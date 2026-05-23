تصاعد التحذيرات من أنشطة بحرية مشبوهة قرب سقطرى وخليج عدن

حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم السبت، من تزايد الأنشطة البحرية المشبوهة في محيط خليج عدن والبحر العربي قرب أرخبيل سقطرى اليمني، بعد تلقيها بلاغات متعددة عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن تجارية ورصد قوارب تحمل أسلحة وسلالم في المنطقة. وقالت الهيئة، في تحذير ملاحي، إنها تلقت تقارير من عدة مصادر عن نشاط مشبوه شرق أرخبيل سقطرى، شمل اقتراب قوارب صغيرة من سفن تجارية، إضافة إلى رصد قارب كبير مزود بمحركين خارجيين وعلى متنه سلالم وأسلحة، من دون الكشف عن هوية الجهات المحتملة المرتبطة بتلك التحركات.

ودعت الهيئة البريطانية السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر واتباع إجراءات الأمن والسلامة البحرية المعروفة بـ(BMP MS)، مع الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مريبة للسلطات المختصة، مؤكدة أن الجهات العسكرية تواصل التحقيق في الوقائع والتقارير الواردة. وفي بلاغ منفصل، أفادت الهيئة بأنها تلقت إخطاراً بحادثة نشاط مشبوه في البحر العربي على بعد نحو 200 ميل بحري غرب جزيرة سقطرى، بعدما اقترب قارب صغير يقل خمسة أشخاص من ناقلة منتجات نفطية حتى مسافة 100 متر.

وأضافت أن فريق الحماية المسلحة على متن الناقلة نشر عقب الحادثة قبل أن يغيّر القارب مساره مبتعداً عن السفينة، من دون تسجيل أضرار أو إصابات. وكانت الهيئة نفسها قد أعلنت، أمس الجمعة، تلقي بلاغ عن واقعة بحرية أخرى على بعد 98 ميلاً بحرياً شمال جزيرة سقطرى، حين اقترب زورق صغير يقل خمسة أشخاص من إحدى السفن التجارية، ما دفع فريق الأمن المسلح على متنها إلى إطلاق أعيرة تحذيرية أجبرت الزورق على الابتعاد.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الأمنية في الممرات البحرية الحيوية الممتدة من خليج عدن إلى البحر العربي، وسط مخاوف متزايدة من تهديدات تستهدف حركة الملاحة الدولية قرب السواحل اليمنية التي شهدت خلال الأشهر الماضية حوادث متكررة مرتبطة بأمن السفن التجارية.