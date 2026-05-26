"تسنيم" الإيرانية تكشف تفاصيل زيارة قاليباف وعراقجي إلى الدوحة

- زيارة الوفد الإيراني إلى قطر: هدفت زيارة رئيس البرلمان الإيراني والوفد المفاوض إلى الدوحة لمناقشة الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وفق مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، تتضمن الإفراج عن 24 مليار دولار خلال 60 يوماً. - التحديات والتجارب السابقة: أكدت إيران على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاق بدقة لتجنب تكرار تجارب سابقة مع كوريا الجنوبية وقطر، حيث لم يتم الإفراج عن الأموال. - التصريحات القطرية: نفت قطر تقديم ضمانات مالية لإيران، مؤكدة أن الأموال المتفاوض عليها إيرانية، وأن التقارير التي تدعي تقديم قرض إنساني بقيمة 12 مليار دولار غير صحيحة.

كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل زيارة رئيس البرلمان والوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة أمس الاثنين، موضحة نقلاً عن مصدر مطلع، أن الزيارة كانت تهدف إلى بحث إلى الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في إطار مذكرة تفاهم مع الجانب الأميركي.

وقال المصدر إنّه وفقاً لنص مذكرة التفاهم المكونة من 14 مادة، يجب الإفراج عن الموارد المالية الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات والتي تمتد لستين يوماً، والتي تُقدر بنحو 24 مليار دولار، وأوضح أن إيران تؤكد ضرورة إتاحة نصف هذا المبلغ فور البدء في إعلان مذكرة التفاهم، على أن يجري تحويل المبلغ المتبقي خلال 60 يوماً.

وأشار إلى أنّ زيارة رئيس البرلمان الإيراني إلى قطر جاءت بهدف التوافق على آليات تنفيذ هذا المطلب الإيراني، وبحث سبل الوصول إلى الـ12 مليار دولار في الخطوة الأولى ورفع العقبات القائمة.

وذكر المصدر أنه بالنظر إلى التجربة السابقة حول عدم الإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وقطر، فقد كان هناك تشديد على متابعة المراحل التنفيذية بدقة لتفادي تكرار تلك التجارب، مؤكداً أن الزيارة حققت "نتائج جيّدة" لضمان عدم حدوث أي خلل في الوصول إلى هذه المبالغ.

وأضاف المصدر المقرّب من الفريق المفاوض أن المفاوضات في قطر كانت "إيجابية" في مجملها وأدت إلى "تقدم" في المسار التفاوضي العام، مستدركاً بأنه لا ينبغي نسيان أنّ الولايات المتحدة "تُعرف بوصفها طرفاً ينكث العهود، ولذلك فإنّ إيران تنظر إلى القضايا بحذر شديد".

وفي سياق متصل، ردّ مصدر مطلع آخر على تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية التي ذكر فيها أن بلاده لن تقدم أموالاً كضمان لاتفاق إيران والولايات المتحدة، موضحاً لوكالة "تسنيم" أن هذه التصريحات ليست خاطئة في جوهرها؛ لأن الأموال التي يجري التفاوض بشأنها في الدوحة هي أموال إيرانية ولا علاقة لها بمسألة ضمان التفاهم، مشيراً إلى أن إيران تتابع استعادة هذه الموارد "بدقة وصرامة كاملتين بناءً على تجاربها السابقة".

إلى ذلك، نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، صحة التقارير التي تزعم أن دولة قطر "عرضت" مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق، لافتاً، في منشور على منصة إكس، إلى أنّ تلك التقارير يُروَّج لها من أطراف تسعى لإفشال الاتفاق، وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد زعمت، أمس الاثنين، أنّ قطر بادرت بتقديم قرض إنساني لإيران بقيمة 12 مليار دولار.