعدت الاشتباكات، اليوم الأربعاء، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في إقليم كردفان، وسط السودان. وشن الجيش هجوماً مكثفاً في المناطق حول مدينة الأبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وتمكن من استعادة السيطرة على مناطق كازقيل والرياش والحمادي، وذلك في تطور ميداني جديد بعد هدوء نسبي في هذا المحور. وأجبرت هجمات الجيش قوات الدعم السريع على الانسحاب نحو محيط المناطق المجاورة، كما اندلعت المعارك في ولاية جنوب كردفان التي تحاول "الدعم" والحركة الشعبية من خلالها السيطرة على مدينتي الدلنج وكادوقلي.

ونشر جنود الجيش السوداني اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو لهم داخل مدينة الحمادي في ولاية جنوب كردفان، كما أعلنوا السيطرة على منطقتي كازقيل والرياش بولاية شمال كردفان والتقدم نحو مدينة الدبيبات في جنوب كردفان، وأكدوا استمرار الانتشار العسكري لاستعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع في الإقليم، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش السوداني على المعارك. وقال متطوعون في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان إن طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع قصفت المدينة مساء أمس الثلاثاء وتسببت في مقتل وإصابة عشرات المواطنين.

من جانبها، أعلنت "الدعم السريع" التي تقاتل الجيش السوداني منذ 15 إبريل/نيسان 2023، في بيان على منصة تليغرام اليوم الأربعاء، سيطرتها على منطقة الكويك بولاية جنوب كردفان، مضيفة أن قواتها تمكنت من تكبيد "العدو" خسائر كبيرة بلغت مئات القتلى، واستولت على عدد من المركبات العسكرية والأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أنها "تحرص" على حماية المدنيين في منطقة الكويك، وتعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، واستعادة الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات المياه والصحة وتأمين المدينة.

فيما قالت الحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، المتحالفة مع الدعم السريع، في تصريح، اليوم الأربعاء، إن عناصر قواتها والدعم السريع في جنوب كردفان تمكنوا من بسط سيطرتهم على منطقة "البلف"، التي تضم محطة لضخ البترول وتعتبر إحدى أهم المنشآت الاستراتيجية في الإقليم. وأشارت الحركة إلى أن المنطقة من المواقع الحيوية لضمان تدفّق النفط المستخرج من جنوب غرب كردفان، مضيفة أن السيطرة على مدينتي الدلنج وكادقلي "هي أهداف في معركة أوسع من أجل استرداد حق الشعوب في مواردها، وبناء سودان جديد يقوم على العدالة".

ونقلت الحركة الشعبية على موقعها الإلكتروني تصريحا للقائد العسكري بصفوفها لوقولي درود، بعد سيطرة قواته على منطقة البلف بالقرب من مدينة الدلنج، قال فيه إن "قائد الجيش عبد الفتاح البرهان هو من سيضع السلاح أولا ومرغما وغصبا عنه"، وذلك ردا على تصريحات البرهان بتسليم الدعم السريع السلاح شرطاً للتوقيع على وقف إطلاق النار والقبول بهدنة إنسانية بمبادرة من الرباعية الدولية. وتعهد درود في الوقت ذاته بالمحافظة على محطة ضخ البترول بحالة جيدة، مؤكدا أن قواته تتقدم نحو مناطق الدلنج والدشول والكرقل من أكثر من اتجاه، وستقوم بالسيطرة على الدلنج وطرد "جيش الحركة الإسلامية".

وكان البرهان قد قال في لقاء اجتماعي في أنقرة، الأحد الماضي، إن السودان لن يقبل بهدنة أو وقف لإطلاق النار طالما مليشيا التمرد موجودة في شبر من الوطن. وأضاف: "نحن لسنا دعاة حرب"، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس دولة الإمارات قبل عام حول ضرورة وقف الدعم الذي تقدمه بلاده للمليشيا "الإرهابية المتمردة، وقد وعدني بذلك ولكنه لم يف بوعده"، ولفت إلى أن السودان يثق تماماً في نوايا المملكة العربية السعودية ومصر وكذلك ما برز من نوايا حسنة من الإدارة الأميركية.

وفي سياق آخر، قررت الحكومة السودانية التي يقودها الجيش تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد أمام المعونات الإنسانية التي تسيرها المنظمات اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى 31 مارس/آذار 2026. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام الحكومة السودانية بضمان وصول المعونات الانسانية للمحتاجين وإبداءً لحسن النوايا تجاه تسهيل العمل الإنساني والتنسيق مع منظمات الإغاثة العاملة في السودان وفقاً للنظم والقوانين التي تحتكم إلى القانون الإنساني الدولي.