تشاد تعلن مقتل 17 شخصاً في هجوم بطائرة مسيَّرة قادمة من السودان

- شهدت منطقة "طينة جقربا" الحدودية هجوماً بطائرة مسيّرة من السودان، مما أدى إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة آخرين، ودفع تشاد لتعزيز جاهزية قواتها. - تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهجوم، مما يعكس تصعيداً خطيراً في النزاع السوداني وتأثيره على تشاد. - أمر الرئيس التشادي بوضع الجيش في حالة تأهب قصوى وعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً، مؤكداً على حماية المواطنين ومنع امتداد النزاع إلى تشاد.

أعلنت الحكومة التشادية اليوم الخميس، أن الهجوم الذي شنته طائرة مسيَّرة قادمة من السودان على منطقة "طينة جقربا" الحدودية التابعة لها قرب الحدود مع إقليم دارفور أمس الأربعاء، تسبب في مقتل 17 شخصاً من مواطنيها وإصابة آخرين، مؤكدة أن الهجوم وقع بالرغم من التحذيرات التي وجهتها تشاد لمختلف الأطراف المتصارعة في النزاع السوداني وإغلاق الحدود أخيراً بين البلدين.

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة التشادية قاسم شريف في بيان، اليوم الخميس، إن "هذا الاعتداء المتكرر الذي يعد خطيراً للغاية أوقع قتلى وجرحى من مواطني تشاد"، وأضاف أنه "بناءً على ذلك عززت الحكومة على الفور جاهزية قوات الدفاع والأمن التي تقف مستعدة لتطبيق حق الملاحقة داخل الأراضي السودانية مع الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي"، مشيراً إلى أنه لضمان حماية المواطنين التشاديين صدرت تعليمات حازمة لقوات الدفاع والأمن بهذا الخصوص.

ولفت وزير الإعلام إلى أنه منذ بداية النزاع السوداني لم تتوقف تشاد عن دعوة جميع الأطراف المعنية إلى تفضيل الحوار والتشاور والسلم. وحذر من توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لتأجيج مشاعر الكراهية بين المجتمعات على جانبي الحدود بين البلدين، ومن محاولة التلاعب بالرأي العام أو نشر معلومات خاطئة أو دعاية حزبية أو تحريض على الكراهية المجتمعية، وتابع: "تأخذ حكومة تشاد المجتمع الدولي شاهداً على هذا الوضع المقلق، وتدعو إلى العمل مع تشاد لمنع أي تدهور إضافي للوضع الأمني والإنساني في المنطقة".

واتهم الجيش السوداني، في بيان اليوم الخميس، قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم. وقال إن "هذا الحادث يأتي في إطار نهجٍ متكرر للمليشيا الإرهابية في استهداف المواطنين، في الطينة التشادية والطينة السودانية خلال الفترة من 25 ديسمبر 2025 وحتى 18 مارس 2026، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الإنسانية". وأكد الجيش تضامنه الكامل مع الحكومة التشادية وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وأعلن إدانته واستنكاره لمثل هذه الأعمال الإجرامية، مشدداً على التزامه بحماية المدنيين، والعمل مع دول الجوار للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

في المقابل، سارعت قوات الدعم السريع إلى اتهام الجيش بالوقوف وراء الهجوم الجديد على الأراضي التشادية، وقالت في بيان مساء أمس الأربعاء، إن "الجيش هو من استهدف باستخدام الطائرات المسيَّرة مدينة الطينة داخل جمهورية تشاد، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين الأبرياء". وأضافت: "يُعد هذا الاعتداء انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة تشاد، وتصعيداً خطيراً يعكس نهجاً عدوانياً عابراً للحدود، لا يراعي حرمة الأرواح ولا القوانين الدولية"، لافتة إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تُستخدم فيها الطائرات المسيّرة من قبل الجيش لاستهداف الأراضي التشادية، في خرق متكرر لمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول" حسب البيان.

وعقب الهجوم أمس الأربعاء، أمر رئيس جمهورية تشاد القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية محمد إدريس ديبي، بوضع الجيش في حالة تأهب قصوى، ووجه قادة القوات العسكرية والأمنية بالنزول إلى الميدان وتقييم الأوضاع وحصر الخسائر. وقالت رئاسة جمهورية تشاد، في بيان الأربعاء، إن رئيس الجمهورية، رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد إدريس ديبي، عقد اجتماعاً أمنياً رفيعاً طارئاً على خلفية الاعتداء بطائرة مسيّرة على منطقة طينة في الجانب التشادي قادمة من السودان، مضيفة أن المسيّرة استهدفت عدداً من المواطنين، ما أوقع عدداً من الضحايا، وأوضحت أن القائد الأعلى وضع الجيش في حالة تأهب قصوى نتيجة لذلك.

وطاولت المعارك التي تدور بين الجيش السوداني والدعم السريع الأراضي التشادية في الحدود الغربية بين البلدين أكثر من مرة، إذ توجد بلدتان باسم الطينة، إحداهما سودانية والأخرى تشادية قرب بعضهما. وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة التشادية أن عناصر من قوات الدعم السريع السودانية عبرت بشكل غير قانوني الحدود ونفذت عملية مسلحة داخل أراضيها استهدفت قوات الدفاع والأمن ومدنيين في شرق البلاد، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الأطراف المختلفة في النزاع السوداني المتواصل بانتهاك حدود تشاد، ما أسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار مادية جسيمة.

وفي حادث آخر، كانت طائرة مسيّرة قد استهدفت، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2025، حامية الطينة العسكرية في دولة تشاد على الحدود الشرقية الملاصقة لإقليم دارفور السوداني، ما أسفر عن مقتل جنديين من القوات المسلحة التشادية وإصابة آخرين، حسبما أعلنت حينها الحكومة التشادية، وقد تبادل الجيش السوداني والدعم السريع الاتهامات بشأن الهجوم على الأراضي التشادية.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة التشادية إغلاق الحدود مع السودان حتى إشعار آخر، وذلك بعد معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بلدة الطينة الحدودية، أقصى غرب السودان على الحدود بين البلدين. وقال وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة التشادية، قاسم شريف، في بيان صحافي حينها، إن القرار يأتي على خلفية التوغلات المتكررة والانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتنازعة في السودان داخل الأراضي التشادية، وأضاف أن القرار يهدف إلى منع أي خطر لامتداد النزاع إلى الأراضي الوطنية، وحماية المواطنين التشاديين والسكان واللاجئين، وضمان الاستقرار وسلامة ووحدة أراضي الوطن.