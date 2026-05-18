تشريعيات 2026 في المغرب... رسائل بنكيران بشأن "تصدر الانتخابات"

- حزب العدالة والتنمية المغربي، بقيادة عبد الإله بنكيران، يعزز خطابه السياسي استعداداً لانتخابات 2026، معبراً عن قلقه من "وقائع غير سليمة" قد تعيق الحزب عن قيادة الحكومة. - تصريحات بنكيران تهدف إلى الضغط على الإدارة لضمان حيادها في الانتخابات، وإعادة تعبئة القاعدة الحزبية بعد تراجع 2021، مما يعزز معنويات الأنصار. - المراقبون يرون أن تصريحات بنكيران جزء من معركة سياسية تهدف إلى تأطير تشريعيات 2026، وضمان تكافؤ الفرص في العملية الانتخابية.

على بعد 4 أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية المغربية، عمدت قيادة حزب العدالة والتنمية المعارض، خلال الأيام الماضية، إلى تصعيد خطابها باعثة بإشارات ورسائل إلى داخل الحزب وأخرى إلى عدد من الفاعلين السياسيين. وكان لافتاً خروج الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، خلال ندوة صحافية عقدت الأربعاء الماضي، بتصريحات لإبداء قلقه من احتمال "حدوث وقائع غير سليمة"، قد تفوت على حزبه قيادة الحكومة المقبلة، ضمن مشهد سياسي داخلي يعيش على وقع بدء الاستعدادات للنزال الانتخابي في سبتمبر/أيلول المقبل، الذي يعول عليه الحزب الإسلامي لاستعادة بريقه الانتخابي الذي فقده في انتخابات 2021.

وقال بنكيران إنّ "التقديرات السياسية" تمنح العدالة والتنمية "المرتبة الأولى في الانتخابات"، لكن استدرك بالإشارة إلى أن ذلك "يصطدم بأمور تقنية وأخرى لها صلة بالعملية الانتخابية"، على حد قوله. وأوضح أن الانتخابات مرتبطة بأمور أخرى كـ"السلطة واستعمال المال وأشياء أخرى"، كما أنها ليست بمعزل أيضاً عمّا قال إنه "تحيّز الإعلام ومسيرة ولد زروال"، في إشارة إلى المسيرة التي شهدتها الدار البيضاء في 18 سبتمبر/أيلول 2016 ورُفعت فيها شعارات هاجمت بنكيران وحزبه، فيما أظهرت تصريحات مشاركين فيها جهلهم التام بشعاراتها والهدف من ورائها.

ومنذ إعادة انتخابه على رأس الحزب في إبريل/ نيسان 2025، عاد النقاش حول موقع بنكيران داخل المشهد السياسي إلى الواجهة، خاصة في ظل محاولاته المتكررة توجيه الخطاب نحو عدد من الفاعلين السياسيين. فعلى مدى السنوات الأخيرة، سعى إلى استعادة حضور حزبه في الساحة السياسية عبر مواقف وتصريحات تستهدف جذب الانتباه العام.

وعلى امتداد الأسابيع الماضية، تحرص قيادة الحزب، الذي ترأس الحكومة المغربية لولايتَين متتاليتَين، قبل أن يمنى بأكبر انتكاسة انتخابية في تاريخه بحلوله في المركز الثامن خلال انتخابات 2021، بـ13 مقعداً فقط من أصل 395 في البرلمان، على بعث رسائل تدل على ارتفاع منسوب التحدي السياسي لديها، وذلك بإعلان استعدادها للعودة إلى صدارة المشهد الانتخابي.

وبينما يرى مراقبون أن تشريعيات 2026 في المغرب لن تكون مجرد محطة دورية في المسار السياسي، بل لحظة فارقة قد تعيد تشكيل الخريطة الحزبية، تثير تصريحات بنكيران الأخيرة والمنتظر أن تتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات، تساؤلات بشأن أهدافها وتوقيتها خاصة في ظل حديث خصوم الرجل وحزبه عن مشهد يعيد إنتاج خطاب "المظلومية" الذي لازم خطاباته في السنوات الأخيرة، ووجهه نحو مؤسسات الدولة وفاعلين حزبيين.

تعبئة قواعد العدالة والتنمية

وفي تقدير أستاذ العلوم السياسية بالكلية المتعدّدة التخصصات بتازة، إسماعيل حمودي، تدخل تصريحات بنكيران في سياق "تعبئة مناضلي الحزب وقواعده وأنصاره من الآن للانخراط في اللعبة الانتخابية"، مشيراً إلى أنه "خطاب يهدف لخلق إحساس لدى قاعدة الحزب الانتخابية بوجود معركة سياسية وليس مجرد انتخابات عادية". وأوضح حمودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "القول إن الحزب مرشح للفوز في الانتخابات المقبلة، لكنه قد يصطدم بعراقيل، يوحي للقواعد بأن الحزب مستهدف، وهي لغة غالباً ما تعزّز التماسك الداخلي وتحفز القواعد على المشاركة بقوة".

واعتبر حمودي أن هذا "الهدف طبيعي في حالة حزب العدالة والتنمية الذي تعرض للإقصاء الانتخابي سنة 2021، ويريد العودة مجدداً إلى قلب العملية السياسية"، لافتاً إلى أن "هناك أيضاً مستوى آخر في خطاب بنكيران، يتعلق بالضغط السياسي الاستباقي على الإدارة، الذي يبقى ممارسة حزبية مغربية متكررة، إذ تلجأ الأحزاب التي تتعرض في مسيرتها للتحجيم السياسي، إلى رفع منسوب التحذير قبل الانتخابات بهدف إحراج الإدارة، ودفعها إلى إظهار حياد أكبر، وإلى التدخل الإيجابي لتقليل إمكانية استعمال المال أو إمكانيات الدولة ضد هذا الحزب أو ذاك"، وتابع: "خطاب بنكيران هنا قد يكون أيضاً رسالة ردع سياسية في اتجاه وزارة الداخلية وبقية الفاعلين".

