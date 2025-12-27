- أقيمت مراسم استقبال وتأبين رسمية في طرابلس لجثامين رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد ورفاقه بعد تحطم طائرتهم قرب أنقرة، بحضور كبار المسؤولين، حيث تم ترقية الحداد إلى رتبة مشير. - وصلت الجثامين إلى مطار معيتيقة الدولي من تركيا، وأقيمت مراسم استقبال رسمية وتكريم للقيادات العسكرية والأمنية التي أسهمت في ترسيخ قيم الانضباط والانتماء. - تعرضت الطائرة لعطل كهربائي بعد إقلاعها من أنقرة، مما أدى إلى تحطمها. تم العثور على الصندوق الأسود، واعتذرت ألمانيا عن فحصه، وتم الاتفاق على اختيار بريطانيا لاستكمال الإجراءات الفنية.

أقيمت صباح اليوم السبت، في العاصمة الليبية طرابلس مراسم استقبال رسمية لجثامين رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد ورفاقه، الذين قضوا في حادث تحطم طائرة قرب العاصمة التركية أنقرة، أعقبتها مراسم تأبين رسمية في مقر رئاسة الأركان، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وخلال مراسم التأبين أعلن المنفي ترقية الحداد إلى رتبة مشير، في وقت أكد فيه الدبيبة استمرار التحقيقات في حادث سقوط الطائرة بالتنسيق الكامل مع السلطات التركية.

ووصلت الجثامين إلى مطار معيتيقة الدولي على متن طائرة حكومية قادمة من تركيا في ساعات هذا الصباح، حيث جرت مراسم استقبال رسمية وفق البروتوكولات العسكرية المعتمدة، شملت عزف السلام الوطني واصطفاف حرس الشرف، بحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وقادة أركان الوحدات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان، إضافة إلى ذوي الضحايا.

وعقب مراسم الاستقبال في المطار، نُقلت الجثامين إلى مقر رئاسة الأركان، حيث أُقيمت مراسم تأبين رسمية بحضور قيادات عسكرية وأمنية، وممثلين عن المجلس الرئاسي والحكومة. وأوضحت وزارة الدفاع أن مراسم التأبين جاءت تكريماً للقادة "الذين أسهموا في ترسيخ قيم الانضباط والانتماء، التي عمل هؤلاء القادة على ترسيخها وتطبيقها، وتكريماً لمن قدموا أرواحهم فداءً للوطن".

وخلال مراسم التأبين، ألقى المنفي كلمة بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، أعلن فيها صدور قرار المجلس بترقية رئيس الأركان الراحل محمد الحداد إلى رتبة "مشير"، وأعلن توجيه المجلس الرئاسي بترقية رفاقه الذين قضوا في الحادث إلى الرتب العسكرية التي تلي رتبهم التي كانوا يشغلونها قبل وفاتهم. وقال المنفي إن هذا المصاب "لا يخص عائلات الضحايا أو المؤسسة العسكرية فقط، بل يخص ليبيا بأكملها"، مضيفاً أن المرحلة الراهنة "تفرض مسؤولية مضاعفة على السلطات لبناء مؤسسة عسكرية موحدة تعمل في إطار الدولة وتحمي سيادتها".

ومن جانبه، ألقى الدبيبة كلمة بصفته رئيساً للحكومة ووزيراً للدفاع، أكد فيها أن "التحقيقات مستمرة" في حادث سقوط الطائرة التي قضى فيها الحداد ورفاقه "بكل مصداقية ودقة حتى تتضح كامل النتائج بالتنسيق مع الجمهورية التركية". مضيفاً: "المشير الحداد آمنّا معه بجيش نظامي ولاؤه لله ثم الوطن رغم السواد الحالك وسطوة المجموعات الخارجة عن القانون".

كذلك تطرق الدبيبة إلى أدوار بقية الضحايا، مشيراً إلى أن "الفريق ركن الفيتوري غريبيل، رجل المحاور، الذي وقف ضد جحافل المرتزقة التي استهدفت العاصمة" في إشارة إلى قيادة غريبيل لمحاور القتال ضد حملة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس عامي 2019 و 2020م، فيما وصف بقية رفاق الحداد بأنهم "ساهموا بخبرتهم وكانوا ركيزة أساسية في حماية الدولة واستقرارها".

