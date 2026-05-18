تسيبراس يحدد موعد إطلاق حزبه.. هل يعود اليسار للسلطة في اليونان؟

- أعلن أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني السابق، عن إطلاق حزبه السياسي الجديد في 26 مايو، منهياً التكهنات حول عودته للساحة السياسية. - يهدف تسيبراس إلى توحيد التيارات اليسارية الثلاثة: الاشتراكيون الديمقراطيون، اليسار الراديكالي، والخضر، في محاولة لاستعادة الحكم في اليونان. - تسيبراس، الذي قاد اليونان خلال فترة الأزمات الاقتصادية من 2015 إلى 2019، استقال من قيادة حزب سيريزا بعد هزيمته في انتخابات 2023، ويستعد للانتخابات العامة المقبلة في 2027.

كشف رئيس الوزراء اليوناني السابق، أليكسيس تسيبراس (51 عاماً)، اليوم الاثنين، عن عزمه إطلاق حزبه السياسي الجديد في 26 مايو/ أيار الجاري، لينهي بذلك التكهّنات المستمرة منذ أشهر بشأن موعد عودته إلى الساحة السياسية بصورة رسمية.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، بأن الإعلان جاء في مقطع فيديو نشره تسيبراس على حسابه على منصة إنستغرام، حيث جاء فيه: "لقد حان الوقت الآن... ليس مبكراً ولا متأخراً"، مظهراً صبيين في ملعب بقميصين يحملان الرقمين 26 و5.

وكان تسيبراس قد قدّم بياناً سياسياً مطولاً في وقت سابق من الشهر الجاري، يوضح فيه كيفية عودة اليسار إلى الحكم في اليونان، صاغه فريق عمل في معهد أليكسيس تسيبراس التابع له، ويركز على "الجمع بين التيارات الرئيسية الثلاثة في اليسار المعاصر: الاشتراكيون الديمقراطيون، واليسار الراديكالي، والخضر". ومن المقرر أن تجري اليونان انتخاباتها العامة المقبلة في عام 2027.

وقرر تسيبراس التنحي عن زماعة حزبه سيريزا اليساري بعد هزيمة ساحقة في الانتخابات الماضية في 2023. وشغل تسيبراس منصب رئيس وزراء اليونان من 2015 إلى 2019 خلال السنوات المضطربة سياسياً، حين كافحت البلاد للبقاء في منطقة اليورو وإنهاء سلسلة من عمليات الإنقاذ الدولية.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)