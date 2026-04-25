- شهدت الحدود السورية نشاطاً أمنياً مكثفاً، حيث أحبطت قوات حرس الحدود 1240 محاولة عبور غير قانوني، وفككت ست شبكات تهريب، وصادرت وسائل نقل متنوعة، مما يعكس تصاعد الجهود المشتركة مع الدول المجاورة. - اكتشفت القوات ثلاثة أنفاق حديثة وأغلقتها، وصادرت أكثر من 140 قطعة سلاح متنوعة، مما يشير إلى طبيعة الأنشطة غير المشروعة التي يتم التصدي لها. - صادرت القوات 326 كيلوغراماً من الحشيش و210 آلاف حبة كبتاغون، وأحبطت تهريب 31 طناً من النحاس، مع التعامل مع تهديدات بطائرات مسيّرة وصواريخ.

شهدت الحدود السورية منذ مطلع العام الحالي نشاطاً أمنياً مكثفاً، في ظل جهود متواصلة لقوات حرس الحدود التابعة للجيش السوري لضبط المعابر غير الشرعية، والتصدي لعمليات التهريب. وفي حصيلة ميدانية صدرت أمس الجمعة، عرضت القوات أبرز نتائج انتشارها على امتداد الشريط الحدودي، مشيرة إلى تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.

ووفق وزارة الدفاع السورية، تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط 1240 محاولة عبور غير قانوني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول المجاورة، في خطوة تعكس تصاعد وتيرة العمل المشترك للحد من هذه الظاهرة. كما نجحت القوات في تفكيك ست شبكات تهريب بشكل كامل، وألقت القبض على عشرة مهربين، إضافة إلى مصادرة وسائل نقل استُخدمت في هذه العمليات، شملت 23 سيارة، وثلاثة جرارات زراعية، وثماني دراجات نارية.

وفي سياق متصل بمكافحة التهريب، أكدت قوات حرس الحدود اكتشاف ثلاثة أنفاق حديثة وإغلاقها بالكامل، اثنان منها يقعان قرب الحدود اللبنانية، إلى جانب ردم خمسة أنفاق قديمة في مناطق مختلفة، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء استخدام هذه الوسائل في نقل المواد غير المشروعة. وعلى صعيد ضبط الأسلحة، أفادت الحصيلة بمصادرة أكثر من 140 قطعة سلاح متنوعة، بينها صواريخ مضادة للدروع وقذائف ثقيلة وبنادق آلية، فضلاً عن مناظير ليلية وأجهزة اتصال وكميات من الذخائر، ما يشير إلى طبيعة الأنشطة التي يتم التصدي لها على الحدود.

كذلك سجلت القوات عمليات ضبط لكميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث جرت مصادرة 326 كيلوغراماً من الحشيش، و210 آلاف حبة كبتاغون، إضافة إلى أكثر من 100 كف حشيش، قبل تهريبها إلى داخل البلاد. وفي السياق ذاته، أُحبطت محاولة تهريب نحو 31 طناً و750 كيلوغراماً من النحاس.

وإلى جانب التهديدات الأمنية، أشارت قوات حرس الحدود إلى تعاملها مع اعتداءات بطائرات مسيّرة انتحارية، فضلاً عن سقوط ستة صواريخ في مناطق متفرقة من دون تسجيل خسائر. كما تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة فوق إحدى النقاط الحدودية، وإجبار طائرة استطلاع على مغادرة الأجواء. وتأتي هذه النتائج امتداداً لعمليات سابقة، إذ أعلنت القوات في التاسع من إبريل/ نيسان إحباط محاولة تهريب شحنة حشيش قادمة من الأراضي اللبنانية، مع توقيف المتورطين. كما نجحت في 19 مارس/ آذار، في منطقة جرد فليطة بريف دمشق، في إفشال محاولة تهريب أسلحة عبر كمين، أدى إلى إحباط العملية بالكامل.

وتعكس هذه الحصيلة تصاعد الجهود الأمنية على الحدود السورية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتهريب والعبور غير القانوني، وسط تأكيد رسمي على مواصلة العمل لتعزيز السيطرة ومنع الأنشطة غير المشروعة.