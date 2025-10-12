تشييع جثامين 3 دبلوماسيين قطريين توفوا بحادث سير على طريق شرم الشيخ

- أعربت سفارة قطر في القاهرة عن حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث مروري بشرم الشيخ، ضمن موكب رئيس الوزراء القطري، مع إصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. - باشرت السلطات المصرية التحقيق في الحادث، حيث تعمل النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية على جمع الأدلة وإعداد تقارير شاملة، مع عدم وجود شبهة جنائية حتى الآن. - تلقت قطر تعازي وتضامنًا من دول عربية مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن، بالإضافة إلى حركة حماس، مع تمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل.

شُيع، بعد صلاة عصر اليوم الأحد، جثامين ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري، توفوا في حادث مروري في مدينة شرم الشيخ بمصر. وشارك في أداء صلاة الجنازة على المتوفين الذين لفوا بالعلم القطري، نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، والممثل الشخصي لأمير قطر الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، وعدد من المسؤولين القطريين، ومئات المواطنين والمقيمين، وقد أقيمت صلاة الجنازة بمسجد محمد بن عبد الوهاب بالدوحة، قبل دفنهم في مقبرة مسيمير جنوب غربي الدوحة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

خالص التعازي والمواساة إلى ذوي المتوفين من منتسبي الديوان الأميري، الذين وافتهم المنية أثناء تواجدهم في شرم الشيخ لأداء مهام عملهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) October 12, 2025

، التعازي إلى ذوي المتوفين من منتسبي الديوان الأميري القطري، وقدم، في منشور على حسابه في منصة إكس، التعازي والمواساة إلى ذوي المتوفين.

وكانت سفارة دولة قطر في العاصمة المصرية القاهرة، قد أعربت فجر اليوم الأحد، عن "بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري" في حادث مروري بمدينة شرم الشيخ، وقالت السفارة في منشور على منصة إكس إنها باشرت متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، مضيفة أنها تتابع أوضاع المصابين الاثنين اللذين نقلا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي. وكانت مصادر أمنية مطلعة قد كشفت عن وفاة ثلاثة من أعضاء الوفد القطري الخاص بالمفاوضات المتعلقة بوقف الحرب في قطاع غزة، إثر حادث سير وقع مساء أمس السبت، على بعد نحو 50 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ المصرية، في أثناء توجههم للمشاركة في الفعاليات المقررة لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

سفارة دولة قطر لدى القاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وتتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ pic.twitter.com/Xv4OMrA0Wy — سفارة قطر - القاهرة (@QatarEmb_Cairo) October 12, 2025

وبحسب المصادر، فإن الوفد كان يستقل سيارة دبلوماسية واحدة ضمن الموكب المرافق لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عندما تعرضت السيارة لحادث على الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ، ما أدى إلى وفاة كل من: عبد الله بن غانم الخيارين، وحسن الجابر، وسعود بن ثامر آل ثاني.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحادث أدى أيضًا إلى إصابة كل من عبد الله بن عيسى الكواري ومحمد البوعينين، حيث نُقلا في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات القريبة ووُضعا داخل العناية المركزة لتلقي الإسعافات اللازمة. وأوضحت المصادر أن الجهات المصرية المختصة انتقلت فورًا إلى موقع الحادث، واتُّخِذت الإجراءات اللازمة، وأُخطِرَت وزارة الخارجية القطرية والسفارة القطرية بالقاهرة بالواقعة.

وانتقل وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية إلى موقع الحادث الذي وقع على بعد نحو 50 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ. وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ"العربي الجديد" إن فريقًا من النيابة العامة بمدينة شرم الشيخ وصل إلى موقع الحادث فور تلقي بلاغ حوله، حيث باشر إجراءات المعاينة الميدانية لمكان الواقعة، وتفقد آثار الحادث والسيارة الدبلوماسية التي كان يستقلها أعضاء الوفد القطري.

وأكدت المصادر أن وفدًا من خبراء الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية انتقل إلى الموقع ذاته، لإجراء الفحص الفني الشامل وجمع العيّنات والأدلة المادية، ورفع آثار الفرامل والتصادم، تمهيدًا لإعداد تقرير مفصل عن الأسباب الفنية المحتملة للحادث. وأوضحت المصادر ذاتها أن فريق النيابة انتقل لاحقًا إلى المستشفى الذي نُقل إليه الضحايا، وذلك لمناظرة جثامين الدبلوماسيين الثلاثة، فضلًا عن متابعة الحالة الصحية للمُصابين.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة أمرت، في حال استقرار الحالة الصحية للمصابين، بالاستماع إلى أقوالهما بشأن ملابسات الحادث، إلى جانب سماع شهادة شهود العيان والموجودين في الطريق لحظة وقوع الحادث، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو تقصير مروري. وأكدت المصادر أن التحقيقات تجري بإشراف مباشر من مكتب النائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد، الذي وجه بسرعة إعداد تقارير فنية وطبية ومرورية متكاملة، ورفعها فورًا إلى النيابة العامة العليا لمتابعة مجريات التحقيق في الحادث الذي وصفته المصادر بـ"البالغ الحساسية".

ويُعد الوفد القطري من أبرز الأطراف المشاركة في جهود الوساطة التي تقودها الدوحة بالتنسيق مع القاهرة وواشنطن لوقف الحرب على غزة، وكان من المقرر أن يحضر الوفد صباح اليوم مؤتمرًا مشتركًا في مدينة شرم الشيخ للإعلان عن التفاهمات النهائية بشأن الاتفاق.

من جانبها، تقدّمت حركة حماس "بخالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً" بوفاة الدبلوماسيين الثلاثة. وأعربت حماس "عن تضامنها المطلق مع دولة قطر وعائلات المتوفين والمصابين في هذا الحادث الأليم".

تضامن عربي

أعربت كل من السعودية والإمارات ومصر والأردن "عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لقطر، قيادة وحكومة وشعباً". وأعربت وزارة الخارجية السعودية "عن خالص تعازي المملكة لحكومة وشعب دولة قطر"، مؤكدة تضامنها مع أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، فيما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات مع قطر، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وذويهم.

كذلك عبّرت وزارة الخارجية المصرية عن "مواساتها وتضامنها الكامل" مع دولة قطر. من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن "أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة قطر"، مؤكدة "تضامن الأردن الكامل في هذا المصاب الجلل".