وكانت الجثامين قد خضعت لإجراءات رسمية في تركيا قبل نقلها إلى ليبيا، حيث أُقيمت مراسم تأبين في قاعدة مرتد العسكرية بحضور مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، من بينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان ووزير الخارجية، إضافة إلى الوفد الليبي المشارك في التحقيقات. وشاركت لجنة التحقيق الليبية في عدد من الاجتماعات والزيارات الميدانية، شملت غرفة العمليات المركزية لقوات الجندرمة، إضافة إلى وحدة الطب الشرعي، التي أكدت استكمال إجراءات تحليل الحمض النووي والتعرف إلى الجثامين بدقة بعد مطابقة العيّنات مع ذوي الضحايا.

ألمانيا ترفض فحص الصندوق الأسود لطائرة الحداد

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع التركية بأنّ جثامين رئيس الأركان الليبي ومرافقيه الذين قضوا في حادث تحطّم طائرة قرب أنقرة، ستُعاد إلى البلاد يوم السبت. وأشارت وزارة الدفاع التركية في منشور عبر منصة إكس إلى أنّ وزير الدفاع التركي يشار غولر ترأس مراسم تأبين مختصرة في قاعدة مرتد الجوية قرب أنقرة.

ولقي رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، وأربعة من مرافقيه، وثلاثة من أفراد الطاقم، مصرعهم بتحطّم طائرة من طراز "فالكون-50" كانوا يستقلونها يوم الثلاثاء، بعد أقل من أربعين دقيقة على إقلاعها بسبب "عطل كهربائي"، حيث عُثر على الصندوق الأسود للطائرة في أرض زراعية قرب موقع التحطم. وأفادت السلطات التركية بأن الطائرة تعرضت لعطل كهربائي، مشيرة إلى أنّ التحقيق في سبب التحطم سيُجرى من جانب "دولة محايدة"، يُحتمل أن تكون ألمانيا.

لكن ألمانيا اعتذرت عن عدم إجراء تحليل الصندوق الأسود الخاص بالطائرة فالكون 50 المنكوبة التي كانت تقلّ الحداد وأربعة من مرافقيه. ونقلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن إدارة التحقيقات التركية اعتذار ألمانيا عن عدم إجراء التحليل الصندوق الأسود، مرجعة ذلك إلى "عدم توفر الإمكانات الفنية لدى ألمانيا من أجل التعامل مع هذا النوع من الطائرات".

وأشارت الوزارة في تصريح صحافي مساء الجمعة، إلى طرح أربع دول أخرى قادرة على تنفيذ المهمة، لافتة إلى أن الاتفاق تم بالإجماع بين اللجنة الليبية ومصلحة الطيران والمدعي العام التركي والنائب العام الليبي على اختيار بريطانيا جهةً محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

وفي ذات الشأن، أفادت الوزارة بأن لجنة التحقيق الليبية في واقعة سقوط الطائرة والموجودة في تركيا منذ يومين قامت بزيارة غرفة العمليات المركزية لقوات الجندرمة للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت منذ لحظة البلاغ عن الحادث، بالإضافة إلى زيارة وحدة الطب الشرعي التي أكدت استكمال إجراءات تحليل الحمض النووي (دي إن إيه)، والتعرف إلى رفات الشهداء بدقة بعد مطابقة العينات مع ذويهم.

وبناءً على ما أُنجِز، تقرر نقل جثامين الحداد ورفاقه صباح اليوم السبت إلى مدينة طرابلس. ولقي رئيس الأركان الليبي، الفريق أول محمد الحداد ورفاقه حتفهم مساء الثلاثاء الماضي، بالقرب من العاصمة التركية بعد سقوط الطائرة التي كانت تقلّهم لأسباب مجهولة حتى الآن.

فرنسيان قضيا في تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي إلى ذلك، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس يوم الجمعة، أن فرنسيين اثنين كانا من بين أفراد طاقم طائرة رئيس الأركان الليبي. وقال إن "اثنين من رعايانا من أعضاء الطاقم قضيا في الحادث الذي وقع في 23 ديسمبر/ كانون الأول في تركيا"، من دون الكشف عن هويتيهما. وأشار إلى أن "وزارة أوروبا والشؤون الخارجية على تواصل مع العائلات عبر سفارتنا في تركيا ومركز الأزمات والدعم".

