تشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية.. أهداف التعاون ومجالاته

- وقّع لبنان وسورية اتفاقية لتشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. - تهدف اللجنة إلى تعزيز التواصل والتشاور بين الجهات المختصة، ودعم تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، ومعالجة القضايا المشتركة، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية للعلاقات بين البلدين. - تشمل مجالات التعاون الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية، والنقل والطاقة والتعليم والصحة، ويرأس اللجنة رئيسا وزراء البلدين، مع إمكانية دعوة مسؤولين أو خبراء للمشاركة في الاجتماعات.

وقّع لبنان وسورية في بيروت اليوم الخميس اتفاقية تقضي بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية وذلك خلال الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في لبنان. وتأتي هذه اللجنة ترجمة للرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وسورية بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار للشعبين، واستناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة أراضي كلّ منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار.

وأنشِئت اللجنة بموجب اتفاقية تُعدّ الإطار المؤسسي الأعلى للتشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين، وتقوم على مبادئ، احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي كل من الدولتين، والمساواة بين الطرفين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدولتين، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار والتشاور، واحترام علاقات الأخوة وحسن الجوار، وتحقيق المصالح المشتركة.

ومن أهداف اللجنة:

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وتطوير التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك

وتعزيز التواصل والتشاور بين الجهات المختصة في البلدين

ودعم تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات الثنائية

ومعالجة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك

وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية الناظمة للعلاقات بين البلدين.

ويشمل التعاون مجالات:

الشؤون السياسية والدبلوماسية

والشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية

والشؤون القضائية والقانونية والأمنية

والنقل والطاقة والمياه والبنية التحتية

والتعليم والثقافة والبحث العلمي، والصحة والشؤون الاجتماعية

والاتصالات والتحوّل الرقمي، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

ويرأس اللجنة عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء ونظيره عن الجانب السوري وتضمّ ممثلين عن الجهات المختصة في البلدين وفقاً للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ويجوز لرئيسي اللجنة دعوة من يرونه مناسباً من الوزراء أو المسؤولين أو الخبراء المختصين إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة.

وتتولى اللجنة:

وضع التوجهات والسياسات العامة للتعاون بين البلدين

اعتماد خطط وبرامج العمل المشتركة

متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والترتيبات الثنائية النافذة بين البلدين

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها

إنشاء اللجان القطاعية والفنية المشتركة

دراسة التقارير والمقترحات المرفوعة من اللجان القطاعية والفنية واعتماد ما يلزم بشأنها.

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اقتراح إبرام أو تعديل أو تطوير الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية بين البلدين

متابعة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين واقتراح الآليات المناسبة لمعالجتها

اقتراح التدابير اللازمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين

اقتراح إنشاء الآليات أو الأطر أو الهيئات المشتركة الدائمة أو المؤقتة التي تقتضيها مصلحة التعاون بين البلدين.

وجاء التوقيع على الاتفاقية عقب الاجتماع الذي جمع الشيباني ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، والذي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.