تشريع في الكونغرس لتقييد حملة ترامب على فنزويلا

صوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء على قرارين يهدفان إلى الحد من سلطة الرئيس دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد فنزويلا وعصابات المخدرات. وقد أجبر الديمقراطيون على إجراء التصويت باستخدام قرارات "سلطات الحرب"، في وقت صعد فيه ترامب تهديداته ضد فنزويلا، بينما تساءل الكونغرس عن كيفية إدارة الجيش الأميركي لحملة أدت إلى تدمير 25 سفينة يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات، وقتل ما لا يقل عن 95 شخصًا.

وبموجب التشريع، إذا أصبح قانونًا، سيتعين على إدارة ترامب الحصول على تفويض من الكونغرس قبل مواصلة الهجمات ضد العصابات التي تعتبرها منظمات إرهابية في نصف الكرة الغربي أو شن هجوم على فنزويلا نفسها.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس ترامب إنه أمر بفرض حصار على جميع "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس ترامب، الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية أميركية في المنطقة. وهدد ترامب بأن الهجمات البرية قادمة قريبا، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل بشأن مواقعها.

وحشدت الولايات المتحدة قواتها في البحر الكاريبي حيث نشرت أكبر حاملة طائرات في العالم وعددا من السفن الحربية، كما حلّقت طائرات عسكرية أميركية فوق الساحل الفنزويلي في الأسابيع الأخيرة.

ويقول الرئيس الأميركي إن الانتشار العسكري يرمي إلى مكافحة المخدرات، متهّما الرئيس مادورو بتزّعم كارتيل للتهريب. وتنفي كاراكاس ذلك، وتتهم واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطاتها النفطية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)