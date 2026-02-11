تشديدات أمنية واحتجاجات في كانبيرا بالتزامن مع زيارة هرتسوغ

أخبار
مباشر
11 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 08:48 (توقيت القدس)
مناوشات بين الشرطة الأسترالية ومحتجين على زيارة هرتسوغ، 9 فبراير 2026 (Getty)
مناوشات في سيدني بين الشرطة الأسترالية ومحتجين على زيارة هرتسوغ، 9 فبراير 2026 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- شهدت كانبيرا إجراءات أمنية مشددة ووجوداً شرطياً واسعاً خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مع تجمع مئات المحتجين اعتراضاً على الزيارة، وسط توقعات بمزيد من الاحتجاجات.
- التقى هرتسوغ مع الحاكم العام ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي دافع عن الزيارة كفرصة لدعم اليهود الأستراليين وتذكر ضحايا هجوم سيدني.
- رفضت الحكومة الأسترالية دعوات لتوقيف هرتسوغ، بينما دعا نشطاء مؤيدون للفلسطينيين إلى احتجاجات في أنحاء البلاد، وسط قيود أمنية مشددة.

شهدت العاصمة الأسترالية كانبيرا، اليوم الأربعاء، إجراءات أمنية مشددة ووجوداً شرطياً واسعاً بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المتواصلة، فيما احتشد مئات المحتجين في محيط مبنى البرلمان اعتراضاً على الزيارة. وقال قائد شرطة منطقة العاصمة الأسترالية، سكوت لي، إن هناك انتشاراً شرطياً كبيراً ومخصصاً في شوارع كانبيرا، في ظل توقعات السلطات بتنظيم مزيد من الاحتجاجات خلال أيام الزيارة.

ووصل هرتسوغ صباح الأربعاء إلى مقر الحاكم العام، حيث التقى سام موستين، بالتزامن مع تجمع مئات المحتجين على المساحات الخضراء المقابلة لمبنى البرلمان قبيل وقت الغداء. وكان الرئيس الإسرائيلي قد التقى في وقت سابق رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، على أن يعقد لقاءً آخر معه لاحقاً اليوم، إضافة إلى اجتماعات مع ممثلين عن الجالية اليهودية.

وتستمر زيارة هرتسوغ، التي بدأت الاثنين، أربعة أيام، وقد أثارت موجة احتجاجات في عدد من المدن الأسترالية. من جانبه، دافع ألبانيز، الثلاثاء، عن استضافة هرتسوغ، معتبراً أنّ "الزيارة فرصة مهمة للرئيس هرتسوغ للوقوف إلى جانب اليهود الأستراليين وتذكر الأرواح التي فقدت في 14 ديسمبر/ كانون الأول"، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف احتفالاً بعيد الأنوار اليهودي "حانوكا" في سيدني وأدى إلى مقتل 15 شخصاً.
أخبار
التحديثات الحية

استعداد للتظاهر في سيدني احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي

بدوره، أعرب هرتسوغ عن شكره لرئيس الوزراء الأسترالي، قائلاً: "أشكرك على حضورك، وعلى الاستقبال الذي حظيت به من حكومتك. أنت قائد عالمي مهم. وأثمن التشريعات والمبادرات التي اتخذتموها بعد الهجوم، والاختبار سيكون في التنفيذ الكامل لها وفي نتائجها".

وكانت الحكومة الأسترالية قد رفضت دعوات لتوقيف هرتسوغ خلال زيارته لتقديم التعازي بقتلى حادث إطلاق النار الجماعي على شاطئ بوندي، فيما يواجه شاب أسترالي عقوبة قد تصل إلى السجن عشر سنوات بعد توجيه تهمة تهديد الرئيس الإسرائيلي بالقتل إليه. وفي المقابل، دعا نشطاء مؤيدون للفلسطينيين إلى تنظيم احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد ضد الزيارة، بما في ذلك في سيدني، حيث رفضت الشرطة السماح بتنظيم تظاهرات استناداً إلى صلاحيات جديدة مُنحت لها عقب هجوم بوندي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، 29 سبتمبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

ترامب استقبل نتنياهو أكثر من أي زعيم آخر: 5 لقاءات عنوانها الحروب

السفير الإيراني لدى أفغانستان علي رضا بيكدلي (إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

السفير الإيراني في أفغانستان: طهران ستعترف قريباً بحكومة طالبان

عناصر من الشرطة الكندية في محيط مدرسة "تامبلر ريدج" الثانوية، 11 فبراير 2026 (إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار داخل مدرسة ومنزل شمال شرقي كندا