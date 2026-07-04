تشييع شعبي حاشد لخامنئي بطهران... مسار الجنازة حتى الدفن في مشهد

- بدأت في طهران مراسم الوداع الشعبي للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، حيث تجمع الحشود في مصلى الإمام الخميني الكبير، مع ترتيبات لوجستية مشددة لتفادي التدافع. - أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإرث خامنئي، مشيراً إلى دوره في تعزيز الدبلوماسية الإيرانية، واستقبلت المراسم وفوداً وشخصيات أجنبية لتقديم العزاء. - حذر الحرس الثوري الإيراني من أي اعتداء أثناء الجنازة، وشهدت المراسم مشاركة دولية واسعة، مما يعكس الأهمية الإقليمية والدولية للحدث.

بدأت في طهران، فجر اليوم السبت، مراسم الوداع الشعبي للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، في أول أيام الحرب على إيران. وفتح مصلى الإمام الخميني الكبير في طهران أبوابه أمام الحشود الغفيرة التي تجمعت في الشوارع المحيطة منذ مساء أمس الجمعة، وذلك بعد نقل جثمان خامنئي وأربعة من أفراد أسرته إلى المكان المخصص للوداع الشعبي. وتأتي هذه المراسم قبل يومين من تشييعه المقرّر بعد غد الاثنين في شوارع العاصمة، ليُنقل الجثمان بعدها إلى مدينة قم جنوبي طهران، ومنها إلى العراق لإقامة جنازة في مدينتَي النجف وكربلاء يوم الأربعاء، قبل أن يعود الجثمان إلى مدينة مشهد شرقي إيران، ليوارى الثرى في السدانة الرضوية المقدسة لدى الطائفة الشيعية.

وفي أجواء خيّم عليها الحزن والبكاء ودعوات الانتقام، وبعد انتظار دام أربعة أشهر لجنازته، توافدت الجماهير إلى داخل المصلى، وسط بروتوكولات أعلنتها السلطات المعنية لتنظيم حركة المواطنين، تفادياً لحالات التدافع، مع دعوات للحشود بالإسراع في حركة العبور وعدم التجمهر أمام المنصة لإتاحة الفرصة للآخرين. وخلال جولة ميدانية لمحيط مصلى الإمام الخميني، لوحظت ترتيبات لوجستية شملت توفير إمدادات المياه في الشوارع، وإقامة مواكب، وتمركز سيارات الإسعاف وأجهزة الإغاثة والخدمات، إضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني من الجيش الإيراني.

وفي مقال لرثاء خامنئي نُشر اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إن ما تركه خامنئي "ليس مجرد ذكرى في التاريخ، بل هو خريطة طريق حية للمستقبل، يمكنها قيادة إيران نحو مسار التفاعل البنّاء والمؤثر في النظام الدولي"، وأضاف أن خامنئي، بـ"رؤيته العميقة التي تجاوزت زمنه، نقل الدبلوماسية من الجمود إلى الفعل المشفوع بالعزة والكرامة". وتابع عراقجي أن ذلك جعل بلاده "ألّا تكون لاعباً هامشياً، بل فاعلاً مؤثراً في المعادلات العالمية"، قائلاً إنّ "الاستقلال لا يعني العزلة عن العالم، بل أساساً للتعامل القائم على المساواة والاحترام المتبادل".

وتأتي مراسم اليوم السبت، عقب استقبال وفود وشخصيات أجنبية أمس الجمعة في المصلى لتقديم العزاء، حيث كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، رئيس الوفد الإيراني المفاوض، محمد باقر قاليباف، في مقدمة القادة الإيرانيين الذين استقبلوا المعزين، كما شهدت المراسم حضور قادة عسكريين غابوا عن المشهد منذ بدء الحرب، أبرزهم القائد العام للحرس الثوري أحمد وحيدي، وقائد القوات الجوفضائية في الحرس مجيد موسوي.

وحذر الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، في بيان بشأن مراسم وداع الجثمان، "الأعداء" من ارتكاب أي خطأ أو اعتداء أثناء الجنازة، مؤكداً أنه "سيواجه برد حاسم وأشد قوة من أي وقت مضى". وأضاف الحرس الثوري في بيانه، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأخرى، أن "هذه الجاهزية ليست مجرد استعراض عسكري، بل هي إعلان عن غضب شعب ثائر ومنتقم من كل أشكال الظلم والعدوان.

وإلى جانب مشاركة رؤساء ووزراء خارجية ومندوبين من دول عدة، سجلت باكستان، بصفتها دولة وسيطة بين طهران وواشنطن، حضوراً بارزاً بوفد ضم رئيس الوزراء شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير، ووزير الخارجية محمد اسحاق دار، ووزير الداخلية محسن نقوي، فضلاً عن وفود من رجال الدين والناشطين. كما شاركت قطر، الوسيط الآخر، من خلال رئيس مجلس الشورى حسن بن عبد الله الغانم. ومن الخليج، شارك نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ورئيس مجلس الشورى العُماني خالد بن هلال المعولي، كما شهدت المراسم مشاركة وفود من الحشد الشعبي في العراق، وحركة أمل وحزب الله من لبنان، وحركتَي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيّتَين، وجماعة الحوثيين اليمنية.