- شهدت الضفة الغربية اعتداءات واسعة من المستوطنين، شملت إحراق مساجد ومركبات وكتابة شعارات معادية، خاصة في بلدات قصرة وكور وبيتللو، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. - في منطقة كسارة عين سامية، أحرقت جرافة وشاحنات واعتدي على عمال الحراسة، كما بدأ المستوطنون بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في قرية أم صفا، مما يهدد الأراضي المحلية. - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن في الضفة الغربية، واعتقلت العديد من الفلسطينيين، بما في ذلك قياديين في حركة حماس، وأصدرت أوامر بإزالة نباتات زيتون في جنين.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، منذ مساء السبت وفجر الأحد، اعتداءات واسعة نفذها مستوطنون أحرقوا خلالها مسجدين، ومركبات وآليات ومنشآت، إلى جانب الاعتداء على عدد من الفلسطينيين، وإغلاق طرق ومهاجمة مركبات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المدن والبلدات، ونفذت اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

وأوضح رئيس بلدية قصرة، عبد العظيم وادي في حديث مع "العربي الجديد"، أن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم مسجد الرحمة، وهو قيد الإنشاء، ويقع جنوب غرب بلدة قصرة جنوب نابلس، وكتبوا شعارات معادية وتدعو إلى الانتقام باللغة العبرية على جدرانه، فيما سارع الأهالي إلى إخماد النيران. وأكدت مصادر محلية أن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم مسجد قرية كور جنوب طولكرم، وخطوا عبارات عنصرية على جدرانه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الشعارات التي تم كتابتها على جدران المساجد والمنازل المحترقة؟ ما هي الأضرار التي لحقت بالمركبات في قرية بيتللو؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كذلك كشفت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا حي الضباط ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، وأضرموا النار في منزل المواطن عبادة مليطات، ما أدى إلى احتراق أجزاء منه، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق، علاوة على خطهم شعارات انتقامية باللغة العبرية.

وفي شمال غرب رام الله، هاجم مستوطنون قرية بيتللو وأحرقوا مركبات خلال اعتدائهم على القرية. وقال رئيس مجلس قروي بيتللو نصر رضوان في حديث مع "العربي الجديد"، إن القرية شهدت منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم، ثلاثة اعتداءات نفذها مستوطنون، بدأت بالاعتداء على شركة الكهرباء في منطقة عين الزرقا، قبل أن يقدموا قرابة الساعة الثالثة فجراً على إحراق ثلاث مركبات قرب البؤرة الاستيطانية الجديدة وكتابة شعارات استفزازية. وأوضح أن إحدى المركبات احترقت بالكامل، فيما تعرضت الثانية لأضرار جزئية، والثالثة لأضرار كبيرة.

وأشار رضوان إلى أن المستوطنين هاجموا مساء أمس طاقم المجلس وشركة الكهرباء بالعصي والحجارة ورشوا غاز الفلفل في أثناء محاولة إصلاح شبكة الكهرباء، مشيراً إلى أن التيار لا يزال مقطوعاً عن منطقة عين الزرقا، ما يهدد نحو 1500-2000 دونم من الأراضي الزراعية ويؤثر في مضخات الري.

وفي منطقة كسارة عين سامية شرقي رام الله، هاجمت مجموعات من المستوطنين، فجر اليوم، الموقع، وأحرقت جرافة وثلاث شاحنات، واعتدت بالضرب على عمال الحراسة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض، نُقلوا على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

في الأثناء، شرع مستوطنون بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقتي واد الزيتون والكركفة في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وفق ما أكده رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح في حديث مع "العربي الجديد". وبحسب صباح، فإن البؤرة أقيمت في آخر الأراضي التي ما زال يمتلكها أهالي القرية بعد مصادرة آلاف الدونمات لأجل البؤر الاستيطانية المحيطة، ولم يبقَ للقرية سوى أراضي المخطط الهيكلي المبني عليها منازل القرية.

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في الأثناء، أغلق مستوطنون الطريق قرب مستوطنة "عمانوئيل" بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة والعصي، دون الإبلاغ عن إصابات. وفي خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، استولى مستوطنون على المركبة الخاصة بالمواطن سليمان جميل بني عودة، بعد اعتراض طريقه.

وفي مدينة جنين، اندلع حريق في منطقة متنزه نيسان قرب حي الهدف، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل دخانية وغازية خلال اقتحام المنطقة، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده. واقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس، وانتشرت قواته في شوارعها صباح اليوم الأحد، وداهمت إحدى البنايات واعتقلت شاباً وسيدة فلسطينية. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، قرية تل جنوب غرب نابلس وداهمت عدة منازل واعتقلت 12 شاباً.

وقال رئيس مجلس قروي تل، وليد زيدان، لـ"العربي الجديد" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية قرابة الساعة الثانية والربع فجر اليوم، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش طاولت عدداً من المنازل، تخللها العبث بمحتوياتها، واعتقلت نحو 12 مواطناً، ليضافوا إلى عدد من المعتقلين الذين اعتُقِلوا أمس". وأكد زيدان أن قوات الاحتلال توجهت مجدداً إلى منزل الشهيد فاروق رمضان الذي استشهد بالمجزرة التي وقعت الجمعة، وأعادت أخذ قياسات له، بعدما كانت قد أجرت قياسات مماثلة أمس، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام القرية.

وفي مدينة طولكرم، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في ضاحية ارتاح، وضاحية اكتابا، ومنطقة إسكان الموظفين، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، كذلك اقتحمت بلدة بلعا شرق طولكرم، واعتقلت ستة مواطنين. واعتقلت قوات الاحتلال فتى من مدينة الخليل، والشاب عز الدين دروزة، نجل الشهيد صلاح الدين دروزة، من منزله في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس والأسير المحرر إبراهيم جبر من حي الهدف في مدينة جنين، فيما اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين وداهمت عدداً من المنازل واحتجزت الشيخ نصر عمارنة. واقتحمت حي خروبة بمدينة جنين، وداهمت منازل فيها، واعتقلت الشاب عمر أبو عقل، شقيق الشهيد رأفت أبو عقل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت في قرية تل جنوب غرب نابلس مع إصابة رجل (53 عاماً) من جراء اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال، وقدم له العلاج ميدانياً، كذلك تعاملت في منطقة المساكن الشعبية وشارع المي بمدينة نابلس مع إصابة رجل (40 عاماً) وشاب (35 عاماً) من جراء اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال، ونُقلا إلى المستشفى.

وفي سياق آخر، أصدرت سلطات الاحتلال أمرين عسكريين جديدين في محافظة جنين، يقضي الأول بإزالة نباتات وأشجار زيتون من أراضٍ تعود لبلدتي جبع وعجة جنوب جنين، بمساحة 32.941 دونماً، فيما يقضي الثاني بالاستيلاء على 22.026 دونماً من أراضي بلدة اليامون غرب جنين.