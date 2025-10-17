تصاعد إرهاب المستوطنين ضد المزارعين في الضفة الغربية

- شهدت الضفة الغربية سلسلة اعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال، تزامناً مع موسم قطف الزيتون، مما أدى إلى إصابات بين المزارعين وأضرار مادية، حيث هاجم المستوطنون المزارعين في عدة بلدات جنوب نابلس ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم. - استمرت قوات الاحتلال في إغلاق بلدات برقا ودير دبوان وبيتين، وأخلت بؤرة استيطانية شمال رام الله، مما أدى إلى إصابة شابين فلسطينيين بعد إطلاق النار على مركبتهما. - اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غسانة واعتقلت المطارد هيثم كعبي والشاب إيهاب أبو ريالة بعد إصابته بالرصاص.

شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الجمعة، سلسلة اعتداءات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع موسم قطف الزيتون، ما أسفر عن إصابات بين المزارعين وأضرار مادية.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا المزارعين في بلدة عقربا جنوب نابلس، ما أدى إلى إصابة الشاب أكرم رافع أبو زينة بجروح خطيرة في الرأس، والطفل محمد منصور زياد أبو زينة بجروح طفيفة، إلى جانب تكسير أكثر من ثلاث مركبات. كذلك هاجم المستوطنون، برفقة جيش الاحتلال، المزارعين في قرية سالم شرق نابلس، ومنعوهم من البقاء في أراضيهم، فيما جرى الاعتداء على قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم في بلدتي قبلان وقصرة جنوب نابلس.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت مزارعي قرية تل جنوب غرب نابلس من الوصول إلى أراضيهم في منطقة "العرقان" قرب شارع يتسهار الاستيطاني، بينما هدّد حارس مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي الفلسطينيين المزارعين في منطقة شارع عوريف - عصيرة القبلية.

وطاولت اعتداءات المستوطنين منطقة واد أبو سكر جنوب غرب دير بلوط في سلفيت. وأسفرت هجمات إرهابية أخرى للمستوطنين عن إصابة أحد أبناء عائلة ضيف الله الفقير في قرية العقبة شرق طوباس. كذلك أقدم مستوطنون على حراثة أرض زراعية بمساحة تقدر بـ25 دونماً، وتخريب شبكة مياه في خلة خضر بالأغوار الشمالية.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال إغلاق بلدات برقا ودير دبوان وبيتين منذ فجر اليوم بزعم تنفيذ مقاومين عملية إطلاق نار استهدفت سيارة مستوطنين على شارع (60). كذلك أخلت قوات الاحتلال البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي بلدة عطارة شمال رام الله، مستخدمةً جرافة وشاحنات عسكرية لنقل المستوطنين ومقتنياتهم، فيما أصيب شابان فلسطينيان بعد إطلاق النار تجاه مركبتهما عند مدخل البلدة. ولاحقاً، انسحب جيش الاحتلال بعد تفكيك البؤرة وأبقى المستوطنين فيها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غسانة شمال غرب رام الله، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف داوود وسط اندلاع مواجهات. من جانب آخر، اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية، فجر اليوم، المطارد هيثم كعبي من مدينة نابلس، والشاب إيهاب أبو ريالة من نابلس عقب إصابته بالرصاص في قدمه.