من جهته، رأى الأستاذ الزائر بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مصطفى عنترة، أن "تصريحات بنكيران الأخيرة يمكن قراءتها في أكثر من مستوى سياسي وانتخابي، خصوصاً أنها تأتي في سياق الاستعداد المبكّر لانتخابات 2026، وفي ظل سعي حزب العدالة والتنمية إلى استعادة موقعه بعد التراجع الكبير الذي عرفه في انتخابات 2021".

وذهب عنترة، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "ما يحاول بنكيران تمريره يتضمن رسائل ضمنية ومباشرة عدة"، مشيراً إلى أن "هناك محاولة لإعادة تعبئة القاعدة الحزبية والنفس التنظيمي الداخلي، عبر التأكيد أن الحزب ما يزال يمتلك حضوراً انتخابياً، وأنه قادر وفق التقديرات السياسية التي تحدث عنها (بنكيران)، على تصدر النتائج". وبحسب عنترة، فإن هذا الخطاب يخدم رفع المعنويات وإعادة الثقة للمناضلين والأنصار بعد مرحلة صعبة عاشها الحزب.

تقنية سياسية معروفة

من جهة أخرى، رأى الباحث المغربي أن "بنكيران يسعى إلى بناء خطة استباقية حول الانتخابات، بمعنى أنه يلمح منذ الآن إلى أن أي تراجع محتمل للحزب قد لا يكون سببه ضعف شعبيته فقط، بل أيضا ما يعتبره اختلالات مرتبطة بالعملية الانتخابية، مثل استعمال المال أو تأثير السلطة أو الإعلام"، وأكد أن "هذه تقنية سياسية معروفة تستعملها أحزاب كثيرة لتفسير النتائج مسبقاً أو للضغط من أجل ضمانات أكبر للنزاهة".

واعتبر عنترة حديث بنكيران عن "تحيّز الإعلام والسلطة يحمل رسالة ضغط سياسية إلى الدولة وإلى الفاعلين المؤسساتيين، مفادها أن الحزب يراقب المسار الانتخابي ولن يقبل، وفق منطقه، بأي تدخل قد يؤثر على تكافؤ الفرص، كما أن هذا الخطاب السياسي يعيد إنتاج الثنائية التي اشتغل عليها الحزب لسنوات الإرادة الشعبية مقابل التحكم".

وأضاف: "إشارة بنكيران إلى مسيرة ولد زروال على سبيل المثال ليست مجرد تفصيل عابر، بل توظيف لرموز ووقائع مثيرة للجدل داخل النقاش العمومي، بهدف الإيحاء بوجود حملات أو أساليب غير سياسية قد تستهدف الحزب أو تؤثر في الرأي العام. وهو بذلك يحاول ربط بعض الأحداث المتفرقة بصورة أوسع عن مناخ انتخابي غير متوازن".

وفي العمق، يمكن فهم كلام بنكيران أيضاً، وفق عنترة، "كجزء من استراتيجية العودة القوية إلى المشهد السياسي عبر استعادة لغته التقليدية القائمة على مخاطبة العاطفة السياسية للمناضلين والأنصار، وخلق حالة استقطاب، وتقديم الحزب كضحية لمراكز النفوذ، وتحويل الانتخابات المقبلة إلى معركة حول النزاهة والإرادة الشعبية وليس فقط حول البرامج. لكن في المقابل، خصوم الحزب قد يعتبرون هذا الخطاب محاولة مبكرة للتشكيك في الانتخابات أو تهييء مبررات سياسية لأي نتيجة لا تمنح الحزب الصدارة". وإجمالاً، يرى عنترة أن تصريحات بنكيران ليست مجرد تعبير عن "قلق، بل هي جزء من معركة سياسية ورمزية بدأت مبكراً حول كيفية تأطير تشريعيات 2026 وصناعة التصور الذي سيرافقها".

من جهته، قال الباحث في العلوم السياسية محمد علال الفجري، لـ"العربي الجديد"، إن "قادة الأحزاب السياسية عادة وفي إطار التنافس الانتخابي يحاولون خلق انطباع لدى الناخبين بكونهم سيحتلون المراتب المتقدمة على مستوى نتائج الانتخابات لتعزيز حظوظهم والتأثير الايجابي على سلوك الناخبين، لكنها تظل تقديرات لا يمكن تعليلها بحجج منطقية وبشكل مسبق، ذلك أن نتائج العملية الانتخابية ترتبط بعوامل متعددة تقنية وأيضاً سياسية، فضلاً عن نسبة مشاركة الناخبين وتفضيلاتهم وأداء المتنافسين على مستوى الحملات الانتخابية".

ولفت الفجري إلى أن "هناك أيضاً مخاوف مبرّرة لدى أغلب الأحزاب السياسية، خصوصاً على مستوى احتمال لجوء بعضها إلى استخدام المال لاستمالة أصوات بعض الناخبين وإرشائهم، وهي سلوكات إذا ما استعملت على نطاق معين من شأنها أن تضر بالعملية الانتخابية وحتى شرعيتها"، تابع "وهو ما يجب على السلطات التصدي له حفاظاً على شروط ومعايير التنافس الديمقراطي بين جميع الأحزاب، فضلاً عن ضرورة التزام السلطة ذاتها الحياد الايجابي تجاه القوى المتنافسة"، وفق تعبيره.