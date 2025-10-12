تشييع جثامين 3 دبلوماسيين قطريين توفوا بحادث مرور في شرم الشيخ

- تم تشييع جثامين ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري الذين توفوا في حادث مروري بشرم الشيخ، بحضور نائب أمير قطر وعدد من المسؤولين، وأقيمت الصلاة في مسجد محمد بن عبد الوهاب بالدوحة. - أعربت سفارة قطر في القاهرة عن حزنها وتابعت الحادث مع السلطات المصرية، حيث كان الأعضاء في طريقهم لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وقدمت دول عربية تعازيها لقطر. - أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، وتتابع النيابة العامة المصرية التحقيقات بدقة.

شُيع، بعد صلاة عصر اليوم الأحد، جثامين ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري، توفوا في حادث مروري في مدينة شرم الشيخ بمصر. وشارك في أداء صلاة الجنازة على المتوفين الذين لفوا بالعلم القطري، نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، والممثل الشخصي لأمير قطر الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، وعدد من المسؤولين القطريين، ومئات المواطنين والمقيمين، وقد أقيمت صلاة الجنازة بمسجد محمد بن عبد الوهاب بالدوحة، قبل دفنهم في مقبرة مسيمير جنوب غربي الدوحة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

خالص التعازي والمواساة إلى ذوي المتوفين من منتسبي الديوان الأميري، الذين وافتهم المنية أثناء تواجدهم في شرم الشيخ لأداء مهام عملهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) October 12, 2025

، التعازي إلى ذوي المتوفين من منتسبي الديوان الأميري القطري، وقدم، في منشور على حسابه في منصة إكس، التعازي والمواساة إلى ذوي المتوفين.

وكانت سفارة دولة قطر في العاصمة المصرية القاهرة، قد أعربت فجر اليوم الأحد، عن "بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري" في حادث مروري بمدينة شرم الشيخ، وقالت السفارة في منشور على منصة إكس إنها باشرت متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، مضيفة أنها تتابع أوضاع المصابين الاثنين اللذين نقلا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي. وكانت مصادر أمنية مطلعة قد كشفت عن وفاة ثلاثة من أعضاء الوفد القطري الخاص بالمفاوضات المتعلقة بوقف الحرب في قطاع غزة، إثر حادث سير وقع مساء أمس السبت، على بعد نحو 50 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ المصرية، في أثناء توجههم للمشاركة في الفعاليات المقررة لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

سفارة دولة قطر لدى القاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وتتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ pic.twitter.com/Xv4OMrA0Wy — سفارة قطر - القاهرة (@QatarEmb_Cairo) October 12, 2025

وبحسب المصادر، فإن الوفد كان يستقل سيارة دبلوماسية واحدة ضمن الموكب المرافق لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عندما تعرضت السيارة لحادث على الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ، ما أدى إلى وفاة كل من: عبد الله بن غانم الخيارين، وحسن الجابر، وسعود بن ثامر آل ثاني.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحادث أدى أيضًا إلى إصابة كل من عبد الله بن عيسى الكواري ومحمد البوعينين، حيث نُقلا في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات القريبة ووُضعا داخل العناية المركزة لتلقي الإسعافات اللازمة. وأوضحت المصادر أن الجهات المصرية المختصة انتقلت فورًا إلى موقع الحادث، واتُّخِذت الإجراءات اللازمة، وأُخطِرَت وزارة الخارجية القطرية والسفارة القطرية بالقاهرة بالواقعة.

تفاصيل التحقيقات المصرية

قالت مصادر أمنية وقضائية لـ"العربي الجديد"، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أدى إلى انقلاب السيارة التي كان يستقلها الوفد القطري على الطريق الرابط بين مدينتي الطور وشرم الشيخ قبل نحو 50 كيلومتراً من المدينة السياحية.

وأفادت المصادر ذاتها بفقدان السيطرة على السيارة الدبلوماسية التي كانت تقل الوفد عندما كانت تسير بسرعة عالية بسبب انفجار أحد الإطارين الأماميين، ما أدى إلى انقلابها داخل الجزيرة الوسطى للطريق. وأكدت المصادر نفسها أن وفدًا رفيع المستوى من مكتب النائب العام المستشار محمد شوقي عياد يتابع التحقيقات لحظة بلحظة، مع تكليف فنيين مختصين بفحص الإطارات ونظام المكابح والسرعة المسجلة في وحدة بيانات السيارة، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية أو تقصير مروري، مشيرة إلى أن النيابة العامة أمرت بمناظرة جثامين الضحايا داخل المستشفى، وسماع أقوال المصابين الاثنين حال استقرار حالتهما الصحية، إلى جانب سماع شهادة شهود العيان والمارة الذين رصدوا لحظة وقوع الحادث.

كما أكدت مصادر رسمية أن وزارة الداخلية المصرية شكلت فريقًا أمنيًا موسعًا لمتابعة الحادث وإتمام الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية، لافتة إلى أن وزير الداخلية المصري يشرف على متابعة التحقيقات بنفسه. وأوضحت المصادر كذلك أن التحقيقات تُدار بأعلى قدر من الدقة والشفافية، وأن جميع التقارير الفنية والطبية سترفع إلى النيابة العامة العليا فور الانتهاء منها، لافة إلى أن جميع المؤشرات حتى الآن "تؤكد أن الحادث عارض مروري بحت، نتيجة السرعة الزائدة وانفجار الإطار الأمامي للسيارة"، لكن النيابة العامة ستنتظر التقرير الفني النهائي للأدلة الجنائية قبل إصدار بيانها الرسمي.

عربيا، أعربت كل من السعودية والإمارات ومصر والأردن "عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لقطر، قيادة وحكومة وشعباً" بعد الحادث. وأعربت وزارة الخارجية السعودية "عن خالص تعازي المملكة لحكومة وشعب دولة قطر"، مؤكدة تضامنها مع أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، فيما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات مع قطر، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وذويهم.

كذلك عبّرت وزارة الخارجية المصرية عن "مواساتها وتضامنها الكامل" مع دولة قطر. من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن "أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة قطر"، مؤكدة "تضامن الأردن الكامل في هذا المصاب الجلل". من جانبها، تقدّمت حركة حماس "بخالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً" بوفاة الدبلوماسيين الثلاثة، معربة عن "تضامنها المطلق مع دولة قطر وعائلات المتوفين والمصابين في هذا الحادث الأليم".