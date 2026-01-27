تشغيل معبر رفح: موافقات إسرائيلية مسبقة وآلية تفتيش مشددة

- سيتم فتح معبر رفح كجزء من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وهو ضروري لإعادة إعمار غزة، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل تشترطان نزع سلاح حماس قبل البدء في الإعمار. - سيتم تشغيل المعبر بتفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة، مع وجود مراقبين أوروبيين وموظفين فلسطينيين، حيث سيقوم الفلسطينيون بختم الجوازات تحت مراقبة أمنية إسرائيلية. - تشمل آلية التفتيش قوائم يومية بأسماء المسافرين، وتفتيش من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي وموظفين محليين، مع ضرورة موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

من المتوقّع فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في كلا الاتجاهين في الأيام القريبة، في إطار الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. ورغم أنّ فتح المعبر هو شرط مسبق بالنسبة للفلسطينيين لبدء إعادة إعمار القطاع، إلا أنّ مسؤولاً أميركياً قال، مساء أمس الاثنين، إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كيف سيعمل المعبر؟

"متفق تماماً" مع تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي تفيد بأنّ إعادة إعمار غزة لن تكون ممكنة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس، وتجريد القطاع من السلاح. وأضاف المسؤول، بحسب ما نقله موقع واينت العبري: "نعتقد أنّ لدينا خطة جيدة لنزع السلاح. حماس لا تملك خياراً. لقد وقّعوا على الاتفاق. سنعمل على تنفيذ ذلك حتى يتحقق. وإذا قرروا القيام بألاعيب، فسيتخذ الرئيس ترامب خطوات أخرى. لكن هناك اتفاقا، ويبدو أن الجميع يعتزم احترامه، وهذه هي النية".

لفت الموقع العبري، إلى أن المرحلة التالية والمباشرة، وفق التفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة، هي فتح معبر رفح وفق الصيغة المتفق عليها، والمخطط تنفيذها هذا الأسبوع، مؤكداً أنّ فريق مراقبين أوروبيين، موجود بالفعل في المعبر، إلى جانب موظفين فلسطينيين محليين، ويبلغ عددهم الإجمالي بضع عشرات. ووفق الموقع، سيقوم الموظفون الفلسطينيون بختم جوازات الداخلين والخارجين بختم السلطة الفلسطينية، بينما يقوم الفريق الأوروبي منذ عدة أشهر بالتدرّب على تشغيل المعبر، وهو جاهز لبدء العمل فوراً.

وسيُنصب خارج مجمّع معبر رفح ممرّ تفتيش، حيث سيُجرى فيه تفتيش أمني للداخلين والخارجين من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية. ولا يدور الحديث عن تفتيش جسدي، وفق الموقع العبري، بحيث لن تقوم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش العابرين، بل سيكون عناصر أمن إسرائيليون موجودين في المنطقة لمراقبة ما يجري في المعبر. وبحسب التقديرات، سيغادر غزة في المرحلة الأولى ويدخل إليها ما بين 100 و150 شخصاً يومياً. ومن المتوقّع أن تتغيّر هذه الأعداد بعد تثبيت نظام التفتيش وتشغيل المعبر.

آلية التفتيش عند معبر رفح

وينص الإجراء المتفق عليه، على أن تتلقّى إسرائيل يومياً من مصر قوائم بأسماء الداخلين والخارجين، ثم تُحوَّل هذه القوائم إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لإجراء الفحص الأمني. وسيُسمح لمن تتم الموافقة عليهم بالخروج أو الدخول في اليوم التالي. وفي السياق نفسه، أفاد موقع القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، بشأن آلية عمل معبر رفح، بأنه عند الخروج من غزة إلى مصر، سيُجرى تفتيش في معبر رفح من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب موظفين غزيين محليين تمت الموافقة عليهم من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وسيتم تنفيذ ذلك بطريقة مشابهة للآلية التي فُعّلت في اتفاق يناير/ كانون الثاني 2025، وتحت رقابة إسرائيلية عن بُعد.

وعند الدخول من مصر إلى غزة، ستجري بعثة الاتحاد الأوروبي تفتيشاً أولياً وتحديداً لهوية الأشخاص. وبعد ذلك ستُجرى عملية فحص إضافية من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وبحسب الموقع، فإن الهدف من ذلك هو "منع التهريب وضمان التحقق من هوية الأشخاص". ووفقاً للموقع، فإنه على جميع الغزيين، سواء الداخلين أو الخارجين، الحصول على موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وفي هذه المرحلة لن يكون هناك مرور للمركبات، بل للأشخاص فقط. وسيرسل المصريون القوائم قبل 24 ساعة، وفي إسرائيل ستتم الموافقة على الأسماء وفقاً للمعايير التي تم تحديدها مسبقاً. لكن بخلاف "واينت" الذي تحدث عن تقديرات بمرور 100 إلى 150 شخصاً يومياً، ذكر موقع القناة 12 أن الحصة اليومية لعدد من يمرون بالمعبر لم تُحدّد بعد، لكن من المتوقّع أن تكون هناك حصة ثابتة لعدد الداخلين والخارجين كل يوم.