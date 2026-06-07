تشديد أمني مع انطلاق انتخابات في إقليم شمال باكستان

بدأ الناخبون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في مختلف أنحاء إقليم جيلجيت بالتستان شمال باكستان لاختيار 24 مقعداً في الجمعية الإقليمية، وسط مشاركة واسعة من المرشحين وإجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية.

وأعلنت لجنة الانتخابات أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، على أن يستمر التصويت حتى الخامسة مساءً من دون انقطاع. ويحق لنحو 958 ألفاً و480 ناخباً مسجلاً المشاركة في الاقتراع، وفق ما أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية.

وأتمت السلطات استعداداتها اللوجستية والأمنية قبل يوم الاقتراع، فيما نفذت الأجهزة الأمنية مسيرات استعراضية في عدد من المناطق لإظهار جاهزيتها والحفاظ على الأمن والنظام خلال العملية الانتخابية.

وأنشأت لجنة الانتخابات 1391 مركز اقتراع في مختلف أنحاء الإقليم، صُنّف 488 منها كمراكز عادية، و349 مركزاً حساساً، فيما صُنّف 551 مركزاً على أنها شديدة الحساسية، في إطار الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات.

ويخوض الانتخابات أكثر من 400 مرشح يتنافسون على المقاعد الـ24 في الجمعية الإقليمية. ويتصدر حزب الشعب الباكستاني قائمة الأحزاب من حيث عدد المرشحين بواقع 23 مرشحاً، يليه حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز) بـ22 مرشحاً.

كما يشارك 19 مرشحاً مستقلاً مدعومين من حركة الإنصاف الباكستانية، بينما دفعت كل من جمعية علماء الإسلام بزعامة فضل الرحمن والحركة الإسلامية الباكستانية بتسعة مرشحين لكل منهما.

وسجل مجلس وحدة المسلمين سبعة مرشحين، في حين دفعت كل من الجماعة الإسلامية وحركة القومية المتحدة – باكستان بستة مرشحين لكل منهما، بينما يشارك حزب عمال عوامي بأربعة مرشحين.

وتجري الانتخابات في ظل ترتيبات أمنية مكثفة وانتشار واسع لقوات الأمن في أنحاء الإقليم الجبلي، بهدف ضمان إجراء عملية التصويت بسلاسة والحفاظ على الأمن العام خلال يوم الاقتراع.